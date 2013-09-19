Лукашенко ужесточил ответственность за коррупциюРИА Новости 10:37

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет, согласно которому осужденные за коррупционные преступления не смогут рассчитывать на условно-досрочное освобождение или замену части наказания более мягким, сообщила в пятницу пресс-служба белорусского лидера.

Политика Порошенко допросили по делу о гибели людей на майдане Следователи допросили президента Украины Петра Порошенко по делу о гибели людей в ходе так называемого евромайдана в 2014 году.

Футбол ФИФА отстранила Райолу от агентской работы на три месяца ФИФА отстранила Мино Райолу и его брата Винченцо от агентской деятельности.

Происшествия Дочь Сергея Доренко попросила полицию проверить причины смерти отца Екатерина, дочь Сергея Доренко, написала заявление в полицию с просьбой провести проверку причин смерти отца.

Политика Зеленский сравнил Порошенко с туристом, ворующим тапочки из отеля Избранный президент Украины Владимир Зеленский сравнил Петра Порошенко с туристом, который ворует тапочки и полотенца из египетского отеля перед отъездом.

Общество Умер самый пожилой житель России Самый пожилой житель России, долгожитель из Ингушетии Аппаз Илиев скончался в возрасте 123 лет, сообщил глава региона Юнус-Бек Евкуров.

Происшествия Черный гроб с гранатами проплыл по каналу в Петербурге Петербуржцы выложили 10 мая в Сети видео, на котором чёрный гроб плывёт по каналу Грибоедова.

Происшествия Около Госдумы за одиночный пикет задержан Александр Дельфинов Дельфинов считает, что уголовное дело Беляевой имитирует борьбу с наркотиками и подменяет понятия.

Политика В Госдуме предложили назвать улицу в Москве в честь первого главы ДНР "Депутаты Государственной думы Российской Федерации обратились к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой увековечить имя Александра Захарченко и назвать его именем одну из улиц Москвы", - сказал Тайсаев в ходе визита в Донецк.

Происшествия Сергей Доренко умер от разрыва аорты Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты, сообщает сайт радиостанции "Говорит Москва".

Шоу-бизнес Яна Шевцова закрутила роман с бывшим мужем Нелли Ермолаевой Яна Шевцова прославилась после того, как рассказала о романе с рэпером Гуфом.

Здоровье 7 правил, чтобы дожить до 100 лет Больше двигаемся – меньше подвергаемся сердечно-сосудистым заболеваниям, а малоподвижный образ жизни отнимает до четырех лет жизни.

Футбол Игорь Денисов больше двух недель не появлялся в «Локомотиве» Полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов уже больше двух недель не появлялся в расположении команды.

Политика Парад Победы в Москве впечатлил западные СМИ Напомним, 9 мая в Москве на Красной площади состоялся парад, приуроченный к 74-й годовщине победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне.

Происшествия Пассажира с миной времен ВОВ сняли с рейса в Домодедово В аэропорту Домодедово пассажира сняли с рейса, так как в его багаже обнаружили мину времен Великой Отечественной войны.

Политика Сергей Пугачев рассказал, как Путин просил взять Доренко на «Третий канал» после увольнения с ОРТ из-за репортажа про «Курск» Бывший сенатор и бывший работодатель Сергея Доренко в 2001 году на телеканале «Московия» («Третий канал») Сергей Пугачев рассказал о роли Владимира Путина в карьере Сергея Доренко после увольнения с ОРТ.

Кино В сети появились кадры из пятой серии финала «Игры престолов» Ранее в сети появилось промо пятой серии восьмого сезона "Игры престолов", показавшее фанатам несколько кадров из предстоящего эпизода.