Энергетика
«ЛУКОЙЛ» начал добывать нефть на новом участке шельфа Балтийского моряИнтерфакс 05:59
"ЛУКОЙЛ" ведет деятельность на шельфе Балтийского моря с 1995 года, в 2004 году введено в эксплуатацию Кравцовское месторождение (D6). Поисково-оценочное бурение на D41 в Балтийском море проводилось в 2014 году с помощью самоподъемной плавучей буровой установки.
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«Лукойл» начал промышленную разработку двух скважин в Балтийском море
Общественное телевидение России09:26
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