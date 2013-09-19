Политика

Лукашенко ужесточил ответственность за коррупциюРИА Новости 10:37

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет, согласно которому осужденные за коррупционные преступления не смогут рассчитывать на условно-досрочное освобождение или замену части наказания более мягким, сообщила в пятницу пресс-служба белорусского лидера.
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Осужденные в Белоруссии коррупционеры лишаются права на УДО

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Александр Лукашенко ужесточил ответственность за коррупцию в Белоруссии

Говорит Москва10:45

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Газета.Ru10:50

Лукашенко ужесточил ответственность за коррупцию

РИА Новости10:37

Лукашенко ужесточил наказания за коррупцию

РБК11:11
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«Когда коррупция зашкаливает, для государства это может обернуться плачевно»: Лукашенко подписал антикоррупционный декрет

КП - Беларусь11:52
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 17:58, Ашберн
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