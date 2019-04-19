Политика

Лукашенко высказался за изменения в КонституциюREGNUM 07:29

«Что же касается главы государства — будущего главы государства, он должен быть главой государства, он не должен мотаться по полям и фермам», — заявил 19 апреля Александр Лукашенко, комментируя готовящиеся изменения в Конституцию Белоруссии.
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