с чего всё началось

Лукашенко заявил, что Белоруссия желает добрых отношений и с Западной Европой, и Европой в целом, и США, и Евросоюзом. Однако он отметил, что не продаст отношения с братской Россией «ни за какие деньги». Он подчеркнул, что ценит помощь России, которая подставит плечо в трудную минуту.

Лукашенко высказался об отношениях с Россией

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