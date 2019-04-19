Экономика
Лукашенко заявил о необходимости скорейшей модернизации двух НПЗRT на русском 04:21
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе ежегодного послания к народу и Национальному собранию заявил о необходимости скорее закончить модернизацию двух крупных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) страны.
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Уставший «стоять с протянутой рукой» Лукашенко решил закупать нефть где-то ещё
Московский Комсомолец04:08
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Сотрудник полиции устроил стрельбу на Марксистской улице в Москве.
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В Сети появилась видеозапись, на которой нападающий питерского "Зенита" Александр Кокорин вместе с полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым избивает чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергеея Гайсина в кафе, сообщает "Рен ТВ".
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ЦИК Белоруссии предложит Лукашенко дату парламентских выборов
Изначально выборы в палату представителей нацсобрания должны были состояться в 2020 году.
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Ульяновский автозавод выпустил экспедиционную версию внедорожника УАЗ «Хантер».
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Экономика
Росстат зафиксировал падение реальных доходов населения в I квартале
Реальные располагаемые доходы населения в I квартале сократились на 2,3% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, сообщил Росстат.
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Настасья Самбурская уходит из театра ради карьеры певицы
Актриса Настасья Самбурская заявила, что покидает театральную сцену ради карьеры певицы. Об этом она сообщила в Instagram.
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В Югре из-за удушья в детском саду погиб четырехлетний ребенок
В четверг в одном из детских садов Нягани произошел несчастный случай.
Обновлено в 04:15
Экономика
«Роснефть» обвинила Reuters в информационной диверсии
Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщило, что власти Венесуэлы во главе с Николасом Мадуро якобы обходят санкции США, запрещающие продажу венесуэльской нефти, с помощью «Роснефти».
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Экономика
Венесуэла внесла платеж по долгу перед Россией
Венесуэла внесла очередной платеж по долгу перед Россией на $3 млрд, который должен был поступить еще в марте.
Обновлено в 06:16
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Сульшер: «Наши скауты ищут хороших футболистов по всей планете»
Наши скауты ищут хороших футболистов по всей планете. Я уверен, что мы делаем всё, что можем, чтобы найти правильных игроков.
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Три автомобиля упали вместе с обвалившимся грунтом на парковке у жилого дома в Севастополе, ещё несколько машин были эвакуированы с места обрушения.
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В Москве неизвестные напали на главу управления ФАС
Сам Гришин в интервью телеканалу «360» рассказал, что неизвестные напали на него со спины возле его дома.
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Зеленский представил Украине свою команду
Обновлено вчера в 14:54
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В Татарстане при взрыве автомобиля пострадал мужчина
В городе Нижнекамск в Татарстане взорвался автомобиль, пострадал мужчина, сообщили РБК в пресс-службе совета Нижнекамского муниципального района.
Обновлено в 07:19
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Потенциально опасный астероид пролетел в 219 тыс. км от Земли
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Президент Италии рассказал о «двойном подходе» в отношениях с Россией
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Об инфаркте головного мозга у Дмитрия Быкова сообщили СМИ
Источник в медицинских кругах Башкирии рассказал, что медики Уфы якобы диагностировали инфаркт головного мозга у госпитализированного в Уфе писателя Дмитрия Быкова.
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