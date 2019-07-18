Политика

Лукашенко сделал Путину предложение по интеграцииLenta.ru 07:33

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил президенту России Владимиру Путину решить все спорные вопросы и подготовить программу стратегии действий по интеграции до 8 декабря, к 20-летию Союзного договора. Об этом в четверг, 18 июля, сообщает ТАСС.
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Президенты России и Белоруссии договорились решить проблемы к юбилею Союзного государства

Коммерсантъ13:48

Путин ответил на предложение Лукашенко

Lenta.ru08:17

Белоруссия и РФ согласовали вопросы интеграции в рамках Союзного государства

Известия10:04

Лукашенко: Москва и Минск пришли к принципиальным соглашениям о развитии интеграции

ТАСС09:19

Лукашенко предложил Путину снять все спорные вопросы к декабрю

RT на русском07:46

Лукашенко обратился к Путину с предложением по интеграции

РИА Новости09:44

Лукашенко заявил о принципиальных договоренностях по Союзному государству

Взгляд.ру09:32
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 17:57, Вашингтон

Лукашенко об интеграции с Россией: «Ряд конкретных вопросов надо решить в ближайшее время»

КП - Беларусь09:24
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Наука

Компания Илона Маска показала ранний прототип нейроинтерфейса

Обновлено вчера в 06:19
Политика

Бывшим сотрудникам ФСБ собираются ограничить выезд за границу

В Госдуму внесен законопроект, ограничивающий выезд за границу бывшим сотрудникам ФСБ, передает корреспондент «Росбалта».
Обновлено в 06:35
Культура

Инна Чурикова получила травму во время спектакля

Народная артистка СССР Инна Чурикова в четверг получила травму, играя в спектакле на сцене театра "Русская песня".
Обновлено в 15:32
Армия и оружие

M1 Abrams и Т-72М1 сразились в Польше

Американские Bradley и M1 Abrams вместе с польскими Leopard, PT-91 Twardy (лицензионный вариант советского Т-72М1) и BWP-1 (советская гусеничная боевая машина пехоты) имитировали сражение на полигоне Бемово Пески в Польше.
Обновлено в 12:18
Футбол

Мамаева и Кокорина отправили в штрафной изолятор

Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин в июле попали в штрафной изолятор белгородской колонии Об этом «Спорт-Экспрессу» рассказал начальник ИК № 4 УФСИН по Белгородской области Сергей Плясов.
Обновлено вчера в 10:27
Происшествия

Дедушка в шутку напоил новорожденного внука алкоголем и погубил его

В китайском городе Пекин мужчина угостил новорожденного внука алкоголем и погубил его. Об этом сообщает новостной портал AsiaOne.
Обновлено вчера в 18:50
Экономика

Morgan Stanley отчитался не так плохо, как ожидали аналитики

Выручка же банка оказалась примерно на $250 млн выше прогнозов, достигнув $10,24 млрд.
Обновлено в 14:42
Авто

Опубликована десятка лучших роскошных внедорожников 2019 года

Обновлено в 11:26
Армия и оружие

В Индии назвали условия закупки истребителя Су-57

Обновлено в 17:53
Политика

Украина предложила России одновременно освободить Вышинского и Сенцова

Обновлено в 16:40
Общество

Instagram перестал показывать лайки

Социальная сеть Instagram начала скрывать количество лайков под постами, сообщает портал TechCrunch.
Обновлено в 12:20
Авто

Внедорожник «Сталкер» на базе «Нивы» вышел на рынок

Российский внедорожник «Сталкер» на базе «Нивы» появился в продаже.
Обновлено в 10:48
Экономика

Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тыс. рублей

Половина россиян, работающих на крупных и средних предприятиях, получают менее 34 335 рублей в месяц.
Обновлено в 11:14
Игры

Казино в GTA Online появится 23 июля

Обновление выйдет 23 июля и добавит в игру казино, в котором можно будет сыграть в трехкарточный покер, блэкджек, рулетку и слот-машины.
Обновлено в 12:30
Кино

Вышел новый трейлер фильма «К звездам» с Брэдом Питтом

Обновлено в 12:26
Интернет

«Яндекс» научился определять доходы пользователей

Как отмечает Газета.ру, размер заработка пользователя будут определять по его профессии, вычислить которую довольно несложно.
Обновлено в 06:12
Общество

Беглов рассказал Путину о новых мерах соцподдержки петербуржцев

Особо врио губернатора обратил внимание на единую карту петербуржца (ЕКП), сервис, заработавший в мае 2019 года.
Обновлено в 15:02
Политика

Путин поручил отменить штрафы с камер, установленных с нарушениями

Президент Владимир Путин поручил кабинету министров решить вопрос с отменой штрафов водителям за ПДД, которые зафиксировали неправильно установленные камеры.
Обновлено в 11:40
Футбол

Де Лигт официально стал игроком «Ювентуса»

Обновлено в 03:12
Футбол

Резиуан Мирзов стал игроком московского «Спартака»

Обновлено в 11:15
Происшествия

На юге Москвы полиция открыла огонь по мужчинам, оказавшим сопротивление при задержании

Сотрудник полиции открыл огонь при задержании подозреваемых на юге Москвы, которые попытались завладеть оружием полицейских.
Обновлено в 16:03
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Украинские СМИ узнали причину конфликта Зеленского и Кличко

Украинские СМИ узнали причину конфликта Зеленского и Кличко.
Обновлено в 10:29
Шоу-бизнес

52-летняя Николь Кидман ждет ребенка

28 декабря 2010 года у пары родилась вторая дочь — Фэйт Маргарет Кидман-Урбан; девочка была выношена и рождена суррогатной матерью, но при этом она является биологической дочерью Кидман и Урбана.
Обновлено в 15:00
Кино

Вышел финальный русский трейлер «Оно 2»

Первая часть вышла в 2017 году и при бюджете в 35 миллионов собрала в мировом прокате более семисот.
Обновлено в 13:50
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Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги

Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено вчера в 21:52
Энергетика

Дания дала первое разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe

Проект по доставке норвежского газа в Польшу Baltic Pipe получил первое разрешение от властей Дании, в то время как королевство затягивает согласование строительства газопровода «Газпрома» «Северный поток — 2».
Обновлено в 15:54
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"На центральном участке Сокольнической линии были увеличены интервалы движения поездов из-за падения пассажира на пути станции", - сказал собеседник агентства.
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Корабль ВМС США сбил иранский беспилотник

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Гендиректор «Рустави 2» Ника Гварамия уволен

Скандально известный Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сегодня, 18 июля, сообщает грузинский «Первый канал».
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Транспорт

В Петербурге для репетиции военно-морского парада разведут мосты

Напомним, Главный военно-морской парад состоится в Петербурге 28 июля.
Обновлено в 15:39
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