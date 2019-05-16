Энергетика

«Лукойл» начал промышленную разработку двух скважин в Балтийском мореОбщественное телевидение России 09:26

Компания «Лукойл» начала разработку двух скважин в Балтийском море у побережья Калининградской области. Их строительство завершилось 6 и 7 мая, передает ОТР.
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«Лукойл» начал промышленную разработку двух скважин в Балтийском море

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