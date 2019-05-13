Энергетика

«Лукойл» нарастил добычу нефти в I квартале на 1,2%ПРАЙМ 10:54

"Лукойл" нарастил добычу нефти в первом квартале 2019 года на 1,2% — до 21,634 миллиона тонн, говорится в сообщении компании. Добыча нефти без учета проекта "Западная Курна-2" в Ираке увеличилась на 1,5% — до 21,244 миллиона тонн.
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«Роснефть» отчиталась об увеличении добычи нефти и газа

Известия12:56

«Лукойл» увеличил добычу нефти в I квартале на 1,2%

Rambler News Service10:49

«Роснефть» отчиталась о росте добычи углеводородов в I квартале

Газета.Ru11:39

ЛУКОЙЛ нарастил добычу нефти и газа за счет проектов в Узбекистане

РБК11:32

ЛУКОЙЛ нарастил добычу нефти на 1,5% в январе–марте

News.ru11:08

«Лукойл» нарастил добычу нефти в I квартале на 1,2%

ПРАЙМ10:54

«Роснефть» добыла 71,7 миллиона тонн углеводородов в I квартале 2019 года

Lenta.ru12:17
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 14:37, Ашберн
Общество

Минсельхоз определился с правилами ввоза импортного хамона

Что предлагает Минсельхоз Минсельхоз подготовил поправки в закон "О ветеринарии", которые предусматривают запрет на ввоз для личного потребления животноводческой продукции из стран, неблагополучных по заразным болезням животных.
Обновлено в 14:01
Политика

Сердюков возглавил совет директоров ОАК

Директор авиационного кластера госкорпорации "Ростех", бывший министр обороны Анатолий Сердюков возглавил совет директоров "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК), говорится в сообщении компании.
Обновлено в 12:00
Футбол

ФК «Спартак» будет ориентироваться на трансферную модель «Краснодара»

Ранее футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о стратегии «Краснодара»предоставлять игровое время своим воспитанникам.
Обновлено в 14:08
Происшествия

В самолет Меркель врезался автомобиль

В аэропорту Дортмунда в самолет канцлера ФРГ Ангелы Меркель врезался автомобиль.
Обновлено в 13:58
Общество

В Роструде напомнили гражданам о следующих длинных выходных

Следующие длинные выходные придется ждать до ноября, в июне отдыхаем только один день.
Обновлено в 03:31
Игры

7 панков из 10: игровые СМИ выставили первые оценки Rage 2

Игровые издания начали выставлять оценки новой Rage 2, которую id Software разработала совместно со шведской Avalanche Studios.
Обновлено в 08:50
Политика

Зеленский опубликовал послание мира для жителей Донбасса и Крыма

Избранный президент Украины Владимир Зеленский после нескольких встреч с лидерами различных конфессий опубликовал на странице в Facebook видеоролик, в котором они делают совместное заявление с "посланием мира" к живущим в Крыму и на Донбассе.
Обновлено в 11:18
Музыка

Сергей Шнуров объявил о роспуске группы «Ленинград»

Музыкант Сергей Шнуров объявил о роспуске группы «Ленинград». На пресс-конференции Шнуров сообщил о своих дальнейших творческих планах.
Обновлено в 08:18
Футбол

«Палермо» переведён в Серию C по решению суда

В нынешнем сезоне «розонерри» заняли третье место в Серии B и сохраняли шансы на повышение в классе.
Обновлено в 13:58
Общество

Минтруд расширил список профессий селян для надбавки к пенсии

На федеральном портале проектов нормативных правовых актов появился проект, разработанный Министерством труда, в котором предлагается расширить список профессий сельских тружеников, которым будет выплачиваться надбавка к пенсии в 25%.
Обновлено в 13:56
Экономика

В России расширят список подлежащих маркировке товаров

Список товаров, подлежащих маркировке, будет расширен, в том числе в него попадут бакалея, готовая продукция из рыбы, мяса, детское питание, косметика и другие товары, соответствующее решение должно быть принято на уровне Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
Обновлено в 04:16
Происшествия

Протестующих россиян наказали слезоточивым газом в Екатеринбурге

В Екатеринбурге против людей, просящих не строить храм на месте сквера, неизвестные применили слезоточивый газ.
Обновлено в 14:09
Общество

В России изменены правила получения детских пособий

В России 12 мая вступили в силу новые правила получения детских пособий.
Обновлено вчера в 03:42
Футбол

Мамаев и Кокорин подадут на УДО по прибытии в колонию

Обновлено в 08:14
Музыка

Шнуров прокомментировал итоги шоу «Голос. Дети»

Ситуация с финальным голосованием на шоу вызывала широкий общественный резонанс.
Обновлено в 10:06
Экономика

Moody’s назвало Россию лидером в СНГ по цифровизации банковских услуг

Аналитики Moody’s отмечают, что Россия останется лидером среди стран СНГ по цифровизации банковских услуг, поскольку уровень использования смартфонов и банковских онлайн-услуг в России продолжает расти.
Обновлено в 12:45
Кино

Мединский заявил об успешной конкуренции российского кино с Голливудом

Министр культуры Владимир Мединский заявил, что российские фильмы стали качественнее и конкурируют в прокате с голливудскими.
Обновлено в 03:54
Спорт

Глава РУСАДА призвал отстранить руководство ВФЛА

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус предложил ряд шагов, которые, по его мнению, помогут восстановить Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА) в Международной федерации лёгкой атлетики (IAAF).
Обновлено в 12:07
Наука

Ученые выяснили, кто чаще всего сплетничает

Американские психологи из Калифорнийского университета решили рассмотреть сплетни с точки зрения науки и выяснить, кто чаще всего сплетничает и на какие темы.
Обновлено 11 мая в 04:00
Теннис

У американской теннисистки обнаружен рак

Обновлено в 14:22
Культура

Актер Панфилов признался, почему не хочет ехать в Крым

Обновлено в 12:39
Музыка

В Тель-Авиве официально стартовало «Евровидение-2019»

В Тель-Авиве официально стартовал международный песенный конкурс "Евровидение-2019", сообщается на официальном сайте.
Обновлено в 01:16
Авто

Купеобразный кроссовер Geely Xingyue вышел на домашний рынок

Китайские автосалоны стали предлагать клиентам новый купеобразный кроссовер Geely Xingyue.
Обновлено в 03:16
Гаджеты

Верховный суд разрешил пользователям Apple подать антимонопольный иск

Придется раскошелиться Верховный суд США разрешил пользователям App Store подать антимонопольный иск против компании Apple, сообщает CNBC.
Обновлено в 11:51
Происшествия

Организаторы заявили о задержаниях на несогласованном митинге у ФСБ

У здания ФСБ в Москве прошел митинг, в котором приняли участие 500 человек.
Обновлено в 13:44
Экономика

Нацбанк Украины проиграл апелляцию по иску Коломойского

Национальный банк Украины проиграл апелляцию по иску экс-совладельца Приватбанка Игоря Коломойского, намерен подать кассационную жалобу, сообщила в понедельник пресс-служба регулятора.
Обновлено в 13:21
Армия и оружие

Украинский генерал заявил об операции катеров у российского порта

Осенью 2018 года бронированные катера ВМС Украины смогли тайно подойти к российскому порту в Ейске на полторы мили.
Обновлено в 13:16
Политика

Порошенко обвинили в подготовке узурпации власти на Украине

Депутат украинской Рады Надежда Савченко выступила с критикой в адрес президента Петра Порошенко.
Обновлено в 14:01
Политика

Китай ответил США в торговой войне

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил КНР "болью" в случае срыва торговой сделки.
Обновлено в 08:52
Хоккей

Сборная России победила команду Чехии на ЧМ по хоккею

Обновлено в 12:31
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