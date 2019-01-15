с чего всё началось

Смотрите, чтобы ни в коем случае мы не заимствовали вот этот опыт, который переняла Россия и сейчас не знает, что с ним делать. В магистратуру должны идти исключительно люди, которые будут заниматься наукой и преподаванием. Всех туда скопом посылать не надо.

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