Политика
Лукашенко сделал Путину предложение по интеграцииLenta.ru 07:33
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил президенту России Владимиру Путину решить все спорные вопросы и подготовить программу стратегии действий по интеграции до 8 декабря, к 20-летию Союзного договора. Об этом в четверг, 18 июля, сообщает ТАСС.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 17:57, Вашингтон
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 17:57, Вашингтон
Наука
Компания Илона Маска показала ранний прототип нейроинтерфейса
Обновлено вчера в 06:19
Политика
Бывшим сотрудникам ФСБ собираются ограничить выезд за границу
В Госдуму внесен законопроект, ограничивающий выезд за границу бывшим сотрудникам ФСБ, передает корреспондент «Росбалта».
Обновлено в 06:35
Культура
Инна Чурикова получила травму во время спектакля
Народная артистка СССР Инна Чурикова в четверг получила травму, играя в спектакле на сцене театра "Русская песня".
Обновлено в 15:32
Армия и оружие
M1 Abrams и Т-72М1 сразились в Польше
Американские Bradley и M1 Abrams вместе с польскими Leopard, PT-91 Twardy (лицензионный вариант советского Т-72М1) и BWP-1 (советская гусеничная боевая машина пехоты) имитировали сражение на полигоне Бемово Пески в Польше.
Обновлено в 12:18
Футбол
Мамаева и Кокорина отправили в штрафной изолятор
Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин в июле попали в штрафной изолятор белгородской колонии Об этом «Спорт-Экспрессу» рассказал начальник ИК № 4 УФСИН по Белгородской области Сергей Плясов.
Обновлено вчера в 10:27
Происшествия
Дедушка в шутку напоил новорожденного внука алкоголем и погубил его
В китайском городе Пекин мужчина угостил новорожденного внука алкоголем и погубил его. Об этом сообщает новостной портал AsiaOne.
Обновлено вчера в 18:50
Экономика
Morgan Stanley отчитался не так плохо, как ожидали аналитики
Выручка же банка оказалась примерно на $250 млн выше прогнозов, достигнув $10,24 млрд.
Обновлено в 14:42
Авто
Опубликована десятка лучших роскошных внедорожников 2019 года
Обновлено в 11:26
Армия и оружие
В Индии назвали условия закупки истребителя Су-57
Обновлено в 17:53
Общество
Instagram перестал показывать лайки
Социальная сеть Instagram начала скрывать количество лайков под постами, сообщает портал TechCrunch.
Обновлено в 12:20
Авто
Внедорожник «Сталкер» на базе «Нивы» вышел на рынок
Российский внедорожник «Сталкер» на базе «Нивы» появился в продаже.
Обновлено в 10:48
Экономика
Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тыс. рублей
Половина россиян, работающих на крупных и средних предприятиях, получают менее 34 335 рублей в месяц.
Обновлено в 11:14
Игры
Казино в GTA Online появится 23 июля
Обновление выйдет 23 июля и добавит в игру казино, в котором можно будет сыграть в трехкарточный покер, блэкджек, рулетку и слот-машины.
Обновлено в 12:30
Кино
Вышел новый трейлер фильма «К звездам» с Брэдом Питтом
Обновлено в 12:26
Интернет
«Яндекс» научился определять доходы пользователей
Как отмечает Газета.ру, размер заработка пользователя будут определять по его профессии, вычислить которую довольно несложно.
Обновлено в 06:12
Общество
Беглов рассказал Путину о новых мерах соцподдержки петербуржцев
Особо врио губернатора обратил внимание на единую карту петербуржца (ЕКП), сервис, заработавший в мае 2019 года.
Обновлено в 15:02
Политика
Путин поручил отменить штрафы с камер, установленных с нарушениями
Президент Владимир Путин поручил кабинету министров решить вопрос с отменой штрафов водителям за ПДД, которые зафиксировали неправильно установленные камеры.
Обновлено в 11:40
Футбол
Де Лигт официально стал игроком «Ювентуса»
Обновлено в 03:12
Футбол
Резиуан Мирзов стал игроком московского «Спартака»
Обновлено в 11:15
Происшествия
На юге Москвы полиция открыла огонь по мужчинам, оказавшим сопротивление при задержании
Сотрудник полиции открыл огонь при задержании подозреваемых на юге Москвы, которые попытались завладеть оружием полицейских.
Обновлено в 16:03
Политика
Украинские СМИ узнали причину конфликта Зеленского и Кличко
Украинские СМИ узнали причину конфликта Зеленского и Кличко.
Обновлено в 10:29
Шоу-бизнес
52-летняя Николь Кидман ждет ребенка
28 декабря 2010 года у пары родилась вторая дочь — Фэйт Маргарет Кидман-Урбан; девочка была выношена и рождена суррогатной матерью, но при этом она является биологической дочерью Кидман и Урбана.
Обновлено в 15:00
Кино
Вышел финальный русский трейлер «Оно 2»
Первая часть вышла в 2017 году и при бюджете в 35 миллионов собрала в мировом прокате более семисот.
Обновлено в 13:50
Шоу-бизнес
Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги
Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено вчера в 21:52
Энергетика
Дания дала первое разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe
Проект по доставке норвежского газа в Польшу Baltic Pipe получил первое разрешение от властей Дании, в то время как королевство затягивает согласование строительства газопровода «Газпрома» «Северный поток — 2».
Обновлено в 15:54
Происшествия
Пассажир упал на рельсы «красной» ветки московского метро
"На центральном участке Сокольнической линии были увеличены интервалы движения поездов из-за падения пассажира на пути станции", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 15:29
Политика
Корабль ВМС США сбил иранский беспилотник
Обновлено в 15:20
Политика
Гендиректор «Рустави 2» Ника Гварамия уволен
Скандально известный Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сегодня, 18 июля, сообщает грузинский «Первый канал».
Обновлено в 11:17
Транспорт
В Петербурге для репетиции военно-морского парада разведут мосты
Напомним, Главный военно-морской парад состоится в Петербурге 28 июля.
Обновлено в 15:39