Политика

Лукашенко заявил, что не продаст отношения с РоссиейGazeta.SPb 07:11

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия никогда не разорвет отношения с Россией. Лукашенко также заявил, что Россия является для Минска «братской страной». Белоруссия ни за какие деньги не разорвет отношения с Россией, выразился лидер.
Читать в источнике
Комментировать24

Подробнее о событии

Лукашенко заявил, что не продаст отношения с Россией

Газета.Ru06:15

Лукашенко высказался о разрыве отношений с «братской Россией»

URA.Ru05:17

Почему Лукашенко заявил о своем высоком рейтинге в России

Rambler News Service07:06

Лукашенко заявил о нежелании рвать связь с Россией «ни за какие деньги»

РБК05:21

Лукашенко заявил, что не готов рвать отношения с «братской Россией»

RT на русском15:28

Лукашенко поговорил с Ринкевичем о деньгах и России

Вести.Ru04:44

Лукашенко заявил, что «ни за какие деньги» не прекратит отношения с Россией

РИА Новости04:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 16:34, Вашингтон
Политика

Волкер посетил зону военной операции в Донбассе

Делегация США во главе со специальным представителем по вопросам Украины Куртом Волкером посетила район проведения военной операции в Донбассе, сообщила в пятницу пресс-служба штаба операции Объединенных сил Украины.
Обновлено в 13:37
Политика

Зеленского попросили пустить поезда в Крым

Обновлено в 09:49
Происшествия

В СК рассказали о расследовании убийства женщины в Раменском

Обновлено в 03:16
Политика

Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в Румынии

Как отметили в министерстве, никаких судов для перевозки военной техники по Дунаю в Сербию направлено не было.
Обновлено в 12:26
Шоу-бизнес

Состояние Бари Алибасова ухудшилось

Обновлено в 14:39
Политика

Зеленский представил кандидатов на место Саакашвили

Президент Украины Владимир Зеленский назвал кандидатов на пост губернатора Одесской области. Их он опубликовал на своей станице в фейсбуке.
Обновлено в 12:10
Футбол

Футболист АЗ Тил сообщил о своём желании перейти в «Спартак»

Полузащитник голландского АЗ Гус Тил заинтересован в переходе в московский «Спартак».
Обновлено в 09:41
Политика

Кандидат в президенты США требует от Google $50 млн

Иск от конгрессвумен Конгрессвумен Тулси Габбард (Tulsi Gabbard), одна из кандидатов в президенты США от Демократической партии, подала в суд на Google за то, что компания временно приостановила действие ее рекламного аккаунта.
Обновлено в 07:36
Политика

Дума предложила ограничить контроль иностранцев над значимыми сайтами

В нижнюю палату внесены поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которые вводят определение «значимого информационного ресурса в интернете» и ограничивают иностранное участие в компаниях- — владельцах подобных ресурсов.
Обновлено в 14:52
Автоспорт

Марко: с машиной было всё в порядке, Гасли допустил ошибку

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал эпизод с аварией Пьера Гасли в ходе свободной практики Гран-при Германии.
Обновлено в 12:12
Политика

Трамп потребовал реформировать ВТО

Президент США Дональд Трамп дал распоряжение торговому представительству изучить возможность реформирования Всемирной торговой организации, следует из распространенного Белым домом документа.
Обновлено в 14:25
Политика

Клинцевич прокомментировал штраф британского регулятора к RT

В пятницу британский регулятор по СМИ Ofcom оштрафовал RT на 200 тысяч фунтов, объявив о "серьезных нарушениях правил вещания".
Обновлено в 15:57
Энергетика

Судно «Газпрома» для газификации Калининграда уплыло в Европу

Регазификационное судно «Маршал Василевский», принадлежащее «Газпрому» и призванное обеспечить газовую безопасность Калининграда, находится у берегов Дании и следует в порт Роттердама.
Обновлено в 10:18
Авто

Стало известно, когда в РФ приедет обновлённый Mitsubishi ASX

Российским СМИ удалось выяснить, когда в РФ приедет обновлённый Mitsubishi ASX, но пока о стоимости и комплектациях говорить не приходится.
Обновлено в 15:47
Здоровье

В России врачей предложили сделать индивидуальными предпринимателями

Юргенс предлагает использовать зарубежную практику, когда люди посещают не поликлинику, а именно специалиста.
Обновлено в 05:41
Происшествия

В офис Фонда борьбы с коррупцией пришли с обыском

В офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального в Москве пришли с обыском сотрудники полиции и Следственного комитета России, сообщил директор ФБК Иван Жданов в Twitter.
Обновлено в 13:24
Спорт

Ефимова завоевала золото ЧМ в заплыве на 200 м брассом

Российская пловчиха Юлия Ефимова завоевала золото на дистанции 200 м брассом на чемпионате мира в Кванджу (Корея).
Обновлено в 08:26
Политика

МИД России ответил на заявление посольства ФРГ по выборам в Москве

«Соблюдайте Венскую конвенцию и не вмешивайтесь во внутренние дела суверенных государств», — говорится в сообщении российского МИДа, адресованном посольству Германии в Москве и внешнеполитическому ведомству страны.
Обновлено в 16:05
Происшествия

Пропавших россиянок в Германии ищут порядка 150 полицейских

Обновлено в 15:39
Футбол

«Оренбург» арендовал Георгия Зотова у «Крыльев Советов»

Обновлено в 12:10
Политика

Евросоюз осудил решение федеральных властей США вернуть смертную казнь

Евросоюз в заявлении своей внешнеполитической службы осудил решение федеральных властей США о возобновлении приведения в исполнение смертных приговоров.
Обновлено в 11:34
Происшествия

Два теплохода столкнулись на канале им. Москвы в Подмосковье

"Сотрудники линейного отдела МВД России на водном транспорте работают на месте происшествия и устанавливают обстоятельства столкновения двух теплоходов в районе канала им. Москвы", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 05:25
Кино

Опубликован трейлер нового фильма Андрея Смирнова «Француз»

Опубликован трейлер нового фильма Андрея Смирнова "Француз" Картина знаменитого режиссера готовится к выходу на экраны.
Обновлено в 15:51
Экономика

Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий

Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.
Обновлено в 07:22
Общество

Суд запретил футболисту Дмитрию Тарасову выезд за границу

Суд запретил бывшему футболисту сборной России и московского "Локомотива" Дмитрию Тарасову выезд за границу.
Обновлено в 14:31
Происшествия

В селе Норск Амурской области объявлена эвакуация из-за подтопления

В селе Норск Селемджинского района Амурской области начали эвакуировать людей в связи с тем, что вода в реке Селемджа достигла опасной отметки м вышла из берегов, информирует и.о. главы района Вадим Михолап.
Обновлено вчера в 00:20
Политика

Байден обогнал Трампа в опросе о будущем президенте США

Президент США Дональд Трамп высказался в адрес Fox News после публикации СМИ опроса ожиданий американцев относительно будущего президента страны.
Обновлено в 15:14
Авто

Производство Tesla Model Y стартует осенью следующего года

Американская компания подтвердила, что производство нового электрического кроссовера начнется уже через год.
Обновлено в 02:13
Футбол

Защитник «Арсенала» Беляев избежал серьезной травмы

Пресс-служба тульского "Арсенала" сообщила, что защитник Максим Беляев избежал тяжелого сотрясения мозга.
Обновлено в 13:31
Политика

Эрдоган пригрозил Трампу отказом от закупки самолетов Boeing

Турция может отказаться от закупки самолетов Boeing из-за напряженных отношений с США. Об этом заявил президент республики Тайип Эрдоган.
Обновлено в 10:04
ещё по теме
Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Республики Беларусь с 20 июля 1994 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное