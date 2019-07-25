Футбол
Лукмен сменил «Эвертон» на «Лейпциг»Матч ТВ 05:35
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 15:20, Вашингтон
Политика
СБУ задержала российский танкер «Neyma»
Обновлено в 07:26
Экономика
ЦБ определился с комиссией за оплату товаров по QR-коду
ПСБ считает приемлемым тариф 1%, где минимальное вознаграждение банков клиента (эмитент) и торговой точки (эквайер) составит 0,4%, говорит замдиректора департамента электронного бизнеса Никита Хомутов: это позволит банку сохранить экономику за проведение безналичных платежей и окупить затраты на внедрение технологии оплаты по QR-коду.
Обновлено в 14:48
Авто
«Автотор» построит автомобильный новый завод в России
Обновлено в 02:57
Происшествия
Дело завели после нападения на Порошенко
Полиция возбудила уголовное дело после попытки нападения на президента Украины Петра Порошенко у здания Государственного бюро расследований, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:52
Политика
МВД Австрии объявило в розыск россиянина по подозрению в работе на ГРУ
МВД Австрии объявило в розыск россиянина по подозрению в тайной деятельности в пользу главного разведывательного управления (ГРУ) "в ущерб Австрийской республике", говорится в заявлении министерства.
Обновлено в 14:04
Общество
В Норвегии призвали убивать «русских лососей»
Обновлено в 13:41
Армия и оружие
Американский F-21 «сбил» российский МиГ-35 в Индии
Указывается на то, что для использования всех сильных сторон российского истребителя необходимы высокопрофессиональные летчики.
Обновлено в 04:55
Авто
Chevrolet Blazer получит новый двигатель
Транспортное средство получит новый двигатель, но лишится дизельного мотора, объем которого равен 1,6 литра, а уровень мощности составляет 139 лошадиных сил.
Обновлено в 07:18
Футбол
Комличенко забил первый гол за «Младу Болеслав» в еврокубках
Российский нападающий "Млады Болеслав" Николай Комличенко сравнял счет в первом матче 2-го отборочного раунда Лиги Европы против "Ордабасы".
Обновлено в 14:00
Здоровье
Диетолог рассказала об основных ошибках худеющих людей
Обновлено в 14:17
Общество
Американскую журналистку восхитил российский «Макдоналдс»
Обновлено в 11:49
Политика
Путин обеспокоен ситуацией в первичном звене здравоохранения
Президент РФ Владимир Путин обеспокоен ситуацией в первичном звене здравоохранения и поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить предложения по его развитию.
Обновлено в 08:32
Происшествия
Директора сгоревшего палаточного лагеря арестовали на два месяца
Суд арестовал на два месяца директора палаточного лагеря «Холдоми» в Хабаровском крае Максима Кузнецова, где при пожаре погибли дети.
Обновлено в 04:37
Политика
Соловьев сообщил об обиде Зеленского на Путина
Обновлено вчера в 22:05
Армия и оружие
В СНБО Украины показали испытания РСЗО «Ольха»
Обновлено в 05:28
Общество
Русская служба «Би-би-си» рассказала о бизнесе «старшей дочери Путина»
Путин никогда не подтверждал, что Воронцова и Тихонова — его дочери.
Обновлено вчера в 09:30
Футбол
«Арсенал» проиграл «Нефтчи» в первом матче квалификации Лиги Европы
Тульский "Арсенал" проиграл бакинскому "Нефтчи" в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено в 14:51
Футбол
Сульшер настаивает на скорейшем трансфере Магуайра
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер просит руководство ускорить процесс переговоров о покупке защитника "Лестера" Гарри Магуайра, информирует Sky Sports.
Обновлено в 11:54
Интернет
В Microsoft случайно показали новое меню «Пуск» в Windows 10
Участники программы тестирования Windows Insider с 32-разрядной версией случайно получили сборку 18947, которая изначально предназначалась для внутреннего тестирования, но благодаря ошибке пользователи могут ознакомится с новым «Пуском».
Обновлено вчера в 15:22
Шоу-бизнес
Максим Виторган и Нино Нинидзе впервые вышли в свет вместе
В числе звезд, посетивших светское мероприятие, оказались Максим Виторган и Нино Нинидзе, совершившие первый публичный выход в качестве пары. @ninosha13 Фотографам удалось запечатлеть их вместе, несмотря на то что они старались держаться вдалеке от фотоколла.
Обновлено в 09:40
Происшествия
Усыновившая 118 детей китаянка получила 20 лет за мошенничество
Известная в Китае Ли Янься из провинции Хэбэй, усыновившая 118 детей, приговорена в 20 годам тюремного заключения за шантаж и мошенничество, сообщает Народный суд города Уань.
Обновлено в 10:15
Общество
Площадь лесных пожаров в Сибири превысила миллион гектаров
Ущерб от погибшего в пожарах древостоя рассчитывается.
Обновлено 23 июля в 10:20
Политика
В Грузии задержали экс-министра обороны по делу о митинге в Тбилиси
По данным следствия, на митингах 20 и 21 июня Окруашвили призывал демонстрантов и пытался проникнуть в здание парламента, а также участвовал в иных актах насилия.
Обновлено в 14:32
Спорт
Forbes представил рейтинг самых успешных российских звезд
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов, телеведущая Ольга Бузова и хоккеист Александр Овечкин возглавили список самых успешных российских звезд шоу-бизнеса и спорта в возрасте до 40 лет по версии издания Forbes.
Обновлено в 03:29
Шоу-бизнес
Телеведущий Михаил Ширвиндт разводится с женой
Известный российский телеведущий и продюсер Михаил Ширвиндт собирается развестись со своей супругой Татьяной Морозовой.
Обновлено в 14:47
Политика
В МИД РФ призвали урегулировать инцидент с задержанным в КНДР судном
Министерство иностранных дел России указало временному поверенному в делах КНДР в России Чину Чжону Хёпу на необходимость скорейшего урегулирования инцидента с задержанием российского траулера.
Обновлено в 13:54
Общество
Названы изменения в законодательстве России с 1 августа
С 1 августа в России вступает в силу ряд законопроектов, способных изменить жизнь населения.
Обновлено вчера в 12:02