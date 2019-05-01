Политика
Лукашенко уволил замгоссекретаря Совета безопасности БелоруссииЭкономика сегодня вчера в 18:01
Лукашенко постановил освободить Втюрина от должности заместителя госсекретаря Совбеза Белоруссии в соответствии со статьей 84 Конституции за совершение проступков, дискредитирующих звание, указано в соответствующем указе за подписью главы республики, опубликованном на национальном правовом портале.
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Лукашенко уволил задержанного замгоссекретаря Совета безопасности Белоруссии
Коммерсантъвчера в 20:55
Лукашенко освободил от должности замгоссекретаря Совбеза Белоруссии
Московский Комсомолецвчера в 18:09
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 08:41, Ашберн
Транспорт
Московские светофоры до 5 мая перенастроили «в пользу пешеходов»
Светофоры на 70 пешеходных переходах в пределах Садового кольца в Москве перенастроили до 5 мая "в пользу пешеходов", сократив время ожидания зеленого сигнала, сообщила пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
Обновлено в 08:10
Политика
Путин упростил порядок получения гражданства РФ для украинцев
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения гражданства РФ для отдельных категорий граждан Украины.
Обновлено в 06:38
Хоккей
Стал известен состав сборной России на матч Еврохоккейтура со Швецией
Пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР) опубликовала состав национальной команды на матч со сборной Швеции в рамках четвёртого этапа Еврохоккейтура — Чешских хоккейных игр.
Обновлено в 07:54
Авто
Минпромторг показал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant
Минпромторг РФ показал пилотный образец внедорожника Aurus Komendant на первых официальных фотографиях.
Обновлено вчера в 05:35
Происшествия
Фотохудожник Василиадис задержан по подозрению в изнасиловании модели
В Москве по подозрению в изнасиловании модели задержан известный российский fashion-фотограф, 46-летний Игорь Василиадис.
Обновлено в 03:43
Происшествия
Заведующая детским садом в Краснодаре заставила ребенка целовать землю
Заведующая детским садом в Краснодаре поставила одного из своих воспитанников на колени и заставила целовать землю, - пишет издание BAZA.
Обновлено в 08:27
Музыка
Участие Алсу в «Евровидении-2019» подтвердил ее директор
Директор певицы Алсу Сергей Фадеев подтвердил ее участие в "Евровидении-2019". Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено в 06:02
Общество
С ними не стоит спорить, эти знаки Зодиака всегда «правы»
Овен Интересный подопечный Огненной стихии, который спорить не умеет, но и переспорить его невозможно.
Обновлено в 01:30
Общество
Отказавшаяся обслуживать геев пекарня закрылась в Кемерово
Обновлено в 02:29
Шоу-бизнес
Дочь Александра Абдулова растет его точной копией
12-летняя дочь Абдулова пошла по стопам известного родителя: Евгения решила посвятить себя актерскому мастерству.
Обновлено в 06:00
Гаджеты
Компания Samsung разрабатывает «невидимые» камеры для смартфонов
Дактилоскопические сканеры в смартфонах являются относительно новой технологией, однако уже сейчас их размещают под экраном таким образом, что их не видно невооруженным взглядом.
Обновлено в 06:13
Общество
В Сеуле осудили собиравших деньги на подъем российского крейсера аферистов
Сеульский суд признал мошенниками и отправил в тюрьму руководителей фирмы, собиравшей деньги на подъем затонувшего в 1905 году российского крейсера "Дмитрий Донской", передает местное агентство Рёнхап.
Обновлено в 07:22
Экономика
ЦБ нашел возможную схему вывода пенсионных накоплений за границу
Высокая доходность и скоординированные действия участников торгов указывают на возможную схему вывода части средств НПФ на счета нерезидентов, пишет ЦБ.
Обновлено вчера в 19:21
Политика
Путин подписал закон о повышении пенсий ветеранам войны
Обновлено в 06:20
Культура
Разин вынес «приговор» Первому каналу
Музыкальный продюсер Андрей Разин считает, что скандальная история с голосованием на детском шоу «Голос», где победила 10-летняя Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу, свидетельствует об алчности руководства канала.
Обновлено в 05:49
Здоровье
Молочные смеси вместо грудного молока грозят ожирением
Обновлено вчера в 04:26
Общество
Названы самые интересные города России для поездок в майские праздники
Названы города России, где в майские праздники пройдут самые интересные и масштабные мероприятия.
Обновлено в 06:56
Общество
В Новосибирске прошла первомайская «Монстрация»
Около 1,2 тыс. человек приняли участие в согласованной с властями Новосибирска первомайской "Монстрации-2019" - молодежном шествии с элементами абсурдистского карнавала.
Обновлено в 04:17
Политика
КС Чехии разрешил отелю требовать от гостей признания Крыма украинским
Конституционный суд Чехии признал законным право владельца отеля требовать от постояльцев признания Крыма украинским.
Обновлено вчера в 21:12
Политика
Число убийств евреев на почве антисемитизма выросло в 2018 году
За последний год произошел рост проявлений антисемитизма: количество серьезных случаев насилия в мире увеличилось на 13% с 342 до 387 случаев.
Обновлено в 06:05
Хоккей
«Сибирь» подписала контракты с двумя финскими форвардами
30-летний Руохомаа записал на свой счет 33 очка (9+24) в 49 матчах. ⚡️Хоккейнный клуб "Сибирь" подписал однолетние контракты с двумя финскими нападающими: 31-летний Юусо Пуустинен и 30-летний Микаэль Руохомаа. https://t.co/ijYEuIp5Tw Добро пожаловать, парни!/tervetuloa, kaverit! pic.twitter.com/IH0RH5x1Vg – Hockey Club Sibir (@hcsibir) 1 мая 2019 г.
Обновлено в 04:35
Политика
Делегация из США прошла с американским флагом на демонстрации в Крыму
Делегация прошла в общей колонне с крымчанами. В руках они пронесли два флага США и транспарант с лозунгом против агрессивных действий НАТО.
Обновлено в 05:05
Политика
Что ждет Зеленского в случае его уступки России, рассказал Волкер
Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер рассказал, что ждет новоизбранного украинского президента Владимира Зеленского, если он уступит России.
Обновлено в 06:24
Шоу-бизнес
Церковники отказались расторгать брак Петросяна и Степаненко
Евгений Петросян попросил церковников развенчать его брак с Еленой Степаненко.
Обновлено в 08:17