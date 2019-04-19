Политика
Лукашенко заявил о вложенной в русский язык душе белорусовРБК 06:12
Выступая с ежегодным посланием к парламенту и народу, Лукашенко заявил, что языковой вопрос в Белоруссии закрыт. Он подчеркнул, что в стране два государственных языка — русский и белорусский.
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Политика
Лукашенко назвал дату досрочных парламентских выборов в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время ежегодного послания к белорусскому народу и парламенту предложил провести досрочные выборы в парламент республики 7 ноября 2019 г. Очередные президентские выборы в стране состоятся осенью 2020 г.
Обновлено в 06:55
Происшествия
Депутата Рады облили фекалиями в Одессе
Депутата Верховной рады Мустафу Найема облили фекалиями из ведра в Одессе. Об этом сообщает Украинская служба информации.
Обновлено в 06:36
Шоу-бизнес
Мозоли до мяса: Волочкова показала жуткие ноги
Звезда показала мозоли до мяса, пишет Teleprogramma.pro. При этом балерина отметила, что ни о чем не жалеет.
Обновлено в 05:29
Наука
Ученые назвали главную причину старения
Ученые выяснили, что влияет на старение организма и образование раковых клеток.
Обновлено вчера в 21:34
Происшествия
Суд начал восьмое заседание по делу Кокорина и Мамаева
Обновлено в 06:02
Происшествия
В Севастополе обрушилась парковка с машинами
В результате обрушения парковки многоквартирного дома в Севастополе повреждено четыре легковых автомобиля.
Обновлено в 04:32
Происшествия
Миллионы бутылок вина уничтожил пожар в Бордо
В результате пожара во французском городе Бордо оказались уничтожены не менее 2 млн бутылок вина, сообщает The Local.
Обновлено в 07:28
Шоу-бизнес
Елизавета Боярская в необычном наряде появилась на ММКФ в одиночестве
Актриса Елизавета Боярская появилась на открытии Московского международного кинофестиваля (ММКФ-2019) в одиночестве без своего супруга, актера Максима Матвеева.
Обновлено в 02:54
Происшествия
У Дмитрия Быкова диагностировали инфаркт головного мозга
Mossovetinfo.ru – Уфимские врачи диагностировали у писателя и журналиста Дмитрия Быкова инфаркт головного мозга, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах Башкирии.
Обновлено в 07:29
Происшествия
В Татарстане при взрыве автомобиля пострадал мужчина
В городе Нижнекамск в Татарстане взорвался автомобиль, пострадал мужчина, сообщили РБК в пресс-службе совета Нижнекамского муниципального района.
Обновлено в 07:19
Общество
У российского депутата нашли землю площадью в четыре Салехарда
Депутат Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, глава авиакомпании «Ямал» Василий Крюк задекларировал участки земли общей площадью 359 квадратных километров.
Обновлено в 07:10
Политика
В Кремле назвали темы переговоров Путина с президентом Эстонии
Президент России Владимир Путин 18 апреля в Москве обсудит с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд двусторонние отношения и поддержание стабильности и безопасности в балтийском регионе, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено 17 апреля в 08:05
Происшествия
В Дагестане вспышка кишечной инфекции: отравились почти 70 детей
Очередная вспышка острой кишечной инфекции (ОКИ) произошла в Дагестане, на сей раз в Каякентском районе.
Обновлено в 04:48
Политика
Песков озвучил темы на переговорах Путина и Ким Чен Ына
Обновлено в 06:05
Политика
Медведчук предложил Зеленскому пойти на сделку с Россией
В случае же отказа Зеленского сотрудничать с Москвой экономика Украины окажется в еще более тяжелом положении.
Обновлено в 01:23
Спорт
Авербух намекнул, что может стать новым тренером Медведевой
Российский хореограф и постановщик Илья Авербух рассказал, что много общается с фигуристкой Евгенией Медведевой, и анонсировал новости об их совместном будущем.
Обновлено в 04:26
Общество
В России могут появиться частные кладбища
Обновлено в 00:05
Путешествия
Россияне перечислили претензии к соотечественникам за рубежом
Предъявлялись претензии также к недоброжелательности и неумению улыбаться (13 процентов), к невнимательности к местным обычаям и стремлению демонстрировать свой статус и богатство — по 12 процентов участников исследования.
Обновлено вчера в 22:12
Происшествия
ЕСПЧ потребовал перевести обвиняемого в госизмене ученого в больницу
Европейский суд по правам человека потребовал от России обеспечить перевод обвиняемого в госизмене ученого Виктора Кудрявцева из СИЗО в больницу.
Обновлено в 05:18
Авто
УАЗ выпустил оранжевый «Хантер» за 1 млн рублей
Экспедиционный "Хантер" переплюнул в этом плане даже внедорожник комплектации "Классик", который оценен в 770 900 рублей.
Обновлено в 05:28
Хоккей
Василевский и Кучеров присоединятся к сборной России по хоккею
По данным издания, Кучеров присоединится к сборной для подготовки к чемпионату мира по хоккею в Словакии уже в ближайшие дни, а Василевский — предположительно, 28 апреля.
Обновлено в 07:31
Политика
Сирия отправила в Крым первое судно с грузом
Обновлено в 04:58
Религия
Православные готовятся к Вербному воскресению
В воскресенье православные отмечают один из главных христианских праздников — Вход Господень в Иерусалим, в народе — Вербное воскресенье.
Обновлено в 02:44
Шоу-бизнес
Скончалась вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина
Ирине Цывиной было всего 55 лет. Друзья актрисы обвинили в ее смерти затяжную депрессию, с которой Цывина боролась длительное время.
Обновлено вчера в 09:33
Политика
Порошенко призвал своих сторонников собираться у «Олимпийского»
Президент Украины Петр Порошенко призвал своих сторонников собираться в фан-зоне возле стадиона «олимпийский», где сегодня вечером должны пройти дебаты кандидатов в президенты Украины Порошенко и Зеленского.
Обновлено в 07:29
Интернет
Instagram задумал лишить пользователей лайков
Обновлено в 07:16
Кино
Клинт Иствуд может поставить фильм «Баллада о Ричарде Джуэлле»
Клинт Иствуд рассматривает возможность заняться постановкой драмы «Баллада о Ричарде Джуэлле».
Обновлено в 03:48
Авто
Renault получила ОТТС на новый купе-кроссовер Renault Arkana
Еще недавно Renault анонсировала новый купе-кроссовер Arkana в топовом исполнении с турбомотором и вариатором, как теперь стали известны и другие модификации модели.
Обновлено вчера в 10:21