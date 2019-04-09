Политика

Лукашенко возмутила реакция на его слова о победе Порошенко на выборахИзвестия 10:41

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал реакцию на его заявления о предстоящей победе действующего президента Украины на выборах главы государства, сообщает БелТА.
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Александр Лукашенко
Он, говорят, Порошенко поддерживает. Как будто Порошенко у меня друг, а Зеленский — враг.
— Александр ЛукашенкоУкраина.ру 08:21

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Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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