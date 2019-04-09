Лукашенко возмутила реакция на его слова о победе Порошенко на выборахИзвестия 10:41

Он, говорят, Порошенко поддерживает. Как будто Порошенко у меня друг, а Зеленский — враг.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал реакцию на его заявления о предстоящей победе действующего президента Украины на выборах главы государства, сообщает БелТА.

Лукашенко возмутила реакция на его слова о победе Порошенко на выборах

Авто В Шанхае покажут преемника Mitsubishi Outlander Японский бренд Mitsubishi Motors представит на Шанхайском автосалоне ряд новинок, среди которых будет выделяться кросс-концепт.

Общество В России впервые признали дискриминацию трансгендера Суд в Петербурге признал незаконным увольнение трансгендерной женщины Анастасии Васильевой, которая до операции работала печатником.

Интернет Microsoft начала тестирование браузера Edge на основе Chromium Браузер Microsoft Edge на движке Chromium стал доступен на Windows 10.

Политика Британский парламент одобрил перенос Brexit на 30 июня Палата общин британского парламента одобрила план премьер-министра Терезы Мэй перенести срок выхода из Евросоюза с 12 апреля на 30 июня 2019 года.

Политика Орешкин не смог ответить на вопрос Путина про импортозамещение Министр экономического развития РФ Максим Орешкин оказался не готов к вопросу президента Владимира Путина об инвестициях в импортозамещение.

Энергетика Украина начала закачку газа в ПХГ «Украина завершает отопительный сезон и 5 апреля начала закачку газа в ПХГ», — написал он в Facebook.

Происшествия Свидетель рассказал о причинах драк с участием Кокорина и Мамаева В Пресненском суде Москвы проходит судебный процесс по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые осенью прошлого года устроили несколько драк.

Единоборства Российский борец Куулар стал бронзовым призером чемпионата Европы Российский борец вольного стиля Начын Куулар стал бронзовым призером чемпионата Европы - 2019 в весовой категории до 65 кг.

Происшествия В Краснодаре прошли обыски у активистки «Открытой России» В Краснодаре проходят обыски у активистки движения "Открытая Россия" Яны Антоновой, утверждают в пресс-службе организации.

Общество В Госдуме предложили запретить россиянам перевозить более 600 сигарет Законопроектом запрещается перемещение табачной продукции по территории РФ в количестве более 600 сигарет, или 150 сигар (сигарилл), или 750 граммов табака, или указанных изделий в ассортименте общим весом более 750 граммов на одного человека.

Политика Глава ДНР: Донбасс добивается возвращения в состав России Главная цель Донбасса заключается в возвращении на Родину (т. е. в Россию) полноправным членом, заявил в интервью телеканалу «Юнион» глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Армия и оружие СМИ США: российские снаряды являются угрозой западным танкам Эксперты издания The National Interest (США) заявили о том, что в России разработан оперенный снаряд, представляющий угрозу для американских танков.

Политика Активист «Правого сектора» Пирожок задержан в столице Как сообщили в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области, совместная операция, в ходе которой был задержан гражданин Украины Игорь Пирожок, проводилась 9 апреля сотрудниками МВД РФ и ФСБ РФ.

Космос Индия не смогла вывести сделанные в Литве спутники на расчетную орбиту Индийская ракета-носитель PSLV-C45 вывела два изготовленных в Литве малых технологических спутника на более низкую орбиту, чем планировалось ранее, 8 апреля сообщила пресс-служба компании NanoAvionics.

Финансы Минэкономразвития пересмотрело прогноз по курсу рубля В первом квартале курс сложился на уровне 66,2 рубля за доллар при ожидавшихся ранее 64,2.

Армия и оружие Эксперт: Украина готовит провокацию российских военных Юрий Кнутов, военный эксперт, рассказал о мерах, предпринятых Россией для защиты Крыма от кораблей Североатлантического альянса, сообщает DEITA.

Армия и оружие Японский истребитель F-35 пропал с радаров над Тихим океаном Новейший японский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II, поднявшийся во вторник с авиабазы Мисава на северо-востоке острова Хонсю, исчез с экранов радаров во время выполнения полета над Тихим океаном, сообщили Военно-воздушные силы самообороны Японии.

Политика Путин одобрил выдачу россиянам генетических паспортов О создании генетических паспортов для россиян говорится в президентском указе «Об основах государственной политики Российской Федерации в области обеспечения химической и биологической безопасности» до 2025 года.

Политика Путин назвал поправившего его переводчика бандитом Владимир Путин поправил переводчика на встрече с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном после форума "Арктика — территория диалога".

Происшествия Абызова перевели в двухместную камеру с телевизором и холодильником Арестованного экс-министра «открытого правительства» Михаила Абызова перевели из карантина СИЗО «Лефортово» в двухместную камеру, в которой есть телевизор и холодильник, сообщил РБК ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.