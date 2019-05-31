Политика

Лукашенко заявил, что в Белоруссии может появиться новая конституцияОбщественная служба новостей 07:13

В скором времени в Белоруссии может появиться новая конституция. Об этом в пятницу на встрече с руководителями конституционных судов зарубежных стран заявил глава государства Александр Лукашенко, сообщает «Коммерсантъ».
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с чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране в скором времени может быть принята новая Конституция, передает
 информагентство «БелТА».
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Лукашенко не исключил появления в Белоруссии новой конституции

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Автоматически обработано 7265 источников, обновлено в 11:31, Ашберн

В ближайшее время в Беларуси будет или новая конституция, или внесут правки в действующую

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