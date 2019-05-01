Политика
Лукашенко уволил арестованного ранее заместителя госсекретаря СовбезаКрасная весна 03:34
Сообщалось о подозрении его в коррупции и получении взятки. КГБ до сих пор никак не комментирует ситуацию. Напомним также, Втюрин занимал должность заместителя госсекретаря Совета Безопасности Белоруссии с 2014 года.
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Лукашенко уволил задержанного замгоссекретаря Совета безопасности Белоруссии
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