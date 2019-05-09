Политика

Лукашенко заявил о невозможности свержения власти в БелоруссииРИА Новости 06:02

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что невозможно свергнуть действующую власть, республика за свою историю уже пережила такие попытки.
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Лукашенко оценил возможность свержения власти в Белоруссии

Газета.Ru09:09

Лукашенко: «Нас невозможно наклонить и свергнуть, как это происходит в Венесуэле, Сирии и Ливии»

БИЗНЕС Online06:17

Лукашенко: свергнуть власть в Белоруссии невозможно

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Лукашенко назвал невозможным свержение власти в Белоруссии

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Лукашенко отверг возможность свержения власти в Белоруссии

Lenta.ru06:28

«Нас невозможно наклонить»: Лукашенко исключил свержение власти в Белоруссии

РЕН ТВ07:39

Лукашенко заявил о невозможности свержения власти в Белоруссии

РИА Новости06:02
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Пенсионер подал в суд на «Вулверхэмптон» из-за эмблемы

Пенсионер Питер Дэвис, которому уже больше 70 лет, утверждает, что он является автором эмблемы футбольного клуба английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон», сообщает Sky Sports.
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На встрече Зидан стал расспрашивать 33-летнего игрока сборной Хорватии о его планах на будущее, а также заверил Модрича, что рассчитывает на него в следующем сезоне.
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Лукашенко объяснил свое отсутствие на параде Победы в Москве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему он не приехал на парад Победы в Москве. Об этом сообщает РИА "Новости".
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В расшифровке переговоров командира пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) Дениса Евдокимова с диспетчерами московского аэропорта Шереметьево обнаружили ошибку.
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Во время грозы с сильным ветром, которая обрушилась на столицу вечером 9 мая, в результате падения деревьев пострадали восемь человек.
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Как «Арсенал» и «Челси» вышли в финал Лиги Европы

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Ставшая недавно мамой Саша Савельева постепенно возвращается к работе. Накануне она побывала в студии звукозаписи Игоря Матвиенко.
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В Киеве у здания телеканала «Интер» прошла антироссийская акция

Несколько десятков человек провели антироссийскую акцию возле офиса компании "Национальные информационные системы" в Киеве, где производятся программы для телеканала "Интер", они требуют закрытия телеканала, передает в четверг телеканал "Прямой".
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Поклонники сериала "Игра престолов" гадают, что может означать пост Йохана Филипа Асбека, который исполнил роль Эурона Грейджоя.
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Одного из сотрудников Telegram-канала Mash задержали правоохранительные органы. Об этом РБК сообщил главный редактор канала Максим Иксанов.
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Победа в серии пенальти вывела «Челси» в финал Лиги Европы

В серии пенальти «Челси» победил со счетом 4:3. После двух ударов впереди был «Айнтрахт» — Трапп парировал удар капитана хозяев Сесара Аспиликуэты.
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В Киеве началось шествие Бессмертного полка

В Киеве тысячи человек начали шествие в рамках акции «Никто не забыт, ничто не забыто», которая является аналогом Бессмертного полка.
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Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич был раскритикован за поездку на Севильскую ярмарку.
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США запустили межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III

Командование глобальных ударов ВВС США сообщило об очередном испытательном пуске межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.
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Называются разные сроки, но чаще говорят о «67 годах».
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