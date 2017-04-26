Политика
Лукашенко спрогнозировал победу Порошенко на президентских выборахГазета.Ru 11:06
Белорусский президент Александр Лукашенко предположил, кто, по его мнению, выиграет президентские выборы на Украине в 2019 году. Политик уверен, что победу одержит действующий глава республики. При этом он не исключил, что Петр Порошенко выйдет во второй тур выборов с шоуменом Владимиром Зеленским.
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Он выйдет во второй тур. Может быть, с Зеленским, может быть, еще с кем-то. Ну, предпочтительно с Зеленским. И тот, кто проголосовал за Зеленского, наверное, за него и проголосуют. А те, кто проголосовал за других, отдадут голоса Порошенко.
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