Политика

Лукашенко заявил о необходимости изменения Конституции БелоруссииРБК 08:41

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе послания к народу и Национальному собранию сказал, что не хотел бы оставлять своему преемнику Конституцию в существующем варианте.
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Александр Лукашенко
Мы уже прошли тот этап, когда нам нужна была сильная власть, какая она сегодня есть. Надо нагружать властными полномочиями другие структуры и ветви власти. Чтобы, к примеру, за экономику отвечало правительство вместе с парламентом.
— Александр ЛукашенкоТК Звезда 08:16

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