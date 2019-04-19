Политика

Лукашенко заявил о вложенной в русский язык душе белорусовРБК 06:12

Выступая с ежегодным посланием к парламенту и народу, Лукашенко заявил, что языковой вопрос в Белоруссии закрыт. Он подчеркнул, что в стране два государственных языка — русский и белорусский.
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Лукашенко рассказал о вложенной в русский язык душе белоруссов

Известия06:25

Лукашенко заявил о вложенной в русский язык душе белорусов

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Лукашенко заявил о незыблемости двуязычия в Белоруссии

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Московский Комсомолец05:01

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Газета.Ru04:56

Лукашенко потребовал прекратить поднимать языковой вопрос в Белоруссии

Интерфакс04:50
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Лукашенко о языках: Если кто-то хочет потерять разум - он потеряет русский язык, если хочет потерять сердце - потеряет белорусский язык

КП - Беларусь04:39
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Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 07:38, Ашберн
Политика

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