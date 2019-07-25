Футбол

Лукмен сменил «Эвертон» на «Лейпциг»Матч ТВ 05:35

Нападающий «Эвертона» Адемола Лукмен стал игроком немецкого «Лейпцига».
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