Политика

Лукашенко заявил, что видит в России оплот суверенитета БелоруссииТАСС 06:16

Президент Белоруссии Александр Лукашенко просит отдельных политиков в России не переживать по поводу его заявлений относительно суверенитета страны, отметив роль Российской Федерации в сохранении независимости белорусского государства.
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