Политика
Лукашенко заявил о невозможности свержения власти в БелоруссииРИА Новости 06:02
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что невозможно свергнуть действующую власть, республика за свою историю уже пережила такие попытки.
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Футбол
Пенсионер подал в суд на «Вулверхэмптон» из-за эмблемы
Пенсионер Питер Дэвис, которому уже больше 70 лет, утверждает, что он является автором эмблемы футбольного клуба английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон», сообщает Sky Sports.
Обновлено в 14:45
Происшествия
В Москве скончался Сергей Доренко
Обновлено в 16:34
Футбол
Зидан заверил Модрича, что рассчитывает на него в следующем сезоне
На встрече Зидан стал расспрашивать 33-летнего игрока сборной Хорватии о его планах на будущее, а также заверил Модрича, что рассчитывает на него в следующем сезоне.
Обновлено в 15:58
Политика
Лукашенко объяснил свое отсутствие на параде Победы в Москве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему он не приехал на парад Победы в Москве. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:20
Происшествия
В расшифровке переговоров экипажа SSJ-100 обнаружили ошибку
В расшифровке переговоров командира пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) Дениса Евдокимова с диспетчерами московского аэропорта Шереметьево обнаружили ошибку.
Обновлено вчера в 16:26
Происшествия
Восемь человек пострадали из-за грозы в Москве
Во время грозы с сильным ветром, которая обрушилась на столицу вечером 9 мая, в результате падения деревьев пострадали восемь человек.
Обновлено в 10:59
Футбол
Как «Арсенал» и «Челси» вышли в финал Лиги Европы
«Арсенал» в гостях победил «Валенсию» со счётом 4:2 и впервые в истории вышел в финал Лиги Европы.
Обновлено в 18:29
Шоу-бизнес
Саша Савельева показала себя без укладки и макияжа
Ставшая недавно мамой Саша Савельева постепенно возвращается к работе. Накануне она побывала в студии звукозаписи Игоря Матвиенко.
Обновлено в 06:50
Политика
В Киеве у здания телеканала «Интер» прошла антироссийская акция
Несколько десятков человек провели антироссийскую акцию возле офиса компании "Национальные информационные системы" в Киеве, где производятся программы для телеканала "Интер", они требуют закрытия телеканала, передает в четверг телеканал "Прямой".
Обновлено в 10:09
Происшествия
Появилось видео с места гибели Сергея Доренко
Обновлено в 14:00
Кино
В Сети ожидают появление нового дракона в «Игре престолов»
Поклонники сериала "Игра престолов" гадают, что может означать пост Йохана Филипа Асбека, который исполнил роль Эурона Грейджоя.
Обновлено в 09:05
Происшествия
Названа причина смерти Сергея Доренко
Обновлено в 15:38
Происшествия
Главред Mash сообщил о задержании своего сотрудника
Одного из сотрудников Telegram-канала Mash задержали правоохранительные органы. Об этом РБК сообщил главный редактор канала Максим Иксанов.
Обновлено в 18:49
Футбол
Победа в серии пенальти вывела «Челси» в финал Лиги Европы
В серии пенальти «Челси» победил со счетом 4:3. После двух ударов впереди был «Айнтрахт» — Трапп парировал удар капитана хозяев Сесара Аспиликуэты.
Обновлено в 18:00
Политика
В Киеве началось шествие Бессмертного полка
В Киеве тысячи человек начали шествие в рамках акции «Никто не забыт, ничто не забыто», которая является аналогом Бессмертного полка.
Обновлено в 05:14
Футбол
В соцсетях раскритиковали Ракитича за поездку в Севилью
Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич был раскритикован за поездку на Севильскую ярмарку.
Обновлено вчера в 15:39
Армия и оружие
США запустили межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III
Командование глобальных ударов ВВС США сообщило об очередном испытательном пуске межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.
Обновлено в 10:59
Путешествия
Омские каникулы: чем может удивить третья столица России
Обновлено в 17:02
Общество
Кот съел осу и покорил пользователей Сети
"Кот моей кузины съел осу и я не могу дышать", - написала Дебелиус.
Обновлено в 04:33
Происшествия
При взрыве смертника в Багдаде погибли восемь человек
Обновлено в 15:45
Игры
Для Titan Quest вышло новое дополнение — «Атлантида»
Разработчики из Pieces Interactive, помимо стандартной сюжетной кампании с поддержкой кооператива до шести игроков, создали новый режим «Тартар», где можно отбивать бесконечные волны врагов в одиночку или с друзьями.
Обновлено в 13:20
Происшествия
Футболисты Мамаев и Кокорин получили реальные тюремные сроки
Адвокаты бывших игроков Сборной России уже сообщили, что с приговором суда не согласны и будут подавать апелляцию.
Обновлено вчера в 23:08
Происшествия
Сергей Доренко погиб в Москве после ДТП
Обновлено в 13:56
Экономика
Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт
В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено в 02:23
Общество
«Обленились! В США выходят на пенсию в 67, а у нас из-за 65 скулят»
Называются разные сроки, но чаще говорят о «67 годах».
Обновлено вчера в 12:46
Экономика
Миллионы новых банкнот в $50 с опечаткой выпустили в Австралии
Банк Австралии допустил опечатку в миллионах новых банкнот в $50, передает "Би-би-си".
Обновлено в 02:09
Гаджеты
Дисплей Apple Watch Series 4 назван лучшим в мире
Дисплей Apple Watch Series 4 имеет высокое качество изображения, отличные показатели энергопотребления и узкие рамки.
Обновлено в 11:35