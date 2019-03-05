Лукашенко заявил о готовности изменить подходы к интеграции с РоссиейRT на русском 03:41

Беларусь сохраняет абсолютную приверженность идее союзного строительства. Хочу, чтобы это прежде всего услышали наши сторонники и оппоненты в Российской Федерации. При этом основной принцип данного проекта - равные условия для наших сограждан и субъектов хозяйствования.

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия в ответ на инициативу российской стороны готова к изменению подходов к интеграции с Россией.

Лукашенко заявил о готовности изменить подходы к интеграции с Россией

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