Политика
Лукашенко заявил о невозможности свержения власти в БелоруссииРИА Новости 06:02
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что невозможно свергнуть действующую власть, республика за свою историю уже пережила такие попытки.
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Происшествия
Появилось видео с места гибели Сергея Доренко
Обновлено в 14:00
Происшествия
С.Собянин: Погиб талантливый журналист С.Доренко
Обновлено в 13:42
Шоу-бизнес
Певица Оксана Яковлева поздравила россиян с 9 Мая танцем на шесте в одних трусах
Яковлева в пилотке, гимнастерке и трусах эротично исполнила танец на шесте под композицию «Смуглянка» Якова Шведова.
Обновлено в 13:02
Происшествия
Десять человек в Москве пострадали из-за сильного ветра
Десять человек пострадали при падении деревьев от сильного ветра в Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 10:59
Политика
Лидер венгерской партии заявил о поддержке автономии Закарпатья
Лидер венгерской правой партии "Йоббик" Томаш Шнайдер посетил с частным визитом Береговский район Закарпатской области.
Обновлено в 13:16
Авто
Dongfeng объявил стоимость нового AX5
Несколько часов назад представители китайского автоконцерна Dongfeng заявили о начале продаж нового кроссовера AX5.
Обновлено в 13:26
Культура
Каким был творческий путь журналиста Сергея Доренко
В Москве сегодня, 9 мая, скончался Сергей Доренко. «Мойка78» решила проследить, каким был творческий путь известного журналиста.
Обновлено в 14:25
Политика
Путин отреагировал на отмену воздушной части парада Победы
Президент России Владимир Путин отреагировал на решение об отмене воздушной части военного парада в Москве из-за погоды и заметил, что не было необходимости рисковать жизнями летчиков и зрителей.
Обновлено в 09:35
Общество
ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи
Журналист отрицает, что сделал сообщение из расистских побуждений. "Об этом не было и мысли", - настаивает ведущий шоу Radio 5 Live.
Обновлено в 08:40
Происшествия
В Зауралье из-за пожаров эвакуируют людей из Иковки
На месте работают более 153 человек и 41 единица техники, прибыл пожарный поезд, к месту возгорания выдвинулся опорный пункт по тушению крупных пожаров города Кургана и самолет МЧС России Бе-200-ЧС.
Обновлено вчера в 07:45
Общество
Воздушная часть парада Победы отменена
Традиционный военный парад пройдет в Москве 9 мая на Красной площади. До этого воздушную часть парада отменяли в 2017 году.
Обновлено в 03:03
Авто
Honda сократит треть моделей и начнет сотрудничество с GM
В Европе и Японии компания рассчитывает на собственные компетенции и уже в этом году начнет продажи хэтчбеков Honda e: предсерийная версия была показана пару месяцев назад, а сегодня было подтверждено товарное название.
Обновлено вчера в 13:49
Футбол
Валенсия — Арсенал 1:2 (2-й тайм)
Официальный сайт УЕФА опубликовал стартовые составы испанской "Валенсии" и английского "Арсенала" на ответный матч финала футбольной Лиги Европы.
Обновлено в 14:33
Общество
На Москву обрушился сильный дождь с градом
Сильный дождь, местами с градом обрушился на Москву в четверг днем и продлится целые сутки, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
Обновлено в 10:43
Политика
Стали известны подвиги деда Зеленского
Обновлено в 14:25
Футбол
Экс-жена Глушакова изменяла футболисту с адвокатом Пака, сообщили СМИ
Экс-супруга хавбека "Спартака" Дениса Глушакова была поймана на изменах футболисту, сообщает Star Hit.
Обновлено в 11:00
Общество
Стивен Сигал оценил парад Победы на Красной площади
Американский актер и спецпредставитель МИД России по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал дал оценку параду Победы, прошедшему на Красной площади в Москве.
Обновлено в 10:52
Экономика
Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт
В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено в 02:23
Экономика
Где живут миллиардеры: 5 самых богатых городов планеты
Рассказываем о мегаполисах из рейтинга Forbes, в которых сконцентрировано наибольшее число богатейших людей планеты.
Обновлено вчера в 15:17
Энергетика
«Белнефтехим» заверил, что белорусские НПЗ выпускают качественное автотопливо
Концерн "Белнефтехим" заявил, что качество автомобильного топлива, производимого в ОАО "Нафтан" и на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ), соответствует всем международным и отечественным нормам.
Обновлено в 10:36
Баскетбол
ЦСКА переиграл «Нижний Новгород» и вышел в полуфинал плей-офф Лиги ВТБ
Ранее в полуфинал Лиги ВТБ вышел УНИКС, который оказался сильнее "Калева" (счет в серии: 3-0).
Обновлено в 11:38
Происшествия
Футболисты Мамаев и Кокорин получили реальные тюремные сроки
Адвокаты бывших игроков Сборной России уже сообщили, что с приговором суда не согласны и будут подавать апелляцию.
Обновлено вчера в 23:08
Происшествия
При взрыве смертника в Багдаде погибли восемь человек
Обновлено в 15:45
Авто
Преимущества и недостатки регистрации автомобиля на несовершеннолетнего ребенка
Многие проводят официальную регистрацию автомобиля на других граждан. В их число входят и несовершеннолетние дети.
Обновлено в 07:16
Транспорт
Автомобилистам рекомендуют пересесть на общественный транспорт
Автомобилистам рекомендуют отказаться от поездок на личных машинах и пересесть на общественный транспорт, сообщает пресс-служба ЦОДД в Twitter.
Обновлено в 14:27
Хоккей
Сборная России заявила 21 хоккеиста на ЧМ
Сборная России сыграет свой первый матч на ЧМ-2019 10 мая. Соперником будет команда Норвегии.
Обновлено в 13:26
Политика
Путин присоединился к шествию «Бессмертный полк»
Президент Владимир Путин в пятый раз принимает участие в акции «Бессмертный полк».
Обновлено в 08:07
Футбол
Приговор Кокорина и Мамаева возмутил Кадырова
Обновлено в 01:13
Авто
«Элита» советского автопрома: модели с двигателем V8
Характерной «фишкой» автомобилей являлся черный цвет.ЗИЛ-111Первый лимузин с двигателем V8 вышел в 1959 году.
Обновлено в 09:10