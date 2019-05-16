Энергетика
«Лукойл» начал промышленную разработку двух скважин в Балтийском мореОбщественное телевидение России 09:26
Компания «Лукойл» начала разработку двух скважин в Балтийском море у побережья Калининградской области. Их строительство завершилось 6 и 7 мая, передает ОТР.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Лукойл» начал промышленную разработку двух скважин в Балтийском море
Общественное телевидение России09:26
Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 20:27, Ашберн
Общество
В США умер автор проекта пирамиды Лувра
Обновлено в 19:27
Политика
Советник Зеленского анонсировал роспуск Верховной рады
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский инициирует роспуск Верховной рады.
Обновлено в 18:36
Авто
Mercedes-Benz российской сборки успешно прошел краш-тест
«Рады сообщить, что седан Е-класса российского производства успешно прошел краш-тест в Германии и получил высокую оценку пассивной безопасности от немецких коллег», — отмечается в сообщении.
Обновлено в 01:59
Авто
АвтоВАЗ начал отгрузку вседорожной Lada Granta
В паблике Lada Granta FL клуб в социально сети был опубликован видеоролик, на котором новый вседорожных универсал был заснят во время транспортировки на автовозе.
Обновлено в 05:23
Политика
В Австрии в начальных школах запретили носить хиджаб
Обновлено в 05:56
Музыка
Сергей Лазарев прошел в финал «Евровидения-2019»
Обновлено в 17:27
Культура
Нагиев прокомментировал отмену итогов голосования в шоу «Голос. Дети»
Ситуация с финальным голосованием на шоу вызывала широкий общественный резонанс после того, как победу одержала дочь певицы Алсу.
Обновлено в 08:54
Политика
Вакарчук объявил об участии в парламентских выборах на Украине
Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук заявил, что намерен участвовать в парламентских выборах на Украине со своей партией «Голос», передаёт ТСН.
Обновлено в 04:29
Общество
Назван доход, необходимый российской семье для нормальной жизни
51% опрошенных уверены, что для достойной жизни требуется доход в 60–120 тысяч рублей, а 11% семей нуждаются в доходе от 120 тысяч рублей и выше.
Обновлено в 04:32
Политика
Чеченский спецназ ответил на санкции США
Командир отряда "Терек" Абузайд Висмурадов считает "честью" свое нахождение в "смешном" санкционном списке США.
Обновлено в 18:11
Авто
Ford представил универсал Focus ST Wagon
Компания Ford представила новое поколение универсала Focus ST Wagon, который дополнит показанный ранее хэтчбек.
Обновлено в 04:14
Гаджеты
Asus презентовала смартфон с поворотной камерой
Обновлено в 14:31
Шоу-бизнес
Бывшая жена 88-летнего Краско сообщила о беременности
В прошлом году Краско развелся со своей 29-летней супругой Натальей Шевель и вернулся к Вяль, на которой он был женат с 2001 по 2011 год.
Обновлено в 13:24
Политика
Пушков прокомментировал демарш Климкина перед заседанием Совета Европы
Сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал отказ главы МИД Украины Павла Климкина от участия в заседании Совета Европы, выразив мнение, что подобные шаги вряд ли окажут на кого-либо впечатление.
Обновлено в 18:08
Общество
В Екатеринбурге приостановили строительство храма
Обновлено в 14:45
Происшествия
Восстановлена полная картина авиакатастрофы SSJ-100 в Шереметьево
Напомним, пассажирский самолет SSJ-100 совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево вечером 5 мая, где у него воспламенилась хвостовая часть, в результате чего погиб 41 человек, 37 выжили.
Обновлено вчера в 01:56
Гаджеты
Samsung рассказала об обновленном Galaxy Fold
Обновлено в 10:06
Авто
Пикап Nissan Navara получил палатку на крыше
Автомобиль получил комплект увеличения на 76 мм дорожного просвета, внедорожные покрышки, силовые бамперы, защиту днища, дополнительный блок освещения и багажник с палаткой на крыше.
Обновлено в 14:58
Происшествия
В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова
Подмосковные следователи закончили масштабную работу по расследованию резонансного уголовного дела о гибели популярного актера театра и кино Дмитрия Марьянова.
Обновлено в 11:14
Космос
Астрономы подвели первые итоги исследования Ультимы Туле
Первым научным аппаратом, созданным для исследования объектов пояса Койпера, стал зонд New Horizons.
Обновлено в 15:55
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин обвинён в получении взятки в размере $850 тысяч
Начальнику одного из отделов ФСБ Кириллу Черкалину, задержанному в апреле, предъявлено обвинение в получении взятки в размере $850 тыс. за общее покровительство.
Обновлено в 04:54
Экономика
Чистый отток капитала из РФ удвоился
Как ранее сообщало ИА REGNUM, за первые два месяца 2019 г. чистый отток капитала из РФ частным сектором вырос по сравнению с предыдущим годом в 2,1 раза и оказался равным $18,6 млрд.
Обновлено в 19:44
Армия и оружие
Украинский генерал предупредил о последствиях войны с Россией
Если произойдет реальное военное столкновение между Россией и Украиной, то это приведет к "кровавой бойне", заявил украинский генерал Игорь Романенко.
Обновлено в 09:05
Здоровье
Эндокринолог перечислила опасные осложнения диабета
Осложнения у пациента, страдающего диабетом, серьезно угрожают не только здоровью, но и жизни человека.
Обновлено в 14:35
Армия и оружие
Два американских эсминца вошли в Персидский залив
Обновлено в 19:16
Происшествия
Власти Кубы озвучили причину крушения Boeing 737 в 2018 году
Как сообщает издание Granma, Институт гражданской авиации Кубы обнародовал отчет о возможных причинах катастрофы лайнера Boeing 737 в аэропорту Гаваны в мае 2018 года, разбившегося сразу после взлета.
Обновлено в 19:30
Происшествия
В аэропорту Дубая разбился винтовой самолет
В аэропорту Дубая разбился небольшой винтовой самолет, два человека из четырех находившихся на борту погибли, сообщает официальная пресс-служба Дубая Dubai Media Office.
Обновлено в 13:53
Политика
Депутаты предложили России перейти на юлианский календарь
Депутаты полагают, что после перехода на юлианский календарь восстановится «прерванное григорианским календарем почти на столетие течение времени».
Обновлено в 01:49