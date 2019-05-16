Энергетика

«ЛУКОЙЛ» начал добывать нефть на новом участке шельфа Балтийского моряИнтерфакс 05:59

"ЛУКОЙЛ" ведет деятельность на шельфе Балтийского моря с 1995 года, в 2004 году введено в эксплуатацию Кравцовское месторождение (D6). Поисково-оценочное бурение на D41 в Балтийском море проводилось в 2014 году с помощью самоподъемной плавучей буровой установки.
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«Лукойл» начал промышленную разработку двух скважин в Балтийском море

Общественное телевидение России09:26

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«ЛУКОЙЛ» начал добывать нефть на новом участке шельфа Балтийского моря

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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 11:17, Ашберн
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