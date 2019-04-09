Политика
Лукашенко возмутила реакция на его слова о победе Порошенко на выборахИзвестия 10:41
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал реакцию на его заявления о предстоящей победе действующего президента Украины на выборах главы государства, сообщает БелТА.
Читать в источнике
Оценить29
Он, говорят, Порошенко поддерживает. Как будто Порошенко у меня друг, а Зеленский — враг.
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 13:25, Ашберн
Шоу-бизнес
Роза Сябитова попалась на некачественном фотошопе
Обновлено в 11:27
Авто
В Шанхае покажут преемника Mitsubishi Outlander
Японский бренд Mitsubishi Motors представит на Шанхайском автосалоне ряд новинок, среди которых будет выделяться кросс-концепт.
Обновлено в 02:34
Политика
Путин иронично ответил на вопрос о встрече с Трампом
Путин добавил, что для встречи президентов России и США «должна созреть» ситуация.
Обновлено в 12:07
Общество
В России впервые признали дискриминацию трансгендера
Суд в Петербурге признал незаконным увольнение трансгендерной женщины Анастасии Васильевой, которая до операции работала печатником.
Обновлено в 11:54
Интернет
Microsoft начала тестирование браузера Edge на основе Chromium
Браузер Microsoft Edge на движке Chromium стал доступен на Windows 10.
Обновлено в 02:45
Политика
Британский парламент одобрил перенос Brexit на 30 июня
Палата общин британского парламента одобрила план премьер-министра Терезы Мэй перенести срок выхода из Евросоюза с 12 апреля на 30 июня 2019 года.
Обновлено в 12:43
Политика
Орешкин не смог ответить на вопрос Путина про импортозамещение
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин оказался не готов к вопросу президента Владимира Путина об инвестициях в импортозамещение.
Обновлено в 09:13
Энергетика
Украина начала закачку газа в ПХГ
«Украина завершает отопительный сезон и 5 апреля начала закачку газа в ПХГ», — написал он в Facebook.
Обновлено в 05:17
Происшествия
Свидетель рассказал о причинах драк с участием Кокорина и Мамаева
В Пресненском суде Москвы проходит судебный процесс по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые осенью прошлого года устроили несколько драк.
Обновлено в 13:14
Единоборства
Российский борец Куулар стал бронзовым призером чемпионата Европы
Российский борец вольного стиля Начын Куулар стал бронзовым призером чемпионата Европы - 2019 в весовой категории до 65 кг.
Обновлено в 12:24
Происшествия
В Краснодаре прошли обыски у активистки «Открытой России»
В Краснодаре проходят обыски у активистки движения "Открытая Россия" Яны Антоновой, утверждают в пресс-службе организации.
Обновлено в 06:17
Общество
В Госдуме предложили запретить россиянам перевозить более 600 сигарет
Законопроектом запрещается перемещение табачной продукции по территории РФ в количестве более 600 сигарет, или 150 сигар (сигарилл), или 750 граммов табака, или указанных изделий в ассортименте общим весом более 750 граммов на одного человека.
Обновлено в 12:21
Политика
Около офиса Зеленского в Киеве проходит протестный митинг
Обновлено в 12:07
Политика
Глава ДНР: Донбасс добивается возвращения в состав России
Главная цель Донбасса заключается в возвращении на Родину (т. е. в Россию) полноправным членом, заявил в интервью телеканалу «Юнион» глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
Обновлено в 04:13
Хоккей
ЦСКА — СКА 1:0 (2-й период)
Обновлено в 11:38
Армия и оружие
СМИ США: российские снаряды являются угрозой западным танкам
Эксперты издания The National Interest (США) заявили о том, что в России разработан оперенный снаряд, представляющий угрозу для американских танков.
Обновлено в 07:34
Политика
Активист «Правого сектора» Пирожок задержан в столице
Как сообщили в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области, совместная операция, в ходе которой был задержан гражданин Украины Игорь Пирожок, проводилась 9 апреля сотрудниками МВД РФ и ФСБ РФ.
Обновлено в 10:45
Космос
Индия не смогла вывести сделанные в Литве спутники на расчетную орбиту
Индийская ракета-носитель PSLV-C45 вывела два изготовленных в Литве малых технологических спутника на более низкую орбиту, чем планировалось ранее, 8 апреля сообщила пресс-служба компании NanoAvionics.
Обновлено в 09:05
Финансы
Минэкономразвития пересмотрело прогноз по курсу рубля
В первом квартале курс сложился на уровне 66,2 рубля за доллар при ожидавшихся ранее 64,2.
Обновлено в 11:58
Политика
Меркель забыла встретить Терезу Мэй в Берлине
Обновлено в 12:28
Армия и оружие
Эксперт: Украина готовит провокацию российских военных
Юрий Кнутов, военный эксперт, рассказал о мерах, предпринятых Россией для защиты Крыма от кораблей Североатлантического альянса, сообщает DEITA.
Обновлено в 13:15
Армия и оружие
Японский истребитель F-35 пропал с радаров над Тихим океаном
Новейший японский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II, поднявшийся во вторник с авиабазы Мисава на северо-востоке острова Хонсю, исчез с экранов радаров во время выполнения полета над Тихим океаном, сообщили Военно-воздушные силы самообороны Японии.
Обновлено в 08:41
Происшествия
В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартире
Обновлено вчера в 15:14
Политика
Путин одобрил выдачу россиянам генетических паспортов
О создании генетических паспортов для россиян говорится в президентском указе «Об основах государственной политики Российской Федерации в области обеспечения химической и биологической безопасности» до 2025 года.
Обновлено вчера в 23:03
Политика
Путин назвал поправившего его переводчика бандитом
Владимир Путин поправил переводчика на встрече с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном после форума "Арктика — территория диалога".
Обновлено в 11:50
Общество
Полигон «Красный Бор» проверили перед паводками
Обновлено в 10:49
Происшествия
Абызова перевели в двухместную камеру с телевизором и холодильником
Арестованного экс-министра «открытого правительства» Михаила Абызова перевели из карантина СИЗО «Лефортово» в двухместную камеру, в которой есть телевизор и холодильник, сообщил РБК ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.
Обновлено в 11:26
Авто
Эксперты показали Chevrolet Niva в премиальном тюнинге
Эксперты, а именно дизайнер Никита Чуйко и сотрудники портала «Колеса.ру» показали Chevrolet Niva в премиальном современном тюнинге.
Обновлено в 12:50