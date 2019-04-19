Лукашенко заявил, что вопрос русского языка в Белоруссии закрытАргументы и Факты 06:55

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ежегодном послании парламенту и народу заявил, что вопрос статуса русского языка в стране закрыт. В Белоруссии государственными языками являются белорусский и русский. Лукашенко отметил, что в последнее время опять пошла «языковая волна».

Лукашенко заявил, что вопрос русского языка в Белоруссии закрыт

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