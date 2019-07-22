Политика

Лукашенко призвал ЕС к быстрому развитию отношенийLenta.ru 06:45

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна готова к расширению диалога с Европейским союзом.
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с чего всё началось
Он также заявил
, что Белоруссия готова к усилению политического диалога с Европейским союзом, и поблагодарил Викторин за работу в качестве главы представительства ЕС в Белоруссии (она оставляет эту должность, так как была назначена представителем в Армении).
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