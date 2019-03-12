Энергетика

«Лукойл» рассчитывает на новые открытия на северо-западе УзбекистанаРИА Новости вчера в 18:40

Российская нефтяная компания "Лукойл" верит в экономику Узбекистана и рассчитывает на смягчение ситуации с санкциями за счет импортозамещения, заявил глава компании Вагит Алекперов. Он напомнил, что недавно компания подписала соглашение об изучении новой территории на северо-западе Узбекистана.
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ЛУКОЙЛ подписал соглашение об изучении «колоссальной территории» на северо-западе Узбекистана

"ЛУКОЙЛ" подписал соглашение об изучении на северо-западе Узбекистана "колоссальной территории", сообщил глава компании Вагит Алекперов в ходе конференции Ceraweek, организованной IHS Market.
Интерфаксвчера в 22:56

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Лукойл подписал соглашение об изучении территории на северо-западе Узбекистана

ИнфоШОС10:53

«Лукойл» рассчитывает на новые открытия на северо-западе Узбекистана

РИА Новостивчера в 18:40

«Лукойл» займется изучением «колоссальной территории» в Узбекистане

IslamNews02:39

ЛУКОЙЛ подписал соглашение об изучении «колоссальной территории» на северо-западе Узбекистана

Интерфаксвчера в 22:56

«Лукойл» рассчитывает на новые открытия на северо-западе Узбекистана

ФАНвчера в 19:21

«Лукойл» договорился с Узбекистаном об изучении «колоссальной территории»

Ведомости00:18
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 12:02, Ашберн
Происшествия

Все больше стран отказываются от полетов Boeing 737 MAX 8

Обновлено в 02:25
Происшествия

Boeing 737 Max развернулся в воздухе и возвращается в Стокгольм

Boeing 737 Max, который следовал в Тель-Авив, развернулся в воздухе и возвращается в Стокгольм.
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Обновлено в 10:57
Политика

Болгария заявила об отмене «Газпромом» транзита через Украину в Турцию

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Обновлено в 11:29
Происшествия

Бывший охранник Ахмата Кадырова найден мертвым в колонии

Обновлено в 10:04
Политика

Европарламент призвал остановить «Северный поток — 2»

Европарламент проголосовал за резолюцию о политических отношениях Брюсселя и Москвы, в которой содержится предложение остановить "Северный поток — 2".
Обновлено в 08:42
Происшествия

Мать московской девочки-маугли прокомментировала свой арест

В Москве мать, которая держала свою пятилетнюю дочь в антисанитарных условиях, назвала свой арест провокацией.
Обновлено в 11:30
Происшествия

В Краснодаре горит склад с полиэтиленом

В Краснодаре загорелся склад с полиэтиленовой и бумажной тарой. Об этом сообщает РИА "Новости". Площадь пожара составляет 600 кв. м.
Обновлено в 10:33
Экономика

Проект закона о доплатах к пенсиям рассмотрят в Госдуме

Сегодня на заседании Госдумы планируют рассмотреть в первом чтении правительственный законопроект о доплатах к пенсиям, которые не достигают регионального прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия

Найденная в Москве девочка-маугли начала говорить

Состояние девочки, спасенной из захламленной квартиры на Ленинградском проспекте в Москве, улучшилось, сообщил Главврач Детской клинической больницы имени Башляевой Исмаил Османов.
Обновлено в 10:56
Политика

Фото с ретирующимся с митинга Порошенко в Киеве назвали фейком

Обновлено в 09:31
Общество

Минздрав решил вывести табак из легальной торговли

Документ предусматривает полное исчезновение табака с рынка после 2050 года.
Обновлено в 08:21
Происшествия

В Подмосковье полицейские нашли еще одну пятилетнюю девочку-маугли

Обновлено в 07:29
Политика

Песков оценил заявление спикера парламента Чечни о кровной мести

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Наука

Грязный воздух убивает больше людей, чем сигареты

По результатам исследования, которое было опубликовано в журнале European Heart Journal, от болезней, вызванных плохим качеством воздуха, каждый год умирает около около 8,8 миллиона человек.
Обновлено в 11:02
Энергетика

Миллер пообещал Путину завершить газификацию России за 10 лет

Обновлено в 07:55
Культура

Началась церемония прощания с Владимиром Этушем

В театре имени Вахтангова началась церемония прощания с Владимиром Этушем, который ушел из жизни 9 марта в возрасте 96 лет, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 02:59
Происшествия

Психолог и первоклассник подрались в школе в Москве

Обновлено в 07:11
Политика

Помпео обвинил «Роснефть» в покупке нефти у Венесуэлы

Госсекретарь США Майкл Помпео обвинил компанию "Роснефть" в закупке венесуэльской нефти у PDVSA несмотря на санкции, передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:15
Транспорт

Штрафы за превышение скорости на 10 км/ч могут быть введены через полтора года

Ранее в правительственную комиссию по обеспечению безопасности дорожного движения были внесены предложения о снижении нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч.
Обновлено в 08:38
Армия и оружие

Талибы договорились с США о выводе американских войск из Афганистана

Обновлено в 11:44
Спорт

Клебо обошёл Большунова в общем зачёте Кубка мира

Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо обошёл россиянина Александра Большунова в общем зачёте Кубка мира после победы в спринте на этапе в Драммене (Норвегия).
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Политика

Посла Польши вызвали в МИД Белоруссии

Посол Польши в Минске Артур Михальски был вызван в министерство иностранных дел Белоруссии для дачи пояснений в связи с оправданием Варшавой преступника, который был казнен за геноцид белорусов, сообщили во внешнеполитическом ведомстве республики.
Обновлено в 11:03
Космос

«Роскосмос» показал на видео самый мощный в мире ракетный двигатель

В интернете появился видеоролик, посвященный самому мощному в мире ракетному двигателю.
Обновлено в 10:12
Экономика

«Ростелеком» консолидирует 100% Tele2

"Ростелеком", владеющий 45% Tele2, договорился с ВТБ и другими акционерами о консолидации 100% оператора, сообщил журналистам глава "Ростелекома" Михаил Осеевский.
Обновлено в 09:22
Происшествия

В Москве раскрыли ушедшую от платежей на 635 млн рублей авиамафию

Деятельность организованной преступной группировки, которая уклонилась от уплаты таможенных платежей на сумму 635 млн рублей, пресечена в Москве.
Обновлено в 07:24
Происшествия

Полицейские задержали избивших до смерти ветерана в Подольске

Подмосковная полиция задержала грабителей, до смерти избивших в Подольске ветерана Великой Отечественной войны из-за боевых наград.
Обновлено в 11:12
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Более половины украинцев относятся к России хорошо

Результаты исследования показали, что более половины украинцев относятся к России хорошо, но 27% респондентов, напротив, заявили о плохом или очень плохом отношении к стране.
Обновлено в 09:06
Общество

В Москве пранкер подшутил над росгвардейцами с помощью пистолета

Обновлено в 09:54
Происшествия

В Кузбассе на шахте при обрушении породы пострадал человек

На шахте «Карагайлинская» в Кемеровской области произошло обрушение породы, после которого под завалами оказался один работник предприятия.
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Вагит Юсуфович Алекперов
Российский предприниматель
Российский предприниматель и управленец. Генеральный директор производственного объединения «Когалымнефтегаз», заместитель и первый заместитель министра нефтегазовой промышленности СССР, президент нефтяного концерна «Лангепасурайкогалымнефть», президент и совладелец крупнейшей нефтяной компании России «ЛУКОЙЛ». Доктор экономических наук.
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