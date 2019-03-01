Политика

Лукашенко сообщил о разозлившем его разговоре с Медведевым про АбхазиюРБК 10:23

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что готов был по примеру Москвы признать независимость Абхазии, однако вынужден был отказаться от этой мысли, после того как стало ясно, что такой шаг приведет к введению санкций против его страны, а руководство России не гарантирует покрытия убытков.
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Лукашенко рассказал о разозлившем его разговоре с Медведевым

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Газета.Ru13:16

Лукашенко сообщил о разозлившем его разговоре с Медведевым про Абхазию

РБК10:23
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Появилось видео задержания бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко, сообщает "РЕН ТВ".
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Экологи потребовали от Польши не начинать стройку на Балтийской косе

Евросоюз потребовал от польских властей не начинать строительство канала через Балтийскую (Вислинскую) косу, который, по плану, должен соединить город-порт Эльблонг с Балтийским морем.
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Армия и оружие

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Канада «начала процесс экстрадиции» финдиректора Huawei

Власти Канады начали рассмотрение вопроса экстрадиции финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу, 1 марта передает агентство Reuters.
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Среднемесячная зарплата гражданских служащих в федеральных органах власти за 2018 год составила 126,6 тыс. рублей, что на 5,4% выше показателей 2017 года.
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Накануне в Кирове была задержана заведующая поликлиникой, где должна была наблюдаться запертая в квартире и погибшая от истощения трехлетняя девочка.
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США ведут переговоры с Россией по ситуации в Венесуэле

Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил, что Вашингтон ведет прямые переговоры с Москвой по ситуации в республике.
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Эсминец США оказался между двумя российскими фрегатами

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Окончательного решения «Нафтогаз» ожидает в начале 2020 году, требуя от РФ $8 млрд.
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Предшественника Арашукова в Совфеде отпустили из СИЗО

Обновлено в 08:03
Армия и оружие

Три самолета НАТО провели разведку у российских границ

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Аваков обвинил СБУ в сотрудничестве с радикалами

Глава МВД Украины Арсен Аваков обвинил Службу безопасности страны в сотрудничестве с ультраправой радикальной организацией "С14".
Обновлено в 13:50
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Власти Пакистана передали Индии захваченного пилота

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Шипулин подарил Дзюбе обещанные лыжи

Завершивший карьеру биатлониста Антон Шипулин выполнил свое обещание, которое дал нападающему петербургского "Зенита" и сборной России Артему Дзюбе, сообщает "Советский спорт".
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Климкин назвал Черное море «Бермудским треугольником» для России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Черное море никогда не будет принадлежать России, передает РИА "Новости".
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В пресс-службе управления ФСБ по Челябинской области РБК подтвердили факт задержания одного из высокопоставленных сотрудников.
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Роспотребнадзор поручил провести дополнительную вакцинацию от кори в российских регионах в срок с 1 апреля по 1 октября.
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В Калининграде завели дело о смерти школьницы в психбольнице

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Финский «Йокерит» одержал победу над московским «Динамо» в третьем матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Мосгорсуд оставил в СИЗО партнера Baring Vostok Филиппа Дельпаля

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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель. Действующий президент Республики Беларусь с 20 июля 1994 года, президент Национального олимпийского комитета Республики Беларусь. Главнокомандующий вооружёнными силами Республики Беларусь, председатель Совета безопасности Республики Беларусь.
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