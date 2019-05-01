Политика
Лукашенко уволил заместителя госсекретаря Совбеза БелоруссииТАСС вчера в 17:27
Белорусский президент Александр Лукашенко освободил от должности замгоссекретаря Совбеза Андрея Втюрина за поступки, "дискредитирующие звание военнослужащего". Указ об этом опубликован в среду на национальном правовом портале.
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Лукашенко уволил задержанного замгоссекретаря Совета безопасности Белоруссии
Коммерсантъвчера в 20:55
Лукашенко освободил от должности замгоссекретаря Совбеза Белоруссии
Московский Комсомолецвчера в 18:09
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В третьем поединке четвертьфинальной серии НХЛ против "Бостон Брюинз" Бобровский стал автором 36 отраженных бросков из 37 нанесенных по его воротам.
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В Новосибирске прошла первомайская «Монстрация»
Около 1,2 тыс. человек приняли участие в согласованной с властями Новосибирска первомайской "Монстрации-2019" - молодежном шествии с элементами абсурдистского карнавала.
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Супругу Зеленского заподозрили в покупке элитной квартиры в Крыму за полцены
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В День Весны и Труда на демонстрацию вышли более 15 тысяч человек - трудовые коллективы ведущих предприятий не только из Твери, но и муниципалитетов.
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Елена Зеленская, супруга избранного президента Украины, рассказала о перспективах двусторонних переговоров мужа с президентом РФ Владимиром Путиным.
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Павел Дацюк объявил об уходе из СКА
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Стало известно, когда ракету «Бронебойщик» примут на вооружение
Ракета "Бронебойщик" предназначена для вооружения самолетов типа Су-25 и вертолетов Ми-8.
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Кино
Московский кинотеатр «Люксор» закрылся, распродав билеты на «Мстителей»
Кинотеатр «Люксор» в ТРК Vegas в Москве закрылся, сообщили Daily Storm московские зрители, которые купили билеты на премьеру блокбастера «Мстители: Финал», но не смогли увидеть фильм.
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В МВД рассказали, сколько жителей ЛНР и ДНР хотят получить паспорта РФ
Примерно 86% жителей Донецкой и Луганской народных республик хотят получить российское гражданство.
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США потребовали от России прекратить крупные военные действия в Сирии
Соединенные Штаты предупредили об эскалации насилия на северо-западе Сирии.
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Суд одобрил соглашение между главой Tesla и регулятором США
Суд в Нью-Йорке утвердил условия мирового соглашения между главой Tesla Илоном Маском и Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), сообщает Reuters.
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Театры
Сухоруков объяснил отмену спектаклей
Виктор Сухоруков прокомментировал решение московского Театра имени Моссовета отменить ряд спектаклей.
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Армия и оружие
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Как сообщает "Бюллетень ученых-атомщиков" (The Bulletin of the Atomic Scientists), сейчас у США имеется около 3800 ядерных боеголовок.
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Как сообщают СМИ, сейчас супруги находятся в Кенсингтонском дворце под круглосуточным наблюдением вооруженной охраны.
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КС Чехии разрешил отелю требовать от гостей признания Крыма украинским
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Общество
Первомайская демонстрация в Екатеринбурге собрала 25 тысяч человек
Шествие традиционно возглавили губернатор с мэром В Екатеринбурге шествие в честь Дня весны и труда собрало около 25 тысяч человек – такое количество участников насчитали в департаменте информационной политики губернатора.
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Автоспорт
Официально: Фернандо Алонсо покинет чемпионат WEC в конце сезона
Двукратный чемпион Формулы 1 Фернандо Алонсо покинет WEC по окончании сезона-2018/2019 в июне.
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Финансы
Стал известен курс рубля к летним отпускам
«Повышенный спрос на валюту дополнительно стимулирует ослабление рубля», — заявил эксперт.
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A Plague Tale: Innocence получит поддержку 4K на PS4 Pro и Xbox One X
Издатель Focus Home Interactive и разработчики из Asobo Studio объявили, что A Plague Tale: Innocence получит поддержку 4K-разрешения на PS4 Pro и Xbox One X, а также поддержку фоторежима Nvidia Ansel на PC.
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