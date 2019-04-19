Политика
Лукашенко заявил о необходимости изменения Конституции БелоруссииРБК 08:41
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе послания к народу и Национальному собранию сказал, что не хотел бы оставлять своему преемнику Конституцию в существующем варианте.
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Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 10:38, Ашберн
Политика
Кальюлайд пригласила Путина посетить Эстонию в следующем году
Обновлено вчера в 14:02
Происшествия
В Москве загорелся жилой комплекс «Зиларт»
Обновлено в 04:52
Происшествия
Издатель «Новой газеты» опроверг инфаркт головного мозга у Быкова
О диагнозе, который врачи поставили Дмитрию Быкову, сообщил ТАСС со ссылкой на источники в медицинских кругах Башкирии, где был госпитализирован писатель.
Обновлено в 07:56
Экономика
«Газпром нефть» может вдвое увеличить дивиденды за 2018 год
Совет директоров «Газпром нефти» рекомендовал акционерам на годовом собрании одобрить выплату дивидендов за 2018 г. в размере 30 руб. на обыкновенную акцию (около 142,2 млрд руб.), говорится в материалах компании.
Обновлено в 10:10
Происшествия
Названо число пострадавших при обрушении грунта в Севастополе
Три автомобиля упали вместе с обвалившимся грунтом на парковке у жилого дома в Севастополе, ещё несколько машин были эвакуированы с места обрушения.
Обновлено в 03:46
Шоу-бизнес
Звезды кино прошлись по красной дорожке перед открытием ММКФ
Как передает корреспондент Федерального агентства новостей, в театр «Россия» по красной ковровой дорожке прошли дизайнер одежды Белла Потемкина, актрисы Лиза Боярская, Анна Хилькевич, Екатерина Климова и политик Владимир Жириновский.
Обновлено вчера в 12:21
Общество
В Москве ожидается потепление до +25 °С
На следующей неделе в Москве ожидается потепление до +25 °С. Об этом пишет сайт «Москва 24» со ссылкой на центр погоды «Фобос».
Обновлено в 10:33
Общество
В России могут появиться частные кладбища
Обновлено в 00:05
Игры
В резюме бывшего художника Rockstar нашли упоминание GTA 6
Rockstar совсем недавно выпустила Red Dead Redemption 2 и пока что даже не намекала на анонс GTA 6. Однако, над игрой уже довольно давно ведётся активная работа - об этом стало известно из резюме бывшего художника Rockstar.
Обновлено в 06:00
Общество
Штормовой ветер и дождь со снегом ожидаются в Крыму в субботу
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в течение суток 20 апреля в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра до 20-25 м/с, ночью и утром 20 апреля в южных, центральных и восточных районах Крыма ожидается очень сильный дождь со снегом", - говорится в сообщении.
Обновлено в 09:17
Происшествия
Задержан совладелец банка «Югра» Алексей Хотин
Мажоритарный акционер, совладелец банка "Югра" Алексей Хотин задержан по подозрению в хищении 7,5 млрд рублей у банка, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
Обновлено в 05:15
Общество
Евросоюз упростил получение шенгенских виз
Европейский парламент одобрил предложение Еврокомиссии об упрощении правил выдачи шенгенских виз тем иностранным туристам, которые хорошо себя зарекомендовали с точки зрения европейского миграционного законодательства.
Обновлено в 10:21
Авто
Toyota представила новый фургон ProAce City
Японская компания Toyota официально представила обновленный фургон Toyota Proace City.
Обновлено в 02:59
Экономика
Суд в Киеве принял новое решение по Приватбанку в пользу Коломойского
Коломойскому принадлежало более 41% акций Приватбанка. Приватбанк был национализирован в декабре 2016 года.
Обновлено в 10:19
Экономика
Реальные доходы россиян снизились на 2,3%
Реальные располагаемые денежные доходы россиян в первом квартале 2019 года снизились на 2,3% по сравнению с тем же периодом 2018 года, говорится в данных Росстата (.pdf).
Обновлено вчера в 09:49
Политика
Порошенко собрал на «майдане» несколько тысяч сторонников
На площади Независимости в Киеве на митинг в поддержку Петра Порошенко собрались несколько тысяч человек.
Обновлено в 09:08
Происшествия
Режим ЧС объявлен в Забайкалье из-за пожаров
В Забайкальском крае ввели режим ЧС из-за степных пожаров. В селах на юге региона сгорели около 40 жилых домов.
Обновлено в 10:04
Происшествия
Курьер «Яндекс.Еды» проработал десять часов без перерыва и умер
В Санкт-Петербурге курьер сервиса «Яндекс.Еда» упал замертво с велосипеда после того, как отработал более десяти часов без перерыва.
Обновлено в 10:04
Авто
Гиперкар Bugatti Divo прошел экстремальное испытание пустыней
В преддверии запуска продаж, французский гиперкар Bugatti Divo прошел испытание пустыней.
Обновлено в 06:27
Происшествия
Появилось полное видео избиения чиновников Кокориным и Мамаевым
Опубликовано новое видео с нападением российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина в «Кофемании».
Обновлено в 07:34
Политика
Патрушев рассказал о попытках перебросить в Россию боевиков из Сирии
Международные террористы ищут новые каналы переброски в Россию своих сторонников, получивших боевой опыт в Сирии и Ираке, заявил в пятницу секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
Обновлено в 06:37
Экономика
Опубликован годовой доход главы Центробанка за 2018 год
Обновлено в 09:54
Спорт
Российский паралимпиец признался в употреблении марихуаны
Российский парасноубордист Евгений Стафеев дисквалифицирован на три месяца за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 09:37
Происшествия
Четырехлетний ребенок погиб после прогулки в детском саду в Югре
Как сообщили «Вестнику» в пресс-службе СКР по ХМАО, во время прогулки на улице мальчик 4 лет просунул голову между частями деревянной конструкции, но освободиться не смог.
Обновлено в 03:20
Технологии
«Ростех» и Игорь Ротенберг намерены развивать интернет вещей в России
Интернет вещей в России Разработкой сети займётся компания ГЛОНАСС-ТМ, которой владеют "Ростех", Игорь Ротенберг и АО "ГЛОНАСС".
Обновлено в 07:09
Футбол
Аллегри: Роналду является будущим «Ювентуса»
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал о важности для команды нападающего Криштиану Роналду.
Обновлено в 09:13
Общество
Сказку «Красная Шапочка» назвали сексистской
Обновлено в 03:49