Политика
Лукашенко сделал Путину предложение по интеграцииLenta.ru 07:33
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил президенту России Владимиру Путину решить все спорные вопросы и подготовить программу стратегии действий по интеграции до 8 декабря, к 20-летию Союзного договора. Об этом в четверг, 18 июля, сообщает ТАСС.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 08:41, Вашингтон
Футбол
Бывший заключенный рассказал о колонии Кокорина и Мамаева
Обновлено в 03:47
Авто
Внедорожник «Сталкер» на базе Lada 4x4 поступил в продажу
Брутальный российский внедорожник Апал-21541 «Сталкер», построенный на базе Lada 4x4, появился в продаже у одного из дилеров Lada в Тольятти.
Обновлено в 03:07
Транспорт
На Крымском мосту закончили укладку рельсов
Строители завершили укладку рельсов на железнодорожной части Крымского моста, сообщили журналистам в четверг в инфоцентре моста.
Обновлено в 07:40
Экономика
Госдума до конца июля отменит налоговую льготу на пальмовое масло
17 июля стало известно, что законопроект о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) на пальмовое масло до 20% будет внесен на рассмотрение Государственной думы 18 июля.
Обновлено в 07:25
Здоровье
Вспышка вируса Эбола в ДР Конго признана ЧС международного масштаба
Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал вспышку вируса геморрагической лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго чрезвычайной ситуацией международного масштаба.
Обновлено вчера в 15:59
Происшествия
Число погибших при поджоге студии аниме в Японии возросло до 23
Число жертв поджога в студии по производству аниме Kyoto Animation Co в Киото (Япония) возросло до 23 человек.
Обновлено в 04:50
Общество
В правительстве РФ сообщили о сроках перехода на электронные паспорта
В свою очередь, вице-премьер Максим Акимов на брифинге после завершения совещания продемонстрировал журналистам образец электронного паспорта, а также рассказал о специальном приложении "Мой паспорт", которое будет работать на всех мобильных платформах, включая российскую разработку "Аврора", и позволит совершать множество операций.
Обновлено вчера в 18:12
Футбол
Старриджа наказали за игру на тотализаторе
Бывший нападающий «Ливерпуля» Дэниэл Старридж признан виновным в нарушении правил игры на ставках.
Обновлено в 07:48
Политика
В Кремле назвали первый шаг для начала диалога с Украиной
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что освобождение из-под стражи главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского может стать первым шагом для нормализации отношений между Москвой и Киевом.
Обновлено в 06:08
Происшествия
В Одессе трагически погиб известный украинский телеведущий
В Одессе погиб 29-летний телеведущий Евгений Щербаков из Днепра (ранее Днепропетровск).
Обновлено в 07:31
Шоу-бизнес
В Сети появилось папарационное видео со свадьбы Егора Крида
Фанатки начали рыдать, увидев в Сети фото и видео со свадьбы, где жених очень похож на популярного рэпера Егора Крида.
Обновлено в 07:15
Здоровье
Клещи стали переносить еще одно тяжелое заболевание
Обновлено в 07:39
Происшествия
Иран задержал танкер с контрабандной нефтью
Обновлено в 07:18
Политика
Госдума приняла законы о шпионских устройствах
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроекты, уточняющие понятие специальных технических средств для негласного получения информации.
Обновлено в 05:48
Авто
Компания Mazda обновит хэтчбек Mazda2
Похоже, Mazda все-таки обновит хэтчбек Mazda2, породнив его с новыми «тройкой» и «шестеркой».
Обновлено вчера в 10:00
Армия и оружие
В России заявили о готовности поставить Турции Су-35
Обновлено в 06:31
Происшествия
Генералу СК предъявили обвинение в терроризме
ТАСС адвокат Владимир Семенцов сообщил, что бывшему главе управления СК РФ по Волгоградской области Михаилу Музраеву предъявлены обвинения по п. "а" ч. 2 ст. 205 ("Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору") и ч. 1 ст. 222 ("Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов") УК РФ.
Обновлено в 07:57
Экономика
Общий долг Китая превысил 300% ВВП
Фото: EPA / ROMAN PILIPEY В первые три месяца года долг составлял почти 304% ВВП Китая по сравнению с 297% годом ранее.
Обновлено в 07:34
Шоу-бизнес
Иосифа Пригожина лишили во Франции водительских прав
Продюсера Иосифа Пригожина лишили водительских прав за лихачество во Франции.
Обновлено вчера в 18:00
Политика
Рейтинг партии Зеленского на Украине за три дня до выборов снова вырос
Рейтинг партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" за три дня до выборов в Раду снова вырос до 50%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".
Обновлено в 05:03
Происшествия
Израильтян арестовали на Кипре за групповое изнасилование британки
Двенадцать постояльцев одного из отелей популярного кипрского курорта Айя-Напа из Израиля арестованы полицией по подозрению в изнасиловании британской туристки, проживающей в соседнем номере.
Обновлено в 07:33
Политика
Twitter удалил сообщение, оскорбляющее россиян
Twitter удалил сообщение, оскорбляющее россиян, сообщается на сайте Роскомнадзора.
Обновлено в 07:56
Армия и оружие
Минобороны России опровергло сообщения об участии в операции в Идлибе
«Распространяемая информация британского информационного агентства Reuters о якобы участии в боевых действиях российских сухопутных войск и специальных подразделений в провинции Идлиб (Сирия) — очередной фейк», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Обновлено в 07:00
Политика
В Кремле прокомментировали последнее выступление Мэй на посту премьера
Противопоставлять системы ценностей, принятых в странах Запада и в России, было бы неверно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам на просьбу прокомментировать высказывание премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.
Обновлено в 05:54
Политика
Зеленский: «партнеры Украины» убеждали не звонить Путину
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему советовали не звонить российскому лидеру Владимиру Путину, утверждая, что это в интересах украинского народа.
Обновлено вчера в 13:12
Политика
Бизнесмен Халваши пообещал уволить гендиректора «Рустави 2»
Известно, что Халваши поддерживает правящие власти. Телеканал "Рустави 2" пожаловался в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Обновлено в 07:28
Общество
Климатолог назвал сроки наступления аномальной жары в России
Обновлено в 01:06
Футбол
Определились все пары 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов
Сегодня, 17 июля, определились все пары 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 16:59