с чего всё началось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна готова к расширению диалога с Европейским союзом.

Путешествия Из Екатеринбурга ушел еще один крупный европейский авиаперевозчик Компания Finnair (Финляндия) с 10 октября прекращает полеты из Екатеринбурга в Хельсинки, об этом сообщил директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев, пишет интернет-издание Znak.

Армия и оружие В Минобороны опровергли информацию об ударе ВКС по рынку в Сирии Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля ВКС РФ нанесли удар с воздуха по колонне джихадистов, двигающуюся на юго-западе провинции Идлиб.

Автоспорт Советник «Ред Булл» рассказал, как повысить зрелищность «Формулы-1» Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко рассказал, какие реформы нужно провести в «Формуле-1», чтобы сделать ее более зрелищной.

Политика Турчинов заявил о желании значительной части украинцев «стать рабами» Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов, комментируя подсчёт голосов по итогам выборов в Верховную раду, заявил, что «значительная часть» украинцев готова «стать рабами».

Происшествия Найден мертвым депутат Госсовета Коми Алексей Чупров Сегодня утром в региональных СМИ появилась информация о смерти депутата Госсовета Коми, председателя совета движения "Изъватас" Алексея Чупрова.

Игры Спустя шесть лет Beyond: Two Souls добралась до РС — игра уже доступна в Epic Games Store Страница Beyond: Two Souls в EGS В сентябре до релиза на РС доберётся последний на сегодня проект Дэвида Кейджа — Detroit: Become Human.

Общество Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Денис Коновалов Шеф-редактор программы "Пусть говорят" Денис Коновалов умер в возрасте 29 лет. Об этом сообщается в понедельник на сайте Первого канала.

Кино Опубликован первый трейлер сериала «Екатерина Великая» с Хелен Миррен НВО представил первый трейлер нового сериала "Екатерина Великая" с Хелен Миррен в главной роли.

Политика Эксперты назвали задержание россиян в Ливии политическим терроризмом В пресс-центре МИА «Россия сегодня» прошла конференция «Политический терроризм Триполи: взгляд из России», посвященная задержанию двоих россиян в Ливии в начале июля.

Футбол Гризманн был бы рад видеть Неймара в «Барселоне» Новичок «Барселоны» Антуан Гризманн оценил возможный переход форварда «ПСЖ» Неймара в каталонский клуб.

Шоу-бизнес Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева оформили официальный брак Известный режиссер Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева оформили официальные отношения.

Наука Опубликован самый короткий тест на IQ из трех вопросов Шейну Фредерику (Shane Frederick), являющемуся профессором Массачусетского технологического института, принадлежит авторство самого короткого в мире теста на IQ.

Музыка Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».

Экономика Банк «Россия» подал иск к Utair на 155 млн рублей В качестве третьих лиц привлечены 10 банков, в том числе те, которые в 2015 году выдали Utair, балансировавшей на грани банкротства, два синдицированных кредита совокупным объемом 42,6 млрд руб.

Экономика У россиян рекордно вырос объем свободных денег Согласно исследованию холдинга "Ромир", в июне у наших сограждан стало на 11,4% больше денег, чем в мае — показатель вырос до 33,1 тыс. рублей и стал рекордным за всё время наблюдения, за исключением декабря 2018 года.

Политика В Киеве освободили экс-председателя фракции Партии регионов Апелляционный суд в Киеве освободил экс-председателя парламентской фракции Партии регионов Александра Ефремова из-под стражи, сообщил Андрей Портнов - экс-замглавы администрации бывшего президента Виктора Януковича.