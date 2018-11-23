Армия и оружие
Переброска военным руководством Украины в Донбасс тяжелого вооружения и зенитных ракетных комплексов указывает на то, что Киев не оставил идею силового решения конфликта, передает РИА Новости заявление постпреда РФ при ОБСЕ Александра Лукашевича.
Военное обозрение00:06
с чего всё началось
Стягивание Киевом тяжелого вооружения в Донбасс говорит о том, что украинские власти не сбрасывают со счетов силовое решение конфликта на востоке Украины, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.РИА Новостивчера в 16:38
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