Политика

Лукашенко ужесточил ответственность за коррупциюРИА Новости 10:37

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет, согласно которому осужденные за коррупционные преступления не смогут рассчитывать на условно-досрочное освобождение или замену части наказания более мягким, сообщила в пятницу пресс-служба белорусского лидера.
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Лукашенко ужесточил ответственность за коррупцию

RT на русском11:11

Лукашенко ужесточил наказания за коррупцию

РБК11:11

Лукашенко ужесточил ответственность за коррупцию

РИА Новости10:37

Лукашенко оставил коррупционеров без условно-досрочного

Вести.Ru10:56

Лукашенко усилил ответственность за коррупцию

Газета.Ru10:50

Лукашенко ужесточил наказание за коррупцию

Московский Комсомолец11:07

Александр Лукашенко ужесточил ответственность за коррупцию в Белоруссии

Говорит Москва10:45
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 13:18, Ашберн

«Когда коррупция зашкаливает, для государства это может обернуться плачевно»: Лукашенко подписал антикоррупционный декрет

КП - Беларусь11:52
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Хоккей

Сборная России обыграла Норвегию на ЧМ-2019

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Умерла народная артистка России Нелли Корниенко

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На просторах Сети оказалось обнародовано видео, где демонстрируется момент перехвата беспилотника США истребителем ВКС РФ.
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После пристыковки к Международной космической станции (МКС) американского корабля Dragon-2 датчики выявили высокую концентрация в воздухе изопропилового спирта.
Обновлено вчера в 23:09
Политика

Соловьев ответил британцам, заявившим о «таинственной» смерти Доренко

Российский телеведущий Владимир Соловьев ответил журналистам британского Daily Mail, которые с намеком заявили о «загадочной» смерти Сергея Доренко.
Обновлено в 10:39
Экономика

Врио липецкого губернатора задекларировал 196 млн рублей дохода

Супруга врио губернатора задекларировала 17,1 млн руб. дохода, в том числе 4,6 млн руб. от продажи квартиры.
Обновлено в 08:34
Происшествия

Пять человек пострадали в аварии с самолетом и бензовозом в Торонто

Пять человек пострадали в результате столкновения самолета авиакомпании Air Canada с топливозаправщиком в международном аэропорту Торонто.
Обновлено в 12:40
Происшествия

Стали известны дата и место прощания с Сергеем Доренко

Обновлено в 10:13
Хоккей

Сборная Финляндии победила Канаду на ЧМ-2019 по хоккею

Сборная Финляндии одержала победу над национальной командой Канады в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.
Обновлено в 12:29
Политика

США ввели новые санкции против Венесуэлы

Ранее США ввели санкции против главы МИД Венесуэлы.
Обновлено в 12:28
Армия и оружие

США изучают возможность замены Турции в программе F-35 из-за С-400

Обновлено в 10:59
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Обновлено в 11:33
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Появились фото последствий применения «ниндзя-бомбы» США

Обновлено в 07:41
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Зеленский сравнил Порошенко с туристом, ворующим тапочки из отеля

Избранный президент Украины Владимир Зеленский сравнил Петра Порошенко с туристом, который ворует тапочки и полотенца из египетского отеля перед отъездом.
Обновлено в 12:44
Политика

Япония пригласила Путина на интронизацию нового императора

Японское посольство в России сообщило о приглашении для президента Владимира Путина посетить церемонию интронизации нового императора Нарухито, которая состоится в 22 октября.
Обновлено в 11:50
Футбол

Клопп раскритиковал решение УЕФА провести финал ЛЕ в Баку

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил недоумение тем фактом, что финал Лиги Европы-2019 состоится в азербайджанском Баку.
Обновлено в 09:31
Армия и оружие

Запад прорабатывает захват Калининграда

Западные страны прорабатывают сценарий захвата Калининграда.
Обновлено в 09:35
Авто

В Италии продают кабриолет «Лада Нива» за 4000 евро

За автомобиль 1991 года выпуска с пробегом 110 000 километров просят 4 тысячи евро или 290 тысяч рублей.
Обновлено в 02:22
Футбол

Экс-футболист «Манчестер Сити» Яя Туре завершил карьеру

Агент бывшего полузащитника английского «Манчестер Сити» Яя Туре Дмитрий Селюк заявил, что его клиент принял решение завершить карьеру.
Обновлено в 08:26
Авто

Citroen выпустит в 2021 году флагманский седан

Компания Citroen скоро выпустить новый флагманский седан.
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Диетологи назвали базовый набор продуктов для похудения

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«Арсенал» отправил «Анжи» в ФНЛ

Обновлено в 11:34
Армия и оружие

Военную авиацию бросили на тушение огня в Зауралье

Обновлено в 01:30
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Волкер призвал Россию вернуть Донбасс под контроль Киева

Ранее News.ru писал, что Волкер предостерёг новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского от смены политики Киева в отношении Донбасса.
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Происшествия

Дочь Сергея Доренко попросила полицию проверить причины смерти отца

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Москве. Ранее об обращении дочери Доренко в полицию сообщил Telegram-канал Baza.
Обновлено в 11:32
Армия и оружие

В СССР военные показывали шпионам макеты несуществующего оружия

Василий Кириллов, ветеран военной контрразведки, рассказал, как в СССР обманывали шпионов и показывали им макеты несуществующего оружия.
Обновлено в 07:42
Происшествия

Норвежская туристка умерла после укуса щенка на Филиппинах

Вернувшаяся с Филиппин норвежская туристка Биргитта Каллестад умерла после укуса щенка, пишет The Mirror.
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Футбол

Мхитарян может пропустить финал Лиги Европы в Баку

Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян может пропустить в финале Лиги Европы, который пройдет в Азербайджане.
Обновлено в 03:22
Происшествия

На Украине девочку довели до слез из-за советской символики

Обновлено в 05:42
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Скончался экс-руководитель ГУВД Краснодарского края Александр Сапрунов

Сапрунов с 1994 по 2000 год возглавлял управление ГУВД Краснодарского края, имеет звание Героя труда Кубани и является Почетным гражданином Краснодара.
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