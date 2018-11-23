Армия и оружие

Лукашевич прокомментировал появление на Донбассе украинских С-300
Военное обозрение
00:06

Переброска военным руководством Украины в Донбасс тяжелого вооружения и зенитных ракетных комплексов указывает на то, что Киев не оставил идею силового решения конфликта, передает РИА Новости заявление постпреда РФ при ОБСЕ Александра Лукашевича.
Военное обозрение00:06
с чего всё началось

Лукашевич прокомментировал переброску Киевом комплексов С-300 в Донбасс

Стягивание Киевом тяжелого вооружения в Донбасс говорит о том, что украинские власти не сбрасывают со счетов силовое решение конфликта на востоке Украины, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
РИА Новостивчера в 16:38

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Не только «Бук» и «Ураган», но и С-300: в России прокомментировали ситуацию в Донбассе с участием ВСУ

ЛигаNews.net03:46

Нагнетают военную напряженность: в России оценили переброску Киевом С-300 и «Буков» в Донбасс

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Москва отреагировала на появление С-300 в Донбассе

Lenta.ru02:57

Лукашевич прокомментировал появление на Донбассе украинских С-300

Военное обозрение00:06

Лукашевич прокомментировал переброску Украиной комплексов С-300 в Донбасс

ФАНвчера в 21:44

В России оценили переброску оружия Украины в Донбасс

Газета.Ruвчера в 19:56

Лукашевич прокомментировал переброску Киевом комплексов С-300 в Донбасс

РИА Новостивчера в 16:38
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Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 04:10, Ашберн
Армия и оружие

СК опубликовал видео с места гибели военных России в Сирии

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«Защитный зонт» России спутал планы Израиля, признал аналитик Haaretz

Обновлено в 04:02
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Японский военный корабль потерял часть боезапаса в море

Японский сторожевой корабль «Тикума» потерял часть боезапаса у берегов острова Куме в Восточно-Китайском море.
Обновлено в 03:31
Армия и оружие

Новые Ка-52 «Аллигатор» усилили авиацию ЮВО

Авиация Южного военного округа усилена ударными вертолетами Ка-52 «Аллигатор», которые поступили на вооружение в соединение и воинскую часть на Кубани и в Ростовской области.
Обновлено в 04:06
Армия и оружие

Научная рота ВДВ сформирована в Туле

В Туле завершился отбор новобранцев в научную роту Воздушно-десантных войск.
Обновлено в 03:56
Армия и оружие

Российские истребители четыре раза поднимались на перехват за неделю

На перехват и сопровождение дежурные силы ПВО поднимались в воздух четыре раза.
Обновлено в 03:23
Армия и оружие

Российская армия вошла в тройку сильнейших в мире

Вооруженные силы России заняли второе место в рейтинге сильнейших армий мира.
Обновлено в 03:36
Армия и оружие

В России прошли первые испытания тяжелого беспилотника «Охотник»

Министерство обороны Российской Федерации впервые испытало тяжелый беспилотник "Охотник".
Обновлено в 03:51
Армия и оружие

Рябков заявил о эффективности «Периметра»

Российская система ответного ядерного удара "Периметр" (на Западе известна как Dead Hand, "Мёртвая рука") эффективна, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Обновлено в 04:04
Армия и оружие

Сирия: США назвали продуктивным сотрудничество с РФ по лагерю «Рукбан»

США считают очень продуктивным сотрудничество с Россией по доставке гуманитарной помощи в лагерь беженцев «Рукбан».
Обновлено в 03:47
Армия и оружие

ВСУ обстреляли корабли условного противника на берегу Азовского моря

В маневрах участвовали СЗО "Ураган" Украинские военные отработали уничтожение десантных кораблей условного противника на побережье Азовского моря, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-центр объединенных сил.
Обновлено в 03:38
Армия и оружие

Белоруссия получила 10 танков, модернизированных в России

На вооружение ВС Белоруссии поступили 10 модернизированных в России танков Т-72Б3. Об этом сообщается на сайте Минобороны республики.
Обновлено в 03:50
Армия и оружие

Украинский генерал о смерти главы ГРУ: «Путин убирает свидетелей»

Смерть начальника Главного управления Генштаба ВС РФ (ранее ГРУ. - прим. ред.) генерала-полковника Игоря Коробова могла быть расплатой за "ряд недавних громких провалов российских спецслужб за пределами РФ".
Обновлено в 02:17
Армия и оружие

NI назвал пять «худших» образцов советского стрелкового оружия

Американский журнал The National Interest, "славящийся" своими "экспертными" мнениями по абсолютно разным вопросам, касающимся военной тематики в целом, на этот раз решил составить рейтинг советского оружия, которое по мнению авторов исследования, является худшим.
Обновлено в 02:07
Армия и оружие

Глава МИД Турции: дорожная карта по Манбиджу должна быть реализована до конца года

Дорожная карта по городу Манбидж, которая была согласована Анкарой и Вашингтоном, должна быть реализована до конца этого года.
Обновлено в 03:44
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С-300
Семейство зенитно-ракетных комплексов (ЗРК), способных поражать различные цели на высотах: от меньших, чем возможная высота полёта, до превышающих потолок высоты для целей; на дальностях: от нескольких километров - до 75-200 километров, в зависимости от типа применяемых элементов семейства С-300 и, в частности, ракет-перехватчиков.
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Александр Казимирович Лукашевич
Дипломат
Советский и российский дипломат. Постоянный представитель Российской Федерации при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе с 5 августа 2015 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса.
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