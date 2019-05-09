Лукашенко заявил о невозможности свержения власти в БелоруссииРИА Новости 06:02

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что невозможно свергнуть действующую власть, республика за свою историю уже пережила такие попытки.

Лукашенко заявил о невозможности свержения власти в Белоруссии

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