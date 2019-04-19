Лукашенко заявил о необходимости скорейшей модернизации двух НПЗRT на русском 04:21

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе ежегодного послания к народу и Национальному собранию заявил о необходимости скорее закончить модернизацию двух крупных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) страны.

Лукашенко заявил о необходимости скорейшей модернизации двух НПЗ

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