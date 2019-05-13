Энергетика
«Лукойл» нарастил добычу нефти в I квартале на 1,2%ПРАЙМ 10:54
"Лукойл" нарастил добычу нефти в первом квартале 2019 года на 1,2% — до 21,634 миллиона тонн, говорится в сообщении компании. Добыча нефти без учета проекта "Западная Курна-2" в Ираке увеличилась на 1,5% — до 21,244 миллиона тонн.
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 14:37, Ашберн
Общество
Минсельхоз определился с правилами ввоза импортного хамона
Что предлагает Минсельхоз Минсельхоз подготовил поправки в закон "О ветеринарии", которые предусматривают запрет на ввоз для личного потребления животноводческой продукции из стран, неблагополучных по заразным болезням животных.
Обновлено в 14:01
Политика
Сердюков возглавил совет директоров ОАК
Директор авиационного кластера госкорпорации "Ростех", бывший министр обороны Анатолий Сердюков возглавил совет директоров "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК), говорится в сообщении компании.
Обновлено в 12:00
Футбол
ФК «Спартак» будет ориентироваться на трансферную модель «Краснодара»
Ранее футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о стратегии «Краснодара»предоставлять игровое время своим воспитанникам.
Обновлено в 14:08
Происшествия
В самолет Меркель врезался автомобиль
В аэропорту Дортмунда в самолет канцлера ФРГ Ангелы Меркель врезался автомобиль.
Обновлено в 13:58
Общество
В Роструде напомнили гражданам о следующих длинных выходных
Следующие длинные выходные придется ждать до ноября, в июне отдыхаем только один день.
Обновлено в 03:31
Игры
7 панков из 10: игровые СМИ выставили первые оценки Rage 2
Игровые издания начали выставлять оценки новой Rage 2, которую id Software разработала совместно со шведской Avalanche Studios.
Обновлено в 08:50
Политика
Зеленский опубликовал послание мира для жителей Донбасса и Крыма
Избранный президент Украины Владимир Зеленский после нескольких встреч с лидерами различных конфессий опубликовал на странице в Facebook видеоролик, в котором они делают совместное заявление с "посланием мира" к живущим в Крыму и на Донбассе.
Обновлено в 11:18
Музыка
Сергей Шнуров объявил о роспуске группы «Ленинград»
Музыкант Сергей Шнуров объявил о роспуске группы «Ленинград». На пресс-конференции Шнуров сообщил о своих дальнейших творческих планах.
Обновлено в 08:18
Футбол
«Палермо» переведён в Серию C по решению суда
В нынешнем сезоне «розонерри» заняли третье место в Серии B и сохраняли шансы на повышение в классе.
Обновлено в 13:58
Общество
Минтруд расширил список профессий селян для надбавки к пенсии
На федеральном портале проектов нормативных правовых актов появился проект, разработанный Министерством труда, в котором предлагается расширить список профессий сельских тружеников, которым будет выплачиваться надбавка к пенсии в 25%.
Обновлено в 13:56
Экономика
В России расширят список подлежащих маркировке товаров
Список товаров, подлежащих маркировке, будет расширен, в том числе в него попадут бакалея, готовая продукция из рыбы, мяса, детское питание, косметика и другие товары, соответствующее решение должно быть принято на уровне Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
Обновлено в 04:16
Происшествия
Протестующих россиян наказали слезоточивым газом в Екатеринбурге
В Екатеринбурге против людей, просящих не строить храм на месте сквера, неизвестные применили слезоточивый газ.
Обновлено в 14:09
Общество
В России изменены правила получения детских пособий
В России 12 мая вступили в силу новые правила получения детских пособий.
Обновлено вчера в 03:42
Футбол
Мамаев и Кокорин подадут на УДО по прибытии в колонию
Обновлено в 08:14
Музыка
Шнуров прокомментировал итоги шоу «Голос. Дети»
Ситуация с финальным голосованием на шоу вызывала широкий общественный резонанс.
Обновлено в 10:06
Экономика
Moody’s назвало Россию лидером в СНГ по цифровизации банковских услуг
Аналитики Moody’s отмечают, что Россия останется лидером среди стран СНГ по цифровизации банковских услуг, поскольку уровень использования смартфонов и банковских онлайн-услуг в России продолжает расти.
Обновлено в 12:45
Кино
Мединский заявил об успешной конкуренции российского кино с Голливудом
Министр культуры Владимир Мединский заявил, что российские фильмы стали качественнее и конкурируют в прокате с голливудскими.
Обновлено в 03:54
Спорт
Глава РУСАДА призвал отстранить руководство ВФЛА
Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус предложил ряд шагов, которые, по его мнению, помогут восстановить Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА) в Международной федерации лёгкой атлетики (IAAF).
Обновлено в 12:07
Наука
Ученые выяснили, кто чаще всего сплетничает
Американские психологи из Калифорнийского университета решили рассмотреть сплетни с точки зрения науки и выяснить, кто чаще всего сплетничает и на какие темы.
Обновлено 11 мая в 04:00
Теннис
У американской теннисистки обнаружен рак
Обновлено в 14:22
Культура
Актер Панфилов признался, почему не хочет ехать в Крым
Обновлено в 12:39
Музыка
В Тель-Авиве официально стартовало «Евровидение-2019»
В Тель-Авиве официально стартовал международный песенный конкурс "Евровидение-2019", сообщается на официальном сайте.
Обновлено в 01:16
Авто
Купеобразный кроссовер Geely Xingyue вышел на домашний рынок
Китайские автосалоны стали предлагать клиентам новый купеобразный кроссовер Geely Xingyue.
Обновлено в 03:16
Гаджеты
Верховный суд разрешил пользователям Apple подать антимонопольный иск
Придется раскошелиться Верховный суд США разрешил пользователям App Store подать антимонопольный иск против компании Apple, сообщает CNBC.
Обновлено в 11:51
Происшествия
Организаторы заявили о задержаниях на несогласованном митинге у ФСБ
У здания ФСБ в Москве прошел митинг, в котором приняли участие 500 человек.
Обновлено в 13:44
Экономика
Нацбанк Украины проиграл апелляцию по иску Коломойского
Национальный банк Украины проиграл апелляцию по иску экс-совладельца Приватбанка Игоря Коломойского, намерен подать кассационную жалобу, сообщила в понедельник пресс-служба регулятора.
Обновлено в 13:21
Армия и оружие
Украинский генерал заявил об операции катеров у российского порта
Осенью 2018 года бронированные катера ВМС Украины смогли тайно подойти к российскому порту в Ейске на полторы мили.
Обновлено в 13:16
Политика
Порошенко обвинили в подготовке узурпации власти на Украине
Депутат украинской Рады Надежда Савченко выступила с критикой в адрес президента Петра Порошенко.
Обновлено в 14:01
Политика
Китай ответил США в торговой войне
Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил КНР "болью" в случае срыва торговой сделки.
Обновлено в 08:52
Хоккей
Сборная России победила команду Чехии на ЧМ по хоккею
Обновлено в 12:31