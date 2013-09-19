Политика
Лукашенко ужесточил ответственность за коррупциюРИА Новости 10:37
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет, согласно которому осужденные за коррупционные преступления не смогут рассчитывать на условно-досрочное освобождение или замену части наказания более мягким, сообщила в пятницу пресс-служба белорусского лидера.
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 14:50, Ашберн
Политика
Зеленский призвал Раду назначить его инаугурацию на 19 мая
Депутаты парламента Украины могут назначить дату инаугурации избранного президента страны на 19 мая текущего года.
Обновлено в 13:31
Происшествия
В Петербурге по каналу Грибоедова проплыл гроб с гранатами
"Жуткое послание кому-то плывет по Каналу Грибоедова", - такой подписью сопроводили видео, на котором заметно гроб с непонятным содержимым.
Обновлено в 11:21
Происшествия
В Москве скончался Сергей Доренко
Обновлено вчера в 13:21
Общество
Максим Виторган объяснил свои слова о праздновании Дня Победы
Актер Максим Виторган написал в своем Instagram-аккаунте, что слова о Дне Победы «нам нечего праздновать» из его предыдущего поста относятся к «нам сегодняшним (послепослевоенным) и имеют в виду нашу вину перед нашими ветеранами».
Обновлено в 00:04
Политика
Порошенко высказался о дате инаугурации Зеленского
«Президент Украины Петр Порошенко с уважением относится к выбору украинцев и к позиции высшего законодательного органа и для него приемлема любая дата инаугурации, которую определит Верховная рада, поскольку это относится к ее компетенции», — цитирует сообщение ТАСС.
Обновлено в 14:34
Кино
Умерла народная артистка России Нелли Корниенко
Актриса Малого театра, народная артистка России Нелли Корниенко умерла в четверг на 81-м году жизни.
Обновлено в 11:21
Экономика
Лондонский суд заморозил активы Антипинского НПЗ на €225 млн
Коммерческий суд Высокого суда Лондона 30 апреля выпустил предписание о замораживании по всему миру активов Антипинского НПЗ группы «Новый поток» (New Stream) на сумму €225 млн по иску VTB Commodities Trading, сообщает Reuters со ссылкой на документ суда.
Обновлено в 12:47
Происшествия
Автомобильный мост рухнул в Свободненском районе Амурской области
Автомобильный мост возле села Чембары в Свободненском районе Амурской области рухнул в пятницу.
Обновлено в 03:36
Происшествия
В Дагестане сняли на видео селевой поток, уносящий коров и машины
В дагестанском селе Нижний Инхо селевой поток унес стадо коров и несколько автомобилей. Видео инцидента опубликовал канал "360".
Обновлено в 06:48
Теннис
Тим обыграл Федерера и вышел в полуфинал турнира в Мадриде
Австриец Доминик Тим вышел в полуфинал турнира в Мадриде.
Обновлено в 13:25
Шоу-бизнес
Волочкова в белом бикини призналась в любви к Мальдивам
Артистка подчеркнула, что находится в хорошей форме Российская балерина Анастасия Волочкова призналась в любви к популярному курорту.
Обновлено в 07:59
Происшествия
Дочери Доренко попросили полицию расследовать причины смерти отца
Дочери журналиста Сергея Доренко попросили правоохранительные органы расследовать обстоятельства смерти отца, сообщил РИА Новости продюсер Андрей Разин, общавшийся с дочерьми Доренко.
Обновлено в 13:46
Экономика
Богатейший человек Индии купил сеть магазинов игрушек Hamleys
Reliance Industries, которая принадлежит богатейшему жителю Индии Мукешу Амбани, приобрела сеть магазинов игрушек Hamleys, сообщает Guardian.
Обновлено в 10:44
Армия и оружие
БДК «Петр Моргунов» готовится к швартовым испытаниям
Обновлено в 13:50
Футбол
«Локомотив» разгромил «Рубин» в матче чемпионата России по футболу
Московский "Локомотив" одержал победу над казанским "Рубином" со счетом 4:0 в домашнем матче 28-го тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 14:02
Авто
Top Gear назвал пятерку самых крутых автомобилей всех времен
Получивший в свое время множество различный версий миниатюрный Fiat 500, как говорят в Top Gear, не могли не внести в рейтинг самых крутых и запоминающихся.
Обновлено вчера в 09:06
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата беспилотника США истребителем ВКС РФ
Перехват российским самолетом американского ударного беспилотного летательного аппарата был заснят на видео и выложен в Сеть.
Обновлено вчера в 03:18
Авто
Цены на новые автомобили продолжают расти в России
По информации портала «Цена Авто», компания Fiat поднял цены на хэтчбек Fiat 500.
Обновлено вчера в 07:01
Происшествия
Пять человек пострадали в аварии с самолетом и бензовозом в Торонто
Пять человек пострадали в результате столкновения самолета авиакомпании Air Canada с топливозаправщиком в международном аэропорту Торонто.
Обновлено в 12:40
Музыка
Хореограф Медведевой: Евгения хочет быть более сексуальной
Обновлено в 11:22
Происшествия
Доренко умер в результате разрыва аорты
«Аневризма грудной части аорты разорванная», — указано в заключении. Журналист Сергей Доренко умер в Москве 9 мая в возрасте 59 лет.
Обновлено в 04:20
Армия и оружие
Россия заблокировала заявление Совбеза ООН по Сирии
Заместитель постпреда России при ООН Владимир Сафронков заявил, что Москва выступила против и заблокировала заявление для прессы Совета безопасности ООН по Сирии, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:05
Путешествия
Федор Конюхов завершил первый этап кругосветного путешествия
Федор Конюхов завершил первый этап кругосветного плавания на весельной лодке "АКРОС": российский путешественник добрался до "предвестников" мыса Горн - островов Диего-Рамирес, за которыми располагается сам мыс.
Обновлено в 07:01
Гаджеты
Один шаг до миллиарда: под управлением Windows 10 работает уже свыше 900 миллионов устройств
Совсем недавно, в начале марта Microsoft рапортовала о том, что в мире насчитывается 800 миллионов устройств под управлением ОС Windows 10, и вот спустя всего два месяца опубликована новая статистика: таких устройств обнаружилось уже свыше 900 миллионов.
Обновлено в 14:21
Политика
Волкер призвал Россию вернуть Донбасс под контроль Киева
Ранее News.ru писал, что Волкер предостерёг новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского от смены политики Киева в отношении Донбасса.
Обновлено в 11:08