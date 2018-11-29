Экономика
«Лукойл» может завершить программу обратного выкупа акций в 2019 году
«Лукойл» может завершить программу обратного выкупа акций в 2019 годуRambler News Serviceвчера в 08:45
«Лукойл» планирует ускорить реализацию программы обратного выкупа акций (buyback) и может завершить ее уже в 2019 году, заявил в ходе телефонной конференции компании первый вице-президент «Лукойла» Александр Матыцын.
Rambler News Serviceвчера в 08:45
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«Лукойл» может завершить программу обратного выкупа акций в 2019 году
Rambler News Serviceвчера в 08:45
Автоматически обработано 7119 источников, обновлено вчера в 23:59, Ашберн
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Экономика
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