Политика

Лукашенко заявил о повороте вспять процесса евразийской интеграцииМосковский Комсомолец 03:38

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по вопросам участия в интеграционных структурах и сотрудничества с европейскими организациями заявил, что сейчас многие экономические вопросы из Союзного государства перенесены на площадку ЕАЭС, при этом "процесс евразийской интеграции поворачивается вспять".
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Александр Лукашенко
К сожалению, процесс евразийской интеграции поворачивается вспять, если уже не повернулся. Мне докладывают о барьерах, препятствиях и ограничениях для наших субъектов хозяйствования. Отсутствие конкретной работы по их устранению прикрывается некой цифровой повесткой.
— Александр ЛукашенкоТАСС 03:13

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