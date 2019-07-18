Политика
Лукашенко сделал Путину предложение по интеграцииLenta.ru 07:33
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил президенту России Владимиру Путину решить все спорные вопросы и подготовить программу стратегии действий по интеграции до 8 декабря, к 20-летию Союзного договора. Об этом в четверг, 18 июля, сообщает ТАСС.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 13:15, Вашингтон
Экономика
Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тыс. рублей
Росстат представил итоги исследования заработных плат россиян, согласно которому 50% граждан, работающих на крупных и средних предприятиях, получают зарплату меньше 34335 руб. Именно столько составило медианное значение зарплаты в апреле 2019 года.
Обновлено в 08:07
Футбол
Резиуан Мирзов стал игроком московского «Спартака»
Обновлено в 11:15
Политика
Рейтинг партии Зеленского на Украине за три дня до выборов снова вырос
Рейтинг партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" за три дня до выборов в Раду снова вырос до 50%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".
Обновлено в 05:03
Происшествия
Три энергоблока Калининской АЭС отключены из-за аварии
Обновлено в 02:11
Происшествия
В Санкт-Петербурге арестован продюсер Рушан Насибулин
Куйбышевский районный суд Петербурга арестовал до 27 августа продюсера Рушана Насибулина, являющегося, в частности, продюсером фильма Алексея Германа-старшего «Трудно быть богом» и «Довлатова» Алексея Германа-младшего.
Обновлено в 12:01
Наука
Дефицит девочек в математике объяснили успехами в чтении
Исследования показывают, что в подростковом возрасте успеваемость мальчиков и девочек в математике находится примерно на одном уровне, при этом девочки заметно превосходят мальчиков в гуманитарных специальностях (языке и литературе), что дает им преимущество при выборе профессий, связанных с гуманитарными науками.
Обновлено в 10:20
Культура
Умер итальянский писатель Лучано Де Крешенцо
Обновлено в 11:49
Авто
Стартовали продажи нового внедорожника «Сталкер» на базе LADA 4x4
В середине 2000-х годов в основу автомобиля легли агрегаты внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 03:44
Интернет
Разработчик FaceApp заявил о безопасности приложения
Обновлено в 07:49
Шоу-бизнес
Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги
Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено вчера в 21:52
Шоу-бизнес
Мисс Москва отреагировала на слухи о разводе с экс-королем Малайзии
Победительница конкурса красоты "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина отреагировала на слухе о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, выложив видео в инстаграме.
Обновлено в 08:26
Политика
Генерального директора «Рустави 2» уволили
Новый владелец грузинской телекомпании «Рустави 2» Кибар Халваши уволил генерального директора канала Нику Гварамию, сообщает «Говорит Москва».
Обновлено в 10:37
Политика
Госдума приняла закон о «шпионских» устройствах
Госдума России в четверг, 18 июля, в третьем чтении приняла законопроекты, которые уточняют понятия «специальных средств» из-за которых граждане могут быть привлечены к ответственности по обвинению в шпионаже.
Обновлено в 08:13
Энергетика
Дания дала первое разрешение на строительство проекта Baltic Pipe
Как ожидается, проект Baltic Pipe завершат осенью 2022-ого года. Это совпадет с окончанием долгосрочного контракта Польши с "Газпромом".
Обновлено в 13:00
Политика
Зеленский огласил условия сотрудничества с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что является единственным условием, которое может нормализовать двусторонние отношения с российской стороной.
Обновлено в 01:18
Происшествия
Дедушка убил маленького внука, в шутку напоив его алкоголем
Дедушка со стороны отца ребёнка произнёс тост и собрался отпить из бокала, но один из гостей пошутил, что дед не может пить алкоголь без внука.
Обновлено в 02:46
Экономика
Минэкономразвития предложило реформировать электроэнергетику
Ведомство опубликовало проект о ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике, при котором одни потребители платят за энергию больше, чтобы снизить цены для других.
Обновлено вчера в 09:14
Экономика
Реальные доходы россиян продолжают снижаться
Реальные располагаемые денежные доходы населения России по итогам I полугодия 2019 года сократились на 1,3% в годовом сопоставлении, следует из материалов Федеральной службы государственной статистики.
Обновлено вчера в 09:28
Политика
Китай польщен словами Лаврова о китайской угрозе
МИД Китая высоко оценил слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что "китайская угроза" для Сибири и Дальнего Востока - лишь раскрученный миф, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова официального представителя МИД КНР Гэн Шуана.
Обновлено вчера в 07:40
Политика
Путин упростил получение гражданства РФ для всего Донбасса
Ранее «Профиль» писал, что 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры предоставления гражданства РФ жителям самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено вчера в 12:26
Футбол
Старриджа наказали за игру на тотализаторе
Бывший нападающий «Ливерпуля» Дэниэл Старридж признан виновным в нарушении правил игры на ставках.
Обновлено в 07:48
Политика
Путин высказался об урегулировании в Донбассе
Власти Российской Федерации всячески приветствуют подключение европейских партнёров к процессу урегулирования ситуации в Донбассе.
Обновлено в 11:05
Общество
Власти Москвы подали иск к Церетели на 55 млн рублей
В ноябре 2018 года со скульптора взыскали более 530 тыс. рублей — властям Москвы пришлось за свой счет сносить незаконные пристройки к мастерским в особняке Платона Зубова на Брянской улице, где находится Московский музей современного искусства Зураба Церетели.
Обновлено в 05:32
Политика
МВД объяснило, кого нужно наказывать за неуважение к власти
Министерством внутренних дел были разработаны методические рекомендации для сотрудников полиции по составлению протоколов административных дел за неуважение к власти, передает "Медиазона".
Обновлено в 06:18
Происшествия
В Мюнхене пропали две россиянки
Полиция Мюнхена возбудила уголовное дело в связи с исчезновением в городе двух россиянок.
Обновлено в 12:26
Футбол
«Динамо» сделало предложение форварду «Марселя»
Московское "Динамо" вступило в переговоры с "Марселем" относительно трвнсфера нападающего Клинтона Н'Джие, рапортует FootMercato.
Обновлено в 06:24