Политика
Лукашенко призвал ЕС к быстрому развитию отношенийLenta.ru 06:45
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна готова к расширению диалога с Европейским союзом.
Читать в источнике
Оценить45
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 11:45, Вашингтон
Показать все источники
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 11:45, Вашингтон
Происшествия
Туристы более 12 часов ждут вылета в Анталью из аэропорта Шереметьево
С длительной задержкой рейса AZUR air столкнулись и пассажиры в Анталье.
Обновлено в 09:35
Путешествия
Из Екатеринбурга ушел еще один крупный европейский авиаперевозчик
Компания Finnair (Финляндия) с 10 октября прекращает полеты из Екатеринбурга в Хельсинки, об этом сообщил директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев, пишет интернет-издание Znak.
Обновлено в 11:28
Армия и оружие
В Минобороны опровергли информацию об ударе ВКС по рынку в Сирии
Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля ВКС РФ нанесли удар с воздуха по колонне джихадистов, двигающуюся на юго-западе провинции Идлиб.
Обновлено в 07:29
Автоспорт
Советник «Ред Булл» рассказал, как повысить зрелищность «Формулы-1»
Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко рассказал, какие реформы нужно провести в «Формуле-1», чтобы сделать ее более зрелищной.
Обновлено в 10:23
Футбол
Катарский «Аль-Гарафа» объявил о трансфере Ханни из «Спартака»
Обновлено в 10:09
Политика
Турчинов заявил о желании значительной части украинцев «стать рабами»
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов, комментируя подсчёт голосов по итогам выборов в Верховную раду, заявил, что «значительная часть» украинцев готова «стать рабами».
Обновлено в 11:13
Происшествия
В Петербурге убита активистка Елена Григорьева
Обновлено в 11:18
Происшествия
Найден мертвым депутат Госсовета Коми Алексей Чупров
Сегодня утром в региональных СМИ появилась информация о смерти депутата Госсовета Коми, председателя совета движения "Изъватас" Алексея Чупрова.
Обновлено в 02:58
Игры
Спустя шесть лет Beyond: Two Souls добралась до РС — игра уже доступна в Epic Games Store
Страница Beyond: Two Souls в EGS В сентябре до релиза на РС доберётся последний на сегодня проект Дэвида Кейджа — Detroit: Become Human.
Обновлено в 10:35
Общество
Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Денис Коновалов
Шеф-редактор программы "Пусть говорят" Денис Коновалов умер в возрасте 29 лет. Об этом сообщается в понедельник на сайте Первого канала.
Обновлено в 09:49
Происшествия
Во Франции нашли пропавшую 50 лет назад подлодку
Обновлено в 08:16
Политика
Партия Зеленского лидирует на выборах в Верховную Раду
Обновлено вчера в 16:50
Кино
Опубликован первый трейлер сериала «Екатерина Великая» с Хелен Миррен
НВО представил первый трейлер нового сериала "Екатерина Великая" с Хелен Миррен в главной роли.
Обновлено в 05:46
Политика
Эксперты назвали задержание россиян в Ливии политическим терроризмом
В пресс-центре МИА «Россия сегодня» прошла конференция «Политический терроризм Триполи: взгляд из России», посвященная задержанию двоих россиян в Ливии в начале июля.
Обновлено в 09:59
Футбол
«Краснодар» сыграет с «Порту» в квалификации Лиги чемпионов
В соперники "Краснодару" достался португальский "Порту".
Обновлено в 07:04
Футбол
Гризманн был бы рад видеть Неймара в «Барселоне»
Новичок «Барселоны» Антуан Гризманн оценил возможный переход форварда «ПСЖ» Неймара в каталонский клуб.
Обновлено в 04:43
Происшествия
В Липецке неизвестные атаковали бюст Сталина и офис КПРФ
Обновлено в 05:31
Шоу-бизнес
Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева оформили официальный брак
Известный режиссер Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева оформили официальные отношения.
Обновлено в 06:46
Наука
Опубликован самый короткий тест на IQ из трех вопросов
Шейну Фредерику (Shane Frederick), являющемуся профессором Массачусетского технологического института, принадлежит авторство самого короткого в мире теста на IQ.
Обновлено в 09:22
Кино
«Мстители: Финал» побьет десятилетний рекорд «Аватара»
Фильм "Мстители: Финал" может побить десятилетний рекорд "Аватара" по кассовым сборам.
Обновлено вчера в 07:53
Музыка
Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя
Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено вчера в 15:25
Экономика
Банк «Россия» подал иск к Utair на 155 млн рублей
В качестве третьих лиц привлечены 10 банков, в том числе те, которые в 2015 году выдали Utair, балансировавшей на грани банкротства, два синдицированных кредита совокупным объемом 42,6 млрд руб.
Обновлено в 11:24
Экономика
У россиян рекордно вырос объем свободных денег
Согласно исследованию холдинга "Ромир", в июне у наших сограждан стало на 11,4% больше денег, чем в мае — показатель вырос до 33,1 тыс. рублей и стал рекордным за всё время наблюдения, за исключением декабря 2018 года.
Обновлено в 10:02
Кино
СТС подверг цензуре фильм «Ограбление по-итальянски»
Обновлено в 09:36
Политика
Зеленский показал убитое состояние крейсера «Украина»
Обновлено вчера в 05:55
Политика
В Киеве освободили экс-председателя фракции Партии регионов
Апелляционный суд в Киеве освободил экс-председателя парламентской фракции Партии регионов Александра Ефремова из-под стражи, сообщил Андрей Портнов - экс-замглавы администрации бывшего президента Виктора Януковича.
Обновлено в 11:11
Путешествия
Российские туристы вошли в топ-10 самых путешествующих в мире
Рейтинг Mastercard Global Destination Cities ранжирует 200 городов на основе исследований третьих сторон и собственного анализа в зависимости от общего числа приехавших из-за рубежа путешественников и от объемов потраченных ими средств в 2018 году, а также дает прогнозы относительно роста числа гостей и объема пассажиропотока.
Обновлено в 11:15