Политика
Лукашенко высказался за изменения в КонституциюREGNUM 07:29
«Что же касается главы государства — будущего главы государства, он должен быть главой государства, он не должен мотаться по полям и фермам», — заявил 19 апреля Александр Лукашенко, комментируя готовящиеся изменения в Конституцию Белоруссии.
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Происшествия
Сотрудники ФСБ вымогали взятку биткоинами
Следственная группа под руководством Белоусова завела и расследовала уголовное дело против издателя, экс-руководителя «Известий» Эраста Галумова.
Обновлено вчера в 14:36
Политика
В Кремле назвали темы переговоров Путина с президентом Эстонии
Президент России Владимир Путин 18 апреля в Москве обсудит с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд двусторонние отношения и поддержание стабильности и безопасности в балтийском регионе, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено 17 апреля в 08:05
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Силуанов: Решение о спецрежиме для самозанятых не принято
Власти могут расширить список регионов, где будет действовать специальный налоговый режим для самозанятых, либо распространить его на всю страну.
Обновлено в 05:33
Армия и оружие
Большой десантный корабль «Цезарь Куников» сломался во время учений
На большом десантном корабле (БДК) "Цезарь Куников" после проведения учений в море возникла неисправность с рулевым устройством, из-за чего он был отбуксирован в пункт базирования в Крыму.
Обновлено в 06:42
Транспорт
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Минтранс доработал проект поправок к закону «О безопасности дорожного движения», согласно которым водители будут разделены на любителей и профессионалов, работающих по найму.
Обновлено вчера в 23:28
Происшествия
Следователи задержали совладельца банка «Югра» Алексея Хотина
Следователи задержали мажоритарного акционера, совладельца банка «Югра» Алексея Хотина по подозрению в хищении 7,5 млрд рублей у финансового учреждения, сообщила 10 апреля официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Обновлено в 05:37
Происшествия
Принудительно посаженный под Псковом самолет нарушил границу РФ
Легкомоторный самолет, который принудительно посадили в поселке Середка под Псковом, по предварительным данным, нарушил государственную границу Российской Федерации.
Обновлено в 05:25
Происшествия
В Москве загорелся жилой комплекс «Зиларт»
Обновлено в 05:38
Происшествия
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Политика
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Премьер заявил, что в России устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов, а также определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить только на основании отдельных разрешений.
Обновлено вчера в 05:25
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко впервые показала лицо маленького сына
Несколько месяцев назад звездные родители: певец Влад Топалов и ведущая Регина Тодоренко стали родителями маленького Михаила.
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В Дагестане вспышка кишечной инфекции: отравились почти 70 детей
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Происшествия
В Севастополе обрушилась парковка с машинами
В результате обрушения парковки многоквартирного дома в Севастополе повреждено четыре легковых автомобиля.
Обновлено в 04:32
Происшествия
В Татарстане при взрыве автомобиля пострадал мужчина
В городе Нижнекамск в Татарстане взорвался автомобиль, пострадал мужчина, сообщили РБК в пресс-службе совета Нижнекамского муниципального района.
Обновлено в 07:19
Экономика
Business Insider назвал 13 «шокирующих» фактов об экономике России
Американский финансовый портал Business Insider собрал подборку из наиболее "шокирующих" фактов о российской экономике.
Обновлено вчера в 21:12
Политика
Медведчук предложил Зеленскому пойти на сделку с Россией
В случае же отказа Зеленского сотрудничать с Москвой экономика Украины окажется в еще более тяжелом положении.
Обновлено в 01:23
Хоккей
Василевский и Кучеров присоединятся к сборной России по хоккею
По данным издания, Кучеров присоединится к сборной для подготовки к чемпионату мира по хоккею в Словакии уже в ближайшие дни, а Василевский — предположительно, 28 апреля.
Обновлено в 07:31
Происшествия
Журналистку застрелили в Северной Ирландии
Отмечается, что журналистка была ранена в результате беспорядков в Северной Ирландии в преддверии годовщины дублинского Пасхального восстания 1916 года под лозунгами независимости от Великобритании.
Обновлено в 03:27
Происшествия
В Петербурге итальянец попытался на машине перепрыгнуть разводной мост
Обновлено вчера в 22:30
Кино
Никита Михалков вышел на сцену ММКФ после двух операций
Никита Сергеевич, поцеловав председателя жюри, режиссера Ким Ки Дука, признался в том, что ему сделали две операции.
Обновлено вчера в 13:11
Армия и оружие
AFP: в Пентагоне подтвердили, что КНДР 17 апреля испытала оружие
Обновлено вчера в 16:11
Политика
Порошенко призвал своих сторонников собираться у «Олимпийского»
Президент Украины Петр Порошенко призвал своих сторонников собираться в фан-зоне возле стадиона «олимпийский», где сегодня вечером должны пройти дебаты кандидатов в президенты Украины Порошенко и Зеленского.
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Экономика
Пенсионный возраст в России могут повысить еще раз
В России после 2028 года могут еще раз повысить пенсионный возраст. Данная мера станет вынужденной, считают эксперты.
Обновлено в 04:19
Общество
Рабочие завода «Форд» в Ленобласти митинговали в защиту своих прав
Ранее сегодня ТАСС, со ссылкой на пресс-службу Ford и власти Ленобласти, сообщило, что более 85% сотрудников завода в Ленобласти согласились участвовать в программе добровольного увольнения с выплатой компенсации: по данным чиновников, заявления уже написали 800 человек.
Обновлено в 06:47
Армия и оружие
Германию укорили за недостаточное сдерживание России
Колби отметил, что поведение Берлина «чуть ли не циничное», поскольку именно Германия больше всего выиграла от НАТО, а теперь отказывается увеличивать расходы в рамках альянса.
Обновлено в 06:28
Общество
Forbes впервые составил рейтинг российских филантропов
Учитывались только те фонды, которые учредили либо финансируют люди, входящие в список богатейших бизнесменов, который традиционно составляет Forbes.
Обновлено в 05:43
Происшествия
Четырехлетний ребенок погиб после прогулки в детском саду в ХМАО
В городе Нягань (Ханты-Мансийский автономный округ) в одном из детских садов во время прогулки тяжело пострадал четырехлетний мальчик.
Обновлено в 06:46
Шоу-бизнес
Скончалась вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина
Ирине Цывиной было всего 55 лет. Друзья актрисы обвинили в ее смерти затяжную депрессию, с которой Цывина боролась длительное время.
Обновлено вчера в 09:33
Происшествия
Полицейский устроил стрельбу в центре Москвы
Пресс-служба ГУМВД по Москве сообщила, что сотрудник полиции не находясь при исполнении обязанностей устроил на Марксистской улице в дневное время стрельбу из служебного травматического пистолета.
Обновлено в 07:05