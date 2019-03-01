Политика
Лукашенко сообщил о разозлившем его разговоре с Медведевым про АбхазиюРБК 10:23
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что готов был по примеру Москвы признать независимость Абхазии, однако вынужден был отказаться от этой мысли, после того как стало ясно, что такой шаг приведет к введению санкций против его страны, а руководство России не гарантирует покрытия убытков.
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Происшествия
Пожар охватил 20 домов в дагестанском селе
Обновлено в 14:49
Происшествия
Появилось видео задержания Александра Емельяненко после ДТП
Появилось видео задержания бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко, сообщает "РЕН ТВ".
Обновлено в 13:09
Политика
Экологи потребовали от Польши не начинать стройку на Балтийской косе
Евросоюз потребовал от польских властей не начинать строительство канала через Балтийскую (Вислинскую) косу, который, по плану, должен соединить город-порт Эльблонг с Балтийским морем.
Обновлено в 15:18
Политика
Константинополь отказался от всеправославного обсуждения темы Украины
Константинопольский патриархат не будет выносить на всеправославный уровень украинский церковный вопрос, говорится в ответе патриарха Варфоломея на соответствующее письмо антиохийского патриарха Иоанна.
Обновлено в 14:22
Армия и оружие
ОЗХО: во время атаки в сирийской Думе использовался хлор
Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) пришли к выводу, что 7 апреля 2018 года в сирийском городе Дума был использован хлор, говорится в докладе на сайте организации.
Обновлено в 12:44
Политика
Канада «начала процесс экстрадиции» финдиректора Huawei
Власти Канады начали рассмотрение вопроса экстрадиции финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу, 1 марта передает агентство Reuters.
Обновлено в 14:22
Экономика
Росстат раскрыл данные о зарплатах госслужащих
Среднемесячная зарплата гражданских служащих в федеральных органах власти за 2018 год составила 126,6 тыс. рублей, что на 5,4% выше показателей 2017 года.
Обновлено в 12:50
Происшествия
В Кирове освобождена врач, задержанная по делу о гибели девочки
Накануне в Кирове была задержана заведующая поликлиникой, где должна была наблюдаться запертая в квартире и погибшая от истощения трехлетняя девочка.
Обновлено в 06:10
Политика
США ведут переговоры с Россией по ситуации в Венесуэле
Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил, что Вашингтон ведет прямые переговоры с Москвой по ситуации в республике.
Обновлено в 12:11
Армия и оружие
Эсминец США оказался между двумя российскими фрегатами
Обновлено в 04:23
Политика
Россия не признает решение гаагского суда по иску «Нафтогаза»
Окончательного решения «Нафтогаз» ожидает в начале 2020 году, требуя от РФ $8 млрд.
Обновлено в 12:08
Происшествия
Предшественника Арашукова в Совфеде отпустили из СИЗО
Обновлено в 08:03
Армия и оружие
Три самолета НАТО провели разведку у российских границ
Обновлено в 14:51
Политика
Аваков обвинил СБУ в сотрудничестве с радикалами
Глава МВД Украины Арсен Аваков обвинил Службу безопасности страны в сотрудничестве с ультраправой радикальной организацией "С14".
Обновлено в 13:50
Армия и оружие
Власти Пакистана передали Индии захваченного пилота
Обновлено в 10:38
Происшествия
Божена Рынска попала в больницу после смерти Игоря Малашенко
Жена Владимира Гусинского Елена сообщила в своем фейсбуке, что вдова Игоря Малашенко Божена Рынска попала в больницу.
Обновлено в 14:50
Футбол
Шипулин подарил Дзюбе обещанные лыжи
Завершивший карьеру биатлониста Антон Шипулин выполнил свое обещание, которое дал нападающему петербургского "Зенита" и сборной России Артему Дзюбе, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:46
Политика
Климкин назвал Черное море «Бермудским треугольником» для России
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Черное море никогда не будет принадлежать России, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:58
Происшествия
ФСБ задержала высокопоставленного работника ракетного завода в Миассе
В пресс-службе управления ФСБ по Челябинской области РБК подтвердили факт задержания одного из высокопоставленных сотрудников.
Обновлено в 07:57
Здоровье
Роспотребнадзор планирует дополнительную вакцинацию от кори с 1 апреля
Роспотребнадзор поручил провести дополнительную вакцинацию от кори в российских регионах в срок с 1 апреля по 1 октября.
Обновлено в 12:40
Происшествия
В Тульской области на Новомосковской ТЭЦ вспыхнул пожар
Возгорание трансформатора собственных нужд произошло на Новомосковской ТЭЦ, сообщается в материалах Минэнерго РФ.
Обновлено в 13:46
Происшествия
В Калининграде завели дело о смерти школьницы в психбольнице
Управлением СК РФ по Калининградской области возбуждено уголовное дело по факту смерти в психиатрической больнице 15-летней девочки.
Обновлено в 05:08
Хоккей
«Йокерит» победил «Динамо» в третьем матче серии плей-офф КХЛ
Финский «Йокерит» одержал победу над московским «Динамо» в третьем матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Обновлено в 14:35
Происшествия
Мосгорсуд оставил в СИЗО партнера Baring Vostok Филиппа Дельпаля
Мосгорсуд признал законным арест партнера компании Baring Vostok Филиппа Дельпаля, проходящего по делу о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный».
Обновлено в 12:14
Общество
Представитель Полины Юмашевой подтвердил ее развод с Олегом Дерипаской
После развода Полина взяла девичью фамилию Юмашева, добавил ее представитель. Других подробностей собеседник «Ведомостей» не сообщил.
Обновлено в 10:53
Финансы
ВТБ снизил ставки по валютным вкладам
ВТБ снизил ставки по валютным вкладам на фоне рекордного притока валюты в январе, следует из мониторинга процентных ставок кредитных организаций, который ведет исследовательская компания Frank RG.
Обновлено в 13:48
Хоккей
«Авангард» в третий раз обыграл «Ак Барс» и повел 3-0 в серии
Обновлено в 13:29
Происшествия
СКР назвал две причины гибели группы Дятлова
К трагической гибели девяти туристов из группы под руководством студента радиофакультета Уральского политехнического института Игоря Дятлова, отправившихся зимой 1959 года в лыжный поход по Северному Уралу, привели как минимум две причины.
Обновлено в 03:00
Происшествия
Стали известны подробности боя 6 роты в Аргунском ущелье
Обновлено в 06:25