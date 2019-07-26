Политика
Лукашенко заявил, что не продаст отношения с РоссиейGazeta.SPb 07:11
Лидер Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия никогда не разорвет отношения с Россией. Лукашенко также заявил, что Россия является для Минска «братской страной». Белоруссия ни за какие деньги не разорвет отношения с Россией, выразился лидер.
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Политика
Волкер посетил зону военной операции в Донбассе
Делегация США во главе со специальным представителем по вопросам Украины Куртом Волкером посетила район проведения военной операции в Донбассе, сообщила в пятницу пресс-служба штаба операции Объединенных сил Украины.
Обновлено в 13:37
Политика
Зеленского попросили пустить поезда в Крым
Обновлено в 09:49
Политика
Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в Румынии
Как отметили в министерстве, никаких судов для перевозки военной техники по Дунаю в Сербию направлено не было.
Обновлено в 12:26
Шоу-бизнес
Состояние Бари Алибасова ухудшилось
Обновлено в 14:39
Политика
Зеленский представил кандидатов на место Саакашвили
Президент Украины Владимир Зеленский назвал кандидатов на пост губернатора Одесской области. Их он опубликовал на своей станице в фейсбуке.
Обновлено в 12:10
Футбол
Футболист АЗ Тил сообщил о своём желании перейти в «Спартак»
Полузащитник голландского АЗ Гус Тил заинтересован в переходе в московский «Спартак».
Обновлено в 09:41
Политика
Кандидат в президенты США требует от Google $50 млн
Иск от конгрессвумен Конгрессвумен Тулси Габбард (Tulsi Gabbard), одна из кандидатов в президенты США от Демократической партии, подала в суд на Google за то, что компания временно приостановила действие ее рекламного аккаунта.
Обновлено в 07:36
Политика
Дума предложила ограничить контроль иностранцев над значимыми сайтами
В нижнюю палату внесены поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которые вводят определение «значимого информационного ресурса в интернете» и ограничивают иностранное участие в компаниях- — владельцах подобных ресурсов.
Обновлено в 14:52
Автоспорт
Марко: с машиной было всё в порядке, Гасли допустил ошибку
Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал эпизод с аварией Пьера Гасли в ходе свободной практики Гран-при Германии.
Обновлено в 12:12
Политика
Трамп потребовал реформировать ВТО
Президент США Дональд Трамп дал распоряжение торговому представительству изучить возможность реформирования Всемирной торговой организации, следует из распространенного Белым домом документа.
Обновлено в 14:25
Политика
Клинцевич прокомментировал штраф британского регулятора к RT
В пятницу британский регулятор по СМИ Ofcom оштрафовал RT на 200 тысяч фунтов, объявив о "серьезных нарушениях правил вещания".
Обновлено в 15:57
Энергетика
Судно «Газпрома» для газификации Калининграда уплыло в Европу
Регазификационное судно «Маршал Василевский», принадлежащее «Газпрому» и призванное обеспечить газовую безопасность Калининграда, находится у берегов Дании и следует в порт Роттердама.
Обновлено в 10:18
Авто
Стало известно, когда в РФ приедет обновлённый Mitsubishi ASX
Российским СМИ удалось выяснить, когда в РФ приедет обновлённый Mitsubishi ASX, но пока о стоимости и комплектациях говорить не приходится.
Обновлено в 15:47
Здоровье
В России врачей предложили сделать индивидуальными предпринимателями
Юргенс предлагает использовать зарубежную практику, когда люди посещают не поликлинику, а именно специалиста.
Обновлено в 05:41
Происшествия
В офис Фонда борьбы с коррупцией пришли с обыском
В офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального в Москве пришли с обыском сотрудники полиции и Следственного комитета России, сообщил директор ФБК Иван Жданов в Twitter.
Обновлено в 13:24
Спорт
Ефимова завоевала золото ЧМ в заплыве на 200 м брассом
Российская пловчиха Юлия Ефимова завоевала золото на дистанции 200 м брассом на чемпионате мира в Кванджу (Корея).
Обновлено в 08:26
Политика
МИД России ответил на заявление посольства ФРГ по выборам в Москве
«Соблюдайте Венскую конвенцию и не вмешивайтесь во внутренние дела суверенных государств», — говорится в сообщении российского МИДа, адресованном посольству Германии в Москве и внешнеполитическому ведомству страны.
Обновлено в 16:05
Футбол
«Оренбург» арендовал Георгия Зотова у «Крыльев Советов»
Обновлено в 12:10
Политика
Евросоюз осудил решение федеральных властей США вернуть смертную казнь
Евросоюз в заявлении своей внешнеполитической службы осудил решение федеральных властей США о возобновлении приведения в исполнение смертных приговоров.
Обновлено в 11:34
Происшествия
Два теплохода столкнулись на канале им. Москвы в Подмосковье
"Сотрудники линейного отдела МВД России на водном транспорте работают на месте происшествия и устанавливают обстоятельства столкновения двух теплоходов в районе канала им. Москвы", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 05:25
Кино
Опубликован трейлер нового фильма Андрея Смирнова «Француз»
Опубликован трейлер нового фильма Андрея Смирнова "Француз" Картина знаменитого режиссера готовится к выходу на экраны.
Обновлено в 15:51
Экономика
Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий
Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.
Обновлено в 07:22
Общество
Суд запретил футболисту Дмитрию Тарасову выезд за границу
Суд запретил бывшему футболисту сборной России и московского "Локомотива" Дмитрию Тарасову выезд за границу.
Обновлено в 14:31
Происшествия
В селе Норск Амурской области объявлена эвакуация из-за подтопления
В селе Норск Селемджинского района Амурской области начали эвакуировать людей в связи с тем, что вода в реке Селемджа достигла опасной отметки м вышла из берегов, информирует и.о. главы района Вадим Михолап.
Обновлено вчера в 00:20
Политика
Байден обогнал Трампа в опросе о будущем президенте США
Президент США Дональд Трамп высказался в адрес Fox News после публикации СМИ опроса ожиданий американцев относительно будущего президента страны.
Обновлено в 15:14
Авто
Производство Tesla Model Y стартует осенью следующего года
Американская компания подтвердила, что производство нового электрического кроссовера начнется уже через год.
Обновлено в 02:13
Футбол
Защитник «Арсенала» Беляев избежал серьезной травмы
Пресс-служба тульского "Арсенала" сообщила, что защитник Максим Беляев избежал тяжелого сотрясения мозга.
Обновлено в 13:31
Политика
Эрдоган пригрозил Трампу отказом от закупки самолетов Boeing
Турция может отказаться от закупки самолетов Boeing из-за напряженных отношений с США. Об этом заявил президент республики Тайип Эрдоган.
Обновлено в 10:04