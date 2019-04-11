Лукашенко обвинил Россию в выкручивании рук из-за яблок и грушИзвестия 05:01

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя запрет ввоза яблок и груш из республики в Россию, сравнил эти ограничительные меры с санкциями. Такую позицию он высказал на на совещании с экономическим блоком правительства в четверг, 11 апреля.

Лукашенко обвинил Россию в выкручивании рук из-за яблок и груш

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