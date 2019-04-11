Лукашенко сравнил действия Москвы в отношении Минска с санкциямиРИА Новости 04:42

Если нужно поставить на ремонт нефтепроводы и нефтепродуктопроводы, которые идут через Беларусь, ставьте и ремонтируйте. Потому что то добро, которое мы делаем для Российской Федерации, оно нам оборачивается постоянно злом. Там уже обнаглели до такой степени, что начинают нам выкручивать руки.

Александр Лукашенко заявил, что в России "обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать руки". Об этом сообщается на официальном сайте президента Белоруссии.

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