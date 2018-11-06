Экономика

Лукашенко запретил белорусам ползать на коленях перед РоссиейТВ Центр вчера в 06:32

Белоруссия больше всех пострадала из-за загрязнения нефти в нефтепроводе "Дружба" и сумма компенсаций в 20 миллионов долларов ее не устраивает. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко.
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Лукашенко отказался ползать на коленях перед Россией из-за нефти

Lenta.ruвчера в 05:20

Лукашенко потребовал не ползать на коленях на переговорах о грязной нефти

РБКвчера в 06:10

Лукашенко недостаточно $20 млн компенсации за загрязнение «Дружбы»

Коммерсантъвчера в 05:44

Лукашенко призвал по-деловому решать вопрос компенсаций из-за «Дружбы»

Газета.Ruвчера в 08:48

Лукашенко призвал решать вопрос компенсаций из-за «Дружбы» по-деловому

РИА Новостивчера в 05:10

Лукашенко призвал по-деловому решать вопрос компенсаций из-за «Дружбы»

RT на русскомвчера в 04:56

Лукашенко: вопрос компенсации потерь от некачественной нефти надо решать с РФ по-деловому

ТАССвчера в 04:35
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 02:01, Ашберн

Александр Лукашенко посетил «Нафтан»: «Не надо орать и наступать, но свои интересы надо блюсти»

КП - Беларусьвчера в 10:04
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 02:01, Ашберн
Экономика

Ростовский губернатор заявил о проектировании линии метро

Власти Ростовской области в 2020 году намерены начать проектирование метро в Ростове-на-Дону.
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Удачный день, который надолго запомнится вам ощущением вселенской гармонии, покоя и правильного хода вещей.
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Хэмилтон врезался в стену в практике перед Гран-при Канады

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон попал в аварию по ходу второй практики перед Гран-при Канады.
Обновлено вчера в 14:31
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В России предложили запретить бордели с секс-роботами

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Портал HeadHunter подготовил рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий июня.
Обновлено вчера в 20:15
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В Петербурге катер врезался в мост

В Санкт-Петербурге прогулочный катер въехал в опору моста, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 12:35
Происшествия

Семья беременной 11-летней школьницы из Подмосковья не стояла на учете

Обновлено вчера в 08:11
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Полиция заявила о найденном кокаине в квартире журналиста Голунова

В квартире, которую журналист «Медузы» Иван Голунов арендует в Москве, были обнаружены 5 г кокаина, сообщается на сайте главного управления МВД по столице.
Обновлено вчера в 16:04
Армия и оружие

Двое украинских военных погибли при попытке прорыва позиций ДНР

В результате атаки на позиции Донецкой Народной Республики (ДНР) погибли двое боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил 7 июня начальник пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
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Наука

Определена главная причина старения

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Экономика

Сбербанк и Mcdonalds могут открыть совместные точки обслуживания

Сбербанк и McDonalds ведут переговоры об открытии совместных точек обслуживания, сообщил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.
Обновлено вчера в 18:21
Происшествия

Дело на высокопоставленного полицейского завели в Приамурье

Начальника тыла МВД по Амурской области Михаила Робканова заключили под арест по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:23
Общество

Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»

Обновлено 06 июня в 16:20
Интернет

Павел Дуров создаст свой новостной агрегатор

Обновлено вчера в 10:23
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WWF: ежегодно в мировой океан попадает до 12 млн тонн пластика

От 5 до 12 млн тонн пластика в год попадает в мировой океан, сообщает пресс-служба Всемирного фонда дикой природы.
Обновлено в 01:35
Общество

Осужденную в США россиянку Осипову перевели в другую тюрьму

Осужденную в США россиянку Богдану Осипову перевели в тюрьму города Ливенворт в штате Канзас.
Обновлено вчера в 19:59
Авто

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Что касается «подкапотки», то 1,6-литровый 106-сильный «атмосферник», который ставился на самые дорогие комплектации LADA Priora, впору было бы заменить 1,8-литровым мотором от Vesta Sport, выдающим 145 лошадиных сил и 187 Нм крутящего момента.
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Результаты финала последнего, шестого сезона, детского «Голоса», в котором изначально победила дочь Алсу Микелла Абрамова, был пересмотрен из-за скандала.
Обновлено в 01:05
Игры

В сети появилось изображение специального издания Cyberpunk 2077

В сети появилось изображение специального издания Cyberpunk 2077 с подписями на польском.
Обновлено вчера в 17:48
Политика

На Украине возбудили дело из-за призыва Кучмы снять блокаду Донбасса

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) возбудила дело из-за призыва снять блокаду Донбасса.
Обновлено вчера в 13:36
Политика

Украинский суд арестовал пять «Русланов» российской авиакомпании

Подольский районный суд по ходатайству Главного управления Нацполиции в Киеве арестовал и запретил эксплуатацию пяти гражданских транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр", сообщили в пресс-службе юридической фирмы "Ильяшев и партнеры", которая представляет интересы госпредприятия "Антонов".
Обновлено вчера в 10:12
Происшествия

По делу об убийстве спецназовца ГРУ задержали восьмого подозреваемого

Следственный комитет задержал восьмого подозреваемого по делу об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина.
Обновлено вчера в 15:13
Кино

Ликвидатор из Чернобыля обвинил HBO в искажении правды

Обновлено вчера в 23:42
Армия и оружие

США разочарованы отправкой турецких военных на обучение в Россию

В Вашингтоне разочарованы решением Турции отправить в Россию военных специалистов для обучения работе с зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) С-400, заявила заместитель министра обороны США по закупкам и обеспечению Эллен Лорд.
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Футбол

Украина разгромила сборную Сербии со счетом 5:0

Статистика матча (Украина / Сербия) Удары 15/3 Удары в створ ворот 9/1 Процент владения мячом 53 % / 47% Нарушения правил 6/11 Поданные угловые 2/4 Украина набрала 7 очков и поднялась на первую позицию в группе B. Сербия с одним баллов заняла последнее место.
Обновлено вчера в 23:51
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Ученые назвали главную опасность фастфуда для детей

Обновлено в 01:55
Энергетика

Новак: Мировой рынок нефти сбалансирован

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак считает, что мировой рынок нефти в последние годы стал более сбалансированным с точки зрения спроса и предложения, но появились другие проблемы, в частности — очень много неопределенности, которая мешает планированию и в целом работе отрасли.
Обновлено вчера в 13:46
Армия и оружие

Российские военные отступили в Сирии

Обновлено вчера в 12:34
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