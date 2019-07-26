Политика
Лукашенко высказался об отношениях с РоссиейGazeta.SPb 07:46
Лукашенко заявил, что Белоруссия желает добрых отношений и с Западной Европой, и Европой в целом, и США, и Евросоюзом. Однако он отметил, что не продаст отношения с братской Россией «ни за какие деньги». Он подчеркнул, что ценит помощь России, которая подставит плечо в трудную минуту.
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с чего всё началось
«Я как человек, который в политике немало лет, понимаю это, понимаю, что значат ЕС и Америка, но мы никогда и ни за какие деньги не станем рвать наши отношения с братской Россией», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.RT на русском05:48
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