Экономика
«Лукойл» привлечет кредит на $1 млрд у Citibank и Societe GeneraleВедомости 07:28
Совет директоров «Лукойла» одобрил договор поручительства с Citibank, говорится в сообщении на сайте компании. В соответствии с ним «Лукойл» будет поручителем по кредитной линии Citibank и Societe Generale на $1 млрд, которую привлекает Lukinter Finance B.V. (принадлежит «Лукойлу»).
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 09:12, Вашингтон
Политика
В США оценили задержание Украиной российского танкера
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Как сообщает источник, впервые об этом курорте Хилтон узнала весной прошлого года, когда выступала на открытии отеля во Львове.
Обновлено в 08:56
Политика
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Сообщается, что американские власти в последний раз применяли в качестве наказания смертную казнь в 2003 году.
Обновлено в 08:32
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Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,25 процента годовых, говорится в сообщении на сайте регулятора.
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Ани Лорак показала пышную грудь в кукольном платье на фестивале «Жара»
По мнению фанатов, платье Ани Лорак выглядит кукольным из-за пышной юбки и ажурного орнамента.
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Эрдоган ответил на ультиматум США из-за С-400
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Ранее сообщалось, что Украина продолжает искать замену российскому газу и изучает возможность получения газа в обход РФ.
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Общество
Гидрометцентр предупредил о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании на территории всей Европейской части России.
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Музыка
Бузова показала разбитую ногу после падения на сцене в Баку
Певица Ольга Бузова разбила ногу до крови из-за падения на сцене в Баку.
Обновлено в 06:46
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На миллиардную коллекцию Евгения Петросяна претендует его дочь
Дочь комика Евгения Петросяна борется за коллекцию звезды, стоимостью около миллиарда рублей.
Обновлено в 03:55
Происшествия
Усыновившая 118 детей женщина получила 20 лет тюрьмы за мошенничество
Обновлено вчера в 22:28
Политика
В Британии оштрафовали RT на миллионы
Британский медиарегулятор Ofcom, который проводил несколько расследований в отношении российского международного канала Russia Today, принял решение оштрафовать канал на £200 тыс (15,7 млн руб).
Обновлено в 06:51
Спорт
Ефимова завоевала золото на дистанции 200 м брассом на ЧМ
Россиянка Юлия Ефимова заняла первое место в плавании на дистанции 200 м брассом на чемпионате мира по водным видам спорта 2019 года в южнокорейском Кванджу.
Обновлено в 07:57
Авто
Пикап Toyota Hilux превратили в мобильное почтовое отделение
Японская почта решила вспомнить традиции переписки с использованием старых добрых писем и показала доработанный пикап Toyota Hilux.
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Ветеран полка "Азов" Никита Макеев рассказал, в чем была причина его нападения на кортеж экс-президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 00:23
Политика
Зеленский провел телефонный разговор с Дональдом Трампом
В ходе беседы президенты Украины и США договорились обсудить взаимодействие между странами во время визита Владимира Зеленского в Вашингтон.
Обновлено вчера в 13:33
Армия и оружие
Китайские СМИ рассказали, как российские Ту-160 «дали пощечину» НАТО
Журналисты китайского портала Sohu рассказали, как Россия не на шутку напугала НАТО во время учений BALTOPS-2019.
Обновлено в 09:02
Происшествия
В Челябинске автокран столкнулся с автобусом, один человек погиб
Автокран в пятницу столкнулся с автобусом ПАЗ в Ленинском районе Челябинска, в результате ДТП есть погибший, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону.
Обновлено в 01:48
Общество
Средний Урал ждут дожди и похолодание
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Происшествия
Задержан экс-глава правительства Астраханской области
Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.
Обновлено в 04:05
Общество
Дым от природных пожаров в Сибири достиг Татарстана
Причиной дымки, которая с четверга наблюдается в Татарстане, являются лесные пожары в сибирских регионах, сообщает в пятницу управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды республики.
Обновлено в 06:56
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Роспотребнадзор предупредил направляющихся на хадж о рисках для здоровья
Роспотребнадзор предупредил россиян, направляющихся на хадж в Саудовскую Аравию, о риске заболеть холерой, корью, лихорадкой Зика и дал советы по соблюдению мер личной профилактики, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 08:40
Экономика
Минфин не видит рисков в принятии закона об онлайн-продаже алкоголя
Минфин РФ не видит рисков в случае принятия закона о дистанционной продаже алкоголя, сообщил журналистам замминистра финансов Илья Трунин.
Обновлено в 08:21
Общество
Кинотеатр «Пионер» пожаловался в КС на цензуру из-за «Смерти Сталина»
Кинотеатр "Пионер" оспорил в Конституционном суде РФ нормы выдачи прокатного удостоверения в связи с отзывом удостоверения на фильм "Смерть Сталина", сообщили РИА Новости в адвокатском бюро "Бартолиус".
Обновлено в 08:18
Происшествия
Житель Кузбасса уронил свою возлюбленную с балкона
Обновлено в 09:00
Политика
Посол Украины в БиГ предложил ввести в Донбасс иностранный контингент
Посол Украины в Боснии и Герцеговине Александр Левченко предложил ввести в ДНР и ЛНР представителей иностранных вооруженных формирований.
Обновлено в 00:14