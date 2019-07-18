Политика

Лукашенко сделал Путину предложение по интеграцииLenta.ru 07:33

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил президенту России Владимиру Путину решить все спорные вопросы и подготовить программу стратегии действий по интеграции до 8 декабря, к 20-летию Союзного договора. Об этом в четверг, 18 июля, сообщает ТАСС.
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Президенты России и Белоруссии договорились решить проблемы к юбилею Союзного государства

Коммерсантъ13:48

Лукашенко заявил о принципиальных договоренностях по Союзному государству

Взгляд.ру09:32

Путин ответил на предложение Лукашенко

Lenta.ru08:17

Лукашенко: Москва и Минск пришли к принципиальным соглашениям о развитии интеграции

ТАСС09:19

Лукашенко предложил Путину снять все спорные вопросы к декабрю

RT на русском07:46

Лукашенко обратился к Путину с предложением по интеграции

РИА Новости09:44

Белоруссия и РФ согласовали вопросы интеграции в рамках Союзного государства

Известия10:04
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 14:52, Вашингтон

Лукашенко об интеграции с Россией: «Ряд конкретных вопросов надо решить в ближайшее время»

КП - Беларусь09:24
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 14:52, Вашингтон
Политика

Путин упростил получение гражданства РФ для всего Донбасса

Ранее «Профиль» писал, что 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры предоставления гражданства РФ жителям самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено вчера в 12:26
Политика

Гендиректор «Рустави 2» Ника Гварамия уволен

Скандально известный Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сегодня, 18 июля, сообщает грузинский «Первый канал».
Обновлено в 11:17
Наука

Азиатских тигровых комаров почти истребили в Китае с помощью радиации

Обновлено в 09:21
Политика

Рейтинг партии Зеленского за три дня до выборов на Украине вновь вырос

Рейтинг партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» за три дня до выборов в Верховную раду снова вырос до 50%.
Обновлено в 14:13
Экономика

Минэкономразвития предложило реформировать электроэнергетику

Ведомство опубликовало проект о ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике, при котором одни потребители платят за энергию больше, чтобы снизить цены для других.
Обновлено вчера в 09:14
Происшествия

В Мюнхене пропали две россиянки

Две россиянки пропали в Мюнхене, полицией города возбуждено уголовное дело, сообщило посольство России в ФРГ на своем сайте.
Обновлено в 12:40
Авто

Компания Mazda намерена обновить хэтчбек Mazda2

В интернете появилась информация о том, что Mazda планирует обновить свой хэтчбек Mazda2.
Обновлено в 12:39
Политика

Иран сообщил о задержании нефтяного танкера в Персидском заливе

Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер, на борту которого обнаружен миллион литров контрабандного топлива.
Обновлено в 11:34
Происшествия

МВД отказалось возбуждать дело из-за покупки лекарства для ребенка

Обновлено в 14:34
Политика

Американский сенатор назвал российский FaceApp угрозой нацбезопасности

Лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер (штат Нью-Йорк) обратился к ФБР и Федеральной торговой комиссии (ФТК) с просьбой разобраться с последствиями использования американскими пользователями приложения для мобильных устройств FaceApp, разработанного фирмой Wireless Lab из России.
Обновлено вчера в 22:53
Политика

Путин поручил правительству предоставить малообеспеченным семьям жилье

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать механизмы обеспечения малоимущих семей жильем на условиях сохранения площадей в публичной собственности, сообщила пресс-служба Кремля в четверг, 18 июля.
Обновлено в 14:16
Происшествия

Адвокат сообщил о вывозе Гульнары Каримовой из колонии на скорой

Адвокат Гульнары Каримовой, швейцарский юрист Грегуар Манжа, сообщил, что ему не удалось добиться свидания с ней, хотя он шесть часов прождал под стенами женской колонии в Зангиотинском районе Ташкентской области.
Обновлено в 13:23
Политика

Трамп отложил рассмотрение санкций против Турции из-за С-400

США не рассматривают возможность введения санкций против Турции из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400 («Триумф»), заявил американский президент Дональд Трамп вечером 18 июля, передает Bloomberg.
Обновлено в 14:25
Политика

«Нафтогаз» напомнил России о варианте договора о транзите газа

Действие контрактов на транзит и поставку газа, заключенных Россией и Украиной десять лет назад, заканчивается в конце 2019 года.
Обновлено в 14:46
Общество

Эксперт: Беглов социальными проектами ответил на запрос населения

Руководитель лаборатории новых технологий ЭИСИ Дарья Кислицына оценила заслушанный Владимиром Путиным доклад Александра Беглова о новых мерах соцподдержки жителей Санкт-Петербурга.
Обновлено в 14:17
Кино

Сериал «Агенты "Щ.И.Т."» завершится после седьмого сезона

Обновлено в 12:45
Политика

Зеленский раскритиковал Парубия из-за несозванного заседания Рады

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил спикера Верховной рады Андрея Парубия в бездействии из-за несозванного внеочередного заседания парламента.
Обновлено в 07:02
Экономика

Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тыс. рублей

Росстат представил итоги исследования заработных плат россиян, согласно которому 50% граждан, работающих на крупных и средних предприятиях, получают зарплату меньше 34335 руб. Именно столько составило медианное значение зарплаты в апреле 2019 года.
Обновлено в 08:07
Армия и оружие

M1 Abrams и Т-72М1 сразились в Польше

Американские Bradley и M1 Abrams вместе с польскими Leopard, PT-91 Twardy (лицензионный вариант советского Т-72М1) и BWP-1 (советская гусеничная боевая машина пехоты) имитировали сражение на полигоне Бемово Пески в Польше.
Обновлено в 12:18
Шоу-бизнес

Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги

Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено вчера в 21:52
Здоровье

Вспышка вируса Эбола в ДР Конго признана ЧС международного масштаба

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал вспышку вируса геморрагической лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго чрезвычайной ситуацией международного масштаба.
Обновлено вчера в 15:59
Происшествия

Суд в Петербурге арестовал продюсера Рушана Насибулина

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу продюсера Рушана Насибулина, подозреваемого в особо крупном мошенничестве.
Обновлено в 11:42
Игры

Тим Уиллитс покинет id Software спустя 24 года работы в компании

Директор id Software Тим Уиллитс уйдёт из компании после QuakeCon 2019, который состоится 25–28 июля.
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К решению вопроса выделения приоритетного радиочастотного спектра для сетей 5G подключился вице-премьер РФ Юрий Борисов, курирующий вопросы ОПК, говорил ранее Акимов.
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Четвёртый энергоблок на Калининской атомной электростанции в Тверской области был подключён к сети после частичной остановки.
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Звезды «Игры престолов» сами номинировали себя на «Эмми»

Ранее сообщалось, что «Игра престолов» побила рекорд по количеству номинаций на престижную премию «Эмми».
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В начале лета Лолита удивила своих поклонников и коллег тем, что расстается с мужем.
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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал, когда состоится его следующий поединок.
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Армия и оружие

Пострадавшая при обстреле Донецка женщина умерла в больнице

Женщина, пострадавшая при обстреле окраин Донецка, скончалась в больнице, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
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