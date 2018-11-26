Армия и оружие
Лукашевич сообщил о подготовке ВСУ провокации с химоружием в Донбассе
Лукашевич сообщил о подготовке ВСУ провокации с химоружием в ДонбассеРИА Новости12:57
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич сообщил, что ВСУ готовят провокацию в Донбассе с использованием химического оружия. Для этого будут привлекаться зарубежные спецслужбы, добавил дипломат на заседании спецпостсовета ОБСЕ.
РИА Новости12:57
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Появилась информация о подготовке провокации ВСУ с использованием химического оружия и привлечением зарубежных спецслужб.
— Александр Лукашевич, дипломатРБК 14:21
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