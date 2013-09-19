Политика
Лукашенко ужесточил ответственность за коррупциюРИА Новости 10:37
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет, согласно которому осужденные за коррупционные преступления не смогут рассчитывать на условно-досрочное освобождение или замену части наказания более мягким, сообщила в пятницу пресс-служба белорусского лидера.
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 17:58, Ашберн
Политика
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