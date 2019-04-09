Политика
Лукашенко удивился реакции на его слова о победе Порошенко на выборахРЕН ТВ 08:27
Лукашенко удивился, что люди вдруг начали утверждать, что он якобы поддерживает действующего главу государства. "Как будто Порошенко у меня друг, а Зеленский враг", — цитирует белорусского лидера "БелТА". Президент добавил, что Зеленского зря "дубасят" из-за того, что по профессии он актер.
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Нет, говорят, что он Порошенко поддерживает, будто Порошенко у меня друг, а Зеленский – враг.
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