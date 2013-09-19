Лукашенко ужесточил ответственность за коррупциюРИА Новости 10:37

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет, согласно которому осужденные за коррупционные преступления не смогут рассчитывать на условно-досрочное освобождение или замену части наказания более мягким, сообщила в пятницу пресс-служба белорусского лидера.

Политика Зеленский призвал Раду назначить его инаугурацию на 19 мая Депутаты парламента Украины могут назначить дату инаугурации избранного президента страны на 19 мая текущего года.

Происшествия В Петербурге по каналу Грибоедова проплыл гроб с гранатами "Жуткое послание кому-то плывет по Каналу Грибоедова", - такой подписью сопроводили видео, на котором заметно гроб с непонятным содержимым.

Общество Максим Виторган объяснил свои слова о праздновании Дня Победы Актер Максим Виторган написал в своем Instagram-аккаунте, что слова о Дне Победы «нам нечего праздновать» из его предыдущего поста относятся к «нам сегодняшним (послепослевоенным) и имеют в виду нашу вину перед нашими ветеранами».

Политика Порошенко высказался о дате инаугурации Зеленского «Президент Украины Петр Порошенко с уважением относится к выбору украинцев и к позиции высшего законодательного органа и для него приемлема любая дата инаугурации, которую определит Верховная рада, поскольку это относится к ее компетенции», — цитирует сообщение ТАСС.

Кино Умерла народная артистка России Нелли Корниенко Актриса Малого театра, народная артистка России Нелли Корниенко умерла в четверг на 81-м году жизни.

Экономика Лондонский суд заморозил активы Антипинского НПЗ на €225 млн Коммерческий суд Высокого суда Лондона 30 апреля выпустил предписание о замораживании по всему миру активов Антипинского НПЗ группы «Новый поток» (New Stream) на сумму €225 млн по иску VTB Commodities Trading, сообщает Reuters со ссылкой на документ суда.

Происшествия Автомобильный мост рухнул в Свободненском районе Амурской области Автомобильный мост возле села Чембары в Свободненском районе Амурской области рухнул в пятницу.

Происшествия В Дагестане сняли на видео селевой поток, уносящий коров и машины В дагестанском селе Нижний Инхо селевой поток унес стадо коров и несколько автомобилей. Видео инцидента опубликовал канал "360".

Шоу-бизнес Волочкова в белом бикини призналась в любви к Мальдивам Артистка подчеркнула, что находится в хорошей форме Российская балерина Анастасия Волочкова призналась в любви к популярному курорту.

Происшествия Дочери Доренко попросили полицию расследовать причины смерти отца Дочери журналиста Сергея Доренко попросили правоохранительные органы расследовать обстоятельства смерти отца, сообщил РИА Новости продюсер Андрей Разин, общавшийся с дочерьми Доренко.

Экономика Богатейший человек Индии купил сеть магазинов игрушек Hamleys Reliance Industries, которая принадлежит богатейшему жителю Индии Мукешу Амбани, приобрела сеть магазинов игрушек Hamleys, сообщает Guardian.

Футбол «Локомотив» разгромил «Рубин» в матче чемпионата России по футболу Московский "Локомотив" одержал победу над казанским "Рубином" со счетом 4:0 в домашнем матче 28-го тура чемпионата России по футболу.

Авто Top Gear назвал пятерку самых крутых автомобилей всех времен Получивший в свое время множество различный версий миниатюрный Fiat 500, как говорят в Top Gear, не могли не внести в рейтинг самых крутых и запоминающихся.

Армия и оружие Опубликовано видео перехвата беспилотника США истребителем ВКС РФ Перехват российским самолетом американского ударного беспилотного летательного аппарата был заснят на видео и выложен в Сеть.

Авто Цены на новые автомобили продолжают расти в России По информации портала «Цена Авто», компания Fiat поднял цены на хэтчбек Fiat 500.

Происшествия Пять человек пострадали в аварии с самолетом и бензовозом в Торонто Пять человек пострадали в результате столкновения самолета авиакомпании Air Canada с топливозаправщиком в международном аэропорту Торонто.

Происшествия Доренко умер в результате разрыва аорты «Аневризма грудной части аорты разорванная», — указано в заключении. Журналист Сергей Доренко умер в Москве 9 мая в возрасте 59 лет.

Армия и оружие Россия заблокировала заявление Совбеза ООН по Сирии Заместитель постпреда России при ООН Владимир Сафронков заявил, что Москва выступила против и заблокировала заявление для прессы Совета безопасности ООН по Сирии, передает РИА "Новости".

Путешествия Федор Конюхов завершил первый этап кругосветного путешествия Федор Конюхов завершил первый этап кругосветного плавания на весельной лодке "АКРОС": российский путешественник добрался до "предвестников" мыса Горн - островов Диего-Рамирес, за которыми располагается сам мыс.

Гаджеты Один шаг до миллиарда: под управлением Windows 10 работает уже свыше 900 миллионов устройств Совсем недавно, в начале марта Microsoft рапортовала о том, что в мире насчитывается 800 миллионов устройств под управлением ОС Windows 10, и вот спустя всего два месяца опубликована новая статистика: таких устройств обнаружилось уже свыше 900 миллионов.