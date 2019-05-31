Лукашенко заявил, что в Белоруссии может появиться новая конституцияОбщественная служба новостей 07:13

с чего всё началось

В скором времени в Белоруссии может появиться новая конституция. Об этом в пятницу на встрече с руководителями конституционных судов зарубежных стран заявил глава государства Александр Лукашенко, сообщает «Коммерсантъ».

Лукашенко заявил, что в Белоруссии может появиться новая конституция

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