Политика

Лукашенко сделал Путину предложение по интеграцииLenta.ru 07:33

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил президенту России Владимиру Путину решить все спорные вопросы и подготовить программу стратегии действий по интеграции до 8 декабря, к 20-летию Союзного договора. Об этом в четверг, 18 июля, сообщает ТАСС.
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Путин и Лукашенко решили выработать приемлемые пути дальнейшей интеграции

Известия08:31

Путин на встрече с Лукашенко рассчитывает выработать приемлемые пути дальнейшей интеграции

ТАСС08:02

Путин и Лукашенко в Питере обсудили, что делать с Союзным договором

Комсомольская правда08:14

Лукашенко предложил Путину подготовить программу интеграции к концу года

Фонтанка.Ру07:53

Путин ответил на предложение Лукашенко

Lenta.ru08:17

Лукашенко предложил Путину уладить все проблемы до 8 декабря

Газета.Ru07:58

Путин рассчитывает на встрече с Лукашенко выработать пути интеграции

РИА Новости08:02
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Футбол

Бывший заключенный рассказал о колонии Кокорина и Мамаева

Обновлено в 03:47
Авто

Внедорожник «Сталкер» на базе Lada 4x4 поступил в продажу

Брутальный российский внедорожник Апал-21541 «Сталкер», построенный на базе Lada 4x4, появился в продаже у одного из дилеров Lada в Тольятти.
Обновлено в 03:07
Транспорт

На Крымском мосту закончили укладку рельсов

Строители завершили укладку рельсов на железнодорожной части Крымского моста, сообщили журналистам в четверг в инфоцентре моста.
Обновлено в 07:40
Экономика

Госдума до конца июля отменит налоговую льготу на пальмовое масло

17 июля стало известно, что законопроект о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) на пальмовое масло до 20% будет внесен на рассмотрение Государственной думы 18 июля.
Обновлено в 07:25
Здоровье

Вспышка вируса Эбола в ДР Конго признана ЧС международного масштаба

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал вспышку вируса геморрагической лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго чрезвычайной ситуацией международного масштаба.
Обновлено вчера в 15:59
Транспорт

Машинисты поездов начали регистрироваться в приложении BlaBlaCar

Обновлено в 05:57
Происшествия

Число погибших при поджоге студии аниме в Японии возросло до 23

Число жертв поджога в студии по производству аниме Kyoto Animation Co в Киото (Япония) возросло до 23 человек.
Обновлено в 04:50
Общество

В правительстве РФ сообщили о сроках перехода на электронные паспорта

В свою очередь, вице-премьер Максим Акимов на брифинге после завершения совещания продемонстрировал журналистам образец электронного паспорта, а также рассказал о специальном приложении "Мой паспорт", которое будет работать на всех мобильных платформах, включая российскую разработку "Аврора", и позволит совершать множество операций.
Обновлено вчера в 18:12
Происшествия

Установлены обстоятельства отключения энергоблоков на АЭС под Тверью

Обновлено в 04:59
Футбол

Старриджа наказали за игру на тотализаторе

Бывший нападающий «Ливерпуля» Дэниэл Старридж признан виновным в нарушении правил игры на ставках.
Обновлено в 07:48
Политика

В Кремле назвали первый шаг для начала диалога с Украиной

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что освобождение из-под стражи главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского может стать первым шагом для нормализации отношений между Москвой и Киевом.
Обновлено в 06:08
Происшествия

В Одессе трагически погиб известный украинский телеведущий

В Одессе погиб 29-летний телеведущий Евгений Щербаков из Днепра (ранее Днепропетровск).
Обновлено в 07:31
Шоу-бизнес

В Сети появилось папарационное видео со свадьбы Егора Крида

Фанатки начали рыдать, увидев в Сети фото и видео со свадьбы, где жених очень похож на популярного рэпера Егора Крида.
Обновлено в 07:15
Здоровье

Клещи стали переносить еще одно тяжелое заболевание

Обновлено в 07:39
Происшествия

Иран задержал танкер с контрабандной нефтью

Обновлено в 07:18
Политика

Госдума приняла законы о шпионских устройствах

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроекты, уточняющие понятие специальных технических средств для негласного получения информации.
Обновлено в 05:48
Авто

Компания Mazda обновит хэтчбек Mazda2

Похоже, Mazda все-таки обновит хэтчбек Mazda2, породнив его с новыми «тройкой» и «шестеркой».
Обновлено вчера в 10:00
Армия и оружие

В России заявили о готовности поставить Турции Су-35

Обновлено в 06:31
Происшествия

Генералу СК предъявили обвинение в терроризме

ТАСС адвокат Владимир Семенцов сообщил, что бывшему главе управления СК РФ по Волгоградской области Михаилу Музраеву предъявлены обвинения по п. "а" ч. 2 ст. 205 ("Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору") и ч. 1 ст. 222 ("Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов") УК РФ.
Обновлено в 07:57
Экономика

Общий долг Китая превысил 300% ВВП

Фото: EPA / ROMAN PILIPEY В первые три месяца года долг составлял почти 304% ВВП Китая по сравнению с 297% годом ранее.
Обновлено в 07:34
Шоу-бизнес

Иосифа Пригожина лишили во Франции водительских прав

Продюсера Иосифа Пригожина лишили водительских прав за лихачество во Франции.
Обновлено вчера в 18:00
Политика

Рейтинг партии Зеленского на Украине за три дня до выборов снова вырос

Рейтинг партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" за три дня до выборов в Раду снова вырос до 50%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".
Обновлено в 05:03
Происшествия

Израильтян арестовали на Кипре за групповое изнасилование британки

Двенадцать постояльцев одного из отелей популярного кипрского курорта Айя-Напа из Израиля арестованы полицией по подозрению в изнасиловании британской туристки, проживающей в соседнем номере.
Обновлено в 07:33
Политика

Twitter удалил сообщение, оскорбляющее россиян

Twitter удалил сообщение, оскорбляющее россиян, сообщается на сайте Роскомнадзора.
Обновлено в 07:56
Армия и оружие

Минобороны России опровергло сообщения об участии в операции в Идлибе

«Распространяемая информация британского информационного агентства Reuters о якобы участии в боевых действиях российских сухопутных войск и специальных подразделений в провинции Идлиб (Сирия) — очередной фейк», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Обновлено в 07:00
Политика

В Кремле прокомментировали последнее выступление Мэй на посту премьера

Противопоставлять системы ценностей, принятых в странах Запада и в России, было бы неверно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам на просьбу прокомментировать высказывание премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.
Обновлено в 05:54
Политика

Зеленский: «партнеры Украины» убеждали не звонить Путину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему советовали не звонить российскому лидеру Владимиру Путину, утверждая, что это в интересах украинского народа.
Обновлено вчера в 13:12
Политика

Бизнесмен Халваши пообещал уволить гендиректора «Рустави 2»

Известно, что Халваши поддерживает правящие власти. Телеканал "Рустави 2" пожаловался в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Обновлено в 07:28
Общество

Климатолог назвал сроки наступления аномальной жары в России

Обновлено в 01:06
Футбол

Определились все пары 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов

Сегодня, 17 июля, определились все пары 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 16:59
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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Республики Беларусь с 20 июля 1994 года.
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