Политика
Лукашенко заявил, что в Белоруссии может появиться новая конституцияОбщественная служба новостей 07:13
В скором времени в Белоруссии может появиться новая конституция. Об этом в пятницу на встрече с руководителями конституционных судов зарубежных стран заявил глава государства Александр Лукашенко, сообщает «Коммерсантъ».
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране в скором времени может быть принята новая Конституция, передает информагентство «БелТА».Ведомости04:58
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Экономика
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Политика
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Экономика
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Политика
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Обновлено в 08:51
Политика
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Экономика
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Обновлено в 08:56
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Общество
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Реагируя на жалобы жителей, чиновница предложила им "езжать в другие поселки", а также поднять "свою пятую точку" и сделать что-то самим.
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Происшествия
Самолет экстренно приземлился в Волгограде
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Обновлено в 03:28