Экономика
Лукашенко запретил белорусам ползать на коленях перед РоссиейТВ Центр вчера в 06:32
Белоруссия больше всех пострадала из-за загрязнения нефти в нефтепроводе "Дружба" и сумма компенсаций в 20 миллионов долларов ее не устраивает. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко.
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Александр Лукашенко посетил «Нафтан»: «Не надо орать и наступать, но свои интересы надо блюсти»
КП - Беларусьвчера в 10:04
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 02:01, Ашберн
Экономика
Ростовский губернатор заявил о проектировании линии метро
Власти Ростовской области в 2020 году намерены начать проектирование метро в Ростове-на-Дону.
Обновлено в 01:00
Общество
Гороскоп на 6 июня: Девы выйдут из себя, Весы обретут гармонию
Удачный день, который надолго запомнится вам ощущением вселенской гармонии, покоя и правильного хода вещей.
Обновлено 05 июня в 11:08
Армия и оружие
Опубликовано видео манёвра крейсера США возле российского корабля
Ранее в пресс-службе Тихоокеанского флота сообщили, что в 06:35 мск в Восточно-Китайском море крейсер Chancellorsville внезапно пересёк курс кораблю «Адмирал Виноградов».
Обновлено вчера в 11:55
Автоспорт
Хэмилтон врезался в стену в практике перед Гран-при Канады
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон попал в аварию по ходу второй практики перед Гран-при Канады.
Обновлено вчера в 14:31
Политика
В России предложили запретить бордели с секс-роботами
Обновлено в 01:51
Наука
ФБР рассекретило досье на снежного человека
Обновлено 06 июня в 04:14
Общество
Названы самые высокие зарплаты июня
Портал HeadHunter подготовил рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий июня.
Обновлено вчера в 20:15
Происшествия
В Петербурге катер врезался в мост
В Санкт-Петербурге прогулочный катер въехал в опору моста, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 12:35
Происшествия
Семья беременной 11-летней школьницы из Подмосковья не стояла на учете
Обновлено вчера в 08:11
Происшествия
Полиция заявила о найденном кокаине в квартире журналиста Голунова
В квартире, которую журналист «Медузы» Иван Голунов арендует в Москве, были обнаружены 5 г кокаина, сообщается на сайте главного управления МВД по столице.
Обновлено вчера в 16:04
Армия и оружие
Двое украинских военных погибли при попытке прорыва позиций ДНР
В результате атаки на позиции Донецкой Народной Республики (ДНР) погибли двое боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил 7 июня начальник пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено вчера в 08:44
Наука
Определена главная причина старения
Обновлено вчера в 05:09
Экономика
Сбербанк и Mcdonalds могут открыть совместные точки обслуживания
Сбербанк и McDonalds ведут переговоры об открытии совместных точек обслуживания, сообщил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.
Обновлено вчера в 18:21
Происшествия
Дело на высокопоставленного полицейского завели в Приамурье
Начальника тыла МВД по Амурской области Михаила Робканова заключили под арест по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:23
Общество
Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»
Обновлено 06 июня в 16:20
Интернет
Павел Дуров создаст свой новостной агрегатор
Обновлено вчера в 10:23
Общество
WWF: ежегодно в мировой океан попадает до 12 млн тонн пластика
От 5 до 12 млн тонн пластика в год попадает в мировой океан, сообщает пресс-служба Всемирного фонда дикой природы.
Обновлено в 01:35
Общество
Осужденную в США россиянку Осипову перевели в другую тюрьму
Осужденную в США россиянку Богдану Осипову перевели в тюрьму города Ливенворт в штате Канзас.
Обновлено вчера в 19:59
Авто
Появились первые изображения LADA Priora Sport
Что касается «подкапотки», то 1,6-литровый 106-сильный «атмосферник», который ставился на самые дорогие комплектации LADA Priora, впору было бы заменить 1,8-литровым мотором от Vesta Sport, выдающим 145 лошадиных сил и 187 Нм крутящего момента.
Обновлено вчера в 09:42
Культура
Эрнст отверг планы закрыть шоу «Голос. Дети»
Результаты финала последнего, шестого сезона, детского «Голоса», в котором изначально победила дочь Алсу Микелла Абрамова, был пересмотрен из-за скандала.
Обновлено в 01:05
Игры
В сети появилось изображение специального издания Cyberpunk 2077
В сети появилось изображение специального издания Cyberpunk 2077 с подписями на польском.
Обновлено вчера в 17:48
Политика
На Украине возбудили дело из-за призыва Кучмы снять блокаду Донбасса
Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) возбудила дело из-за призыва снять блокаду Донбасса.
Обновлено вчера в 13:36
Политика
Украинский суд арестовал пять «Русланов» российской авиакомпании
Подольский районный суд по ходатайству Главного управления Нацполиции в Киеве арестовал и запретил эксплуатацию пяти гражданских транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр", сообщили в пресс-службе юридической фирмы "Ильяшев и партнеры", которая представляет интересы госпредприятия "Антонов".
Обновлено вчера в 10:12
Происшествия
По делу об убийстве спецназовца ГРУ задержали восьмого подозреваемого
Следственный комитет задержал восьмого подозреваемого по делу об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина.
Обновлено вчера в 15:13
Кино
Ликвидатор из Чернобыля обвинил HBO в искажении правды
Обновлено вчера в 23:42
Армия и оружие
США разочарованы отправкой турецких военных на обучение в Россию
В Вашингтоне разочарованы решением Турции отправить в Россию военных специалистов для обучения работе с зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) С-400, заявила заместитель министра обороны США по закупкам и обеспечению Эллен Лорд.
Обновлено в 01:32
Футбол
Украина разгромила сборную Сербии со счетом 5:0
Статистика матча (Украина / Сербия) Удары 15/3 Удары в створ ворот 9/1 Процент владения мячом 53 % / 47% Нарушения правил 6/11 Поданные угловые 2/4 Украина набрала 7 очков и поднялась на первую позицию в группе B. Сербия с одним баллов заняла последнее место.
Обновлено вчера в 23:51
Здоровье
Ученые назвали главную опасность фастфуда для детей
Обновлено в 01:55
Энергетика
Новак: Мировой рынок нефти сбалансирован
Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак считает, что мировой рынок нефти в последние годы стал более сбалансированным с точки зрения спроса и предложения, но появились другие проблемы, в частности — очень много неопределенности, которая мешает планированию и в целом работе отрасли.
Обновлено вчера в 13:46
Армия и оружие
Российские военные отступили в Сирии
Обновлено вчера в 12:34