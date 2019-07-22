Политика

Лукашенко заявил о готовности развивать диалог с ЕСИзвестия 05:26

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности развивать диалог с Евросоюзом (ЕС) по различным направлениям. Об этом он в понедельник, 22 июля, сообщил на встрече с главой представительства ЕС в Белоруссии Андреа Викторин, пишет ТАСС.
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с чего всё началось
Украина нуждается в поддержке со стороны Европейского союза, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в разговоре с представителем ЕС в Белоруссии Андреа Викторин, сообщает
 агентство «БелТА».
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