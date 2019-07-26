Лидер Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия никогда не разорвет отношения с Россией. Лукашенко также заявил, что Россия является для Минска «братской страной». Белоруссия ни за какие деньги не разорвет отношения с Россией, выразился лидер.

Лукашенко заявил, что не продаст отношения с Россией

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