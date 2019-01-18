Политика
Лукашенко заявил, что не против общей валюты с РоссиейТАСС 07:31
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не против создания в Союзном государстве единой валюты, однако, по его мнению, ей не должна быть российская валюта. Об этом он заявил в пятницу на встрече в преддверии 100-летия белорусской дипслужбы.
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Мы не против общей валюты, но это должна быть общая валюта, а не валюта Центробанка России. Должен быть эмиссионный центр, созданный на равных условиях. Если вы приводите пример ЕС, хорошо – на принципах Евросоюза. Но чтобы условия были равные и подход.
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