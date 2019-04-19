Политика
Лукашенко объявил о намерении изменить Конституцию БелоруссииЭкономика сегодня 08:21
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости обновить основной закон страны, так как его преемник должен получить новую Конституцию. Заявление Лукашенко сделал во время выступления с посланием к белорусскому народу и парламенту страны.
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Политика
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