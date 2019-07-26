Экономика

«Лукойл» привлечет кредит на $1 млрд у Citibank и Societe GeneraleВедомости 07:28

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Совет директоров «Лукойла» одобрил договор поручительства с Citibank, говорится в сообщении на сайте компании. В соответствии с ним «Лукойл» будет поручителем по кредитной линии Citibank и Societe Generale на $1 млрд, которую привлекает Lukinter Finance B.V. (принадлежит «Лукойлу»).
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