с чего всё началось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности развивать диалог с Евросоюзом (ЕС) по различным направлениям. Об этом он в понедельник, 22 июля, сообщил на встрече с главой представительства ЕС в Белоруссии Андреа Викторин, пишет ТАСС.

Лукашенко заявил о готовности развивать диалог с ЕС

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