Футбол
Лукмен сменил «Эвертон» на «Лейпциг»Матч ТВ 05:35
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 12:19, Вашингтон
Политика
В МИД РФ отреагировали на задержание танкера РФ на Украине
В МИД РФ отреагировали на задержание российского танкера Neyma в Керченском проливе на Украине.
Обновлено в 09:27
Общество
В выходные в Москве снег пока не выпадет
В ближайшие выходные снега в столице не ожидается, заявила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Обновлено вчера в 10:27
Происшествия
После допроса на Порошенко пытались напасть несколько человек
Сам Порошенко сел в автомобиль и уехал. Экс-президент Украины пришел на допрос в ГБР по одному из 11 заведенных на него уголовных дел.
Обновлено в 10:34
Экономика
Магазины пригрозили ЦБ бойкотом системы быстрых платежей
Крупный ретейл может отказаться от участия в системе быстрых платежей (СБП) из-за высоких тарифов, сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо ассоциаций компаний розничной (АКОРТ) и интернет-торговли (АКИТ) главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.
Обновлено в 03:34
Наука
Внутри яблока насчитали сто миллионов бактерий
Ученые пришли к выводу, что в крупном яблоке может быть около ста миллионов бактерий.
Обновлено вчера в 06:43
Происшествия
На детской площадке в Подмосковье мать зарезали на глазах у ребенка
В подмосковном городе Раменское мужчина зарезал женщину на детской площадке, произошедшее видел ребенок.
Обновлено в 11:25
Здоровье
Миллионы больных гепатитом даже не подозревают о диагнозе
Во всем мире 300 млн человек болеют вирусным гепатитом и многие не знают о своем диагнозе.
Обновлено в 06:18
Происшествия
В Сочи обрушился участок главной прибрежной трассы
После ливня разрушился участок главной прибрежной автотрассы Джубга — Сочи в районе Мамайки.
Обновлено в 12:11
Происшествия
В Турции ранили белорусского дипломата
Неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции, дипломат госпитализирован, сообщает турецкая газета Hurriyet.
Обновлено вчера в 15:02
Наука
Сам себе экспериментатор
Если вы откроете сайт любой российской фирмы, торгующей этими "продуктами", то вас немедленно засосет водоворот бесконечных наименований, многие из которых сложно понять без фундаментального биологического образования: кислоты, соли, буферы, сахара, красители, питательные среды, ферменты, плазмиды и далее по списку.
Обновлено в 09:28
Кино
Скончался голландский актер Рутгер Хауэр
Хауэр скончался в своем доме в Нидерландах еще 19 июля, похороны актера прошли вчера, 24 июля.
Обновлено в 04:07
Политика
В США вернулись к применению смертной казни на федеральном уровне
Власти США после почти двадцатилетнего перерыва решили вернуться к исполнению смертных приговоров, вынесенных на федеральном уровне.
Обновлено в 11:45
Общество
В Новгороде неожиданно обнаружены саркофаги домонгольского периода
Шесть каменных саркофагов обнаружили археологи у стен Георгиевского собора в ходе раскопок в Юрьевом монастыре Новгорода, сообщает пресс-служба Института археологии РАН.
Обновлено в 10:03
Политика
Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17
Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
Обновлено вчера в 14:21
Политика
Гудков заявил, что МГИК оставил в силе отказ в его регистрации
Независимый кандидат Дмитрий Гудков заявил, что Мосгоризбирком оставил в силе отказ в его регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 10:49
Политика
Генпрокуратура признала нежелательным Атлантический совет
Если организация признана нежелательной в России, она не может продолжить работу на территории страны (предусмотрена ответственность вплоть до уголовной).
Обновлено в 11:46
Происшествия
Самолет Red Wings экстренно сел в Симферополе из-за проблем с шасси
Самолет авиакомпании Red Wings был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за неубранного шасси, сообщил РИА Новости источник в авиационной отрасли.
Обновлено в 08:06
Политика
Путин обеспокоен ситуацией в первичном звене здравоохранения
Президент РФ Владимир Путин обеспокоен ситуацией в первичном звене здравоохранения и поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить предложения по его развитию.
Обновлено в 08:32
Единоборства
Аргентинский боксер умер от полученных в бою травм
Обновлено в 11:16
Общество
Жара в Германии установила новый температурный рекорд
Обновлено в 11:27
Кино
Умер народный артист России Анатолий Торопов
Обновлено в 09:46
Происшествия
Начальника пресс-службы МВД по Москве наказали из-за дела Голунова
Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов привлечен к дисциплинарной ответственности из-за ошибок в освещении дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 10:28
Авто
В России построят новый автомобильный завод
Как рассказал газете «Ведомости» генеральный директор «Автотора» Александр Сорокин, завод разместят на 32 га и там будет две универсальные сборочные линии, на каждой из которых в год будут выпускать до 25 тыс. машин.
Обновлено в 11:49
Энергетика
Эксперт назвал самые уязвимые без транзита газа через Украину страны
Молдавия и Приднестровье являются наиболее уязвимыми рынками, которые затрагивает вопрос транзита российского газа через Украину с 2020 года, прокомментировал РИА Новости аналитик по газу центра энергетики московской школы управления "Сколково" Сергей Капитонов.
Обновлено в 11:48
Шоу-бизнес
Телеведущий Михаил Ширвиндт подал на развод
Обновлено в 12:07
Общество
В Совфеде предлагают содержать беременных в СИЗО в отдельных камерах
Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов подготовил к внесению в Госдуму законопроект об отдельных камерах в СИЗО для беременных женщин и матерей с детьми до трех лет.
Обновлено в 11:32
Здоровье
О смертельной опасности аспирина рассказали эксперты
Эксперты советуют отказаться от употребления аспирина в качестве профилактики болезней сердца. Однако отказываться нужно постепенно.
Обновлено в 05:09
Политика
Дана Борисова прокомментировала запрет Украины на въезд
Обновлено в 09:12