Политика

Лукашенко сделал Путину предложение по интеграцииLenta.ru 07:33

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил президенту России Владимиру Путину решить все спорные вопросы и подготовить программу стратегии действий по интеграции до 8 декабря, к 20-летию Союзного договора. Об этом в четверг, 18 июля, сообщает ТАСС.
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Лукашенко заявил о принципиальных договоренностях по Союзному государству

Взгляд.ру09:32

Путин ответил на предложение Лукашенко

Lenta.ru08:17

Лукашенко: Москва и Минск пришли к принципиальным соглашениям о развитии интеграции

ТАСС09:19

Лукашенко предложил Путину подготовить программу интеграции к концу года

Фонтанка.Ру07:53

Лукашенко предложил Путину снять все спорные вопросы к декабрю

RT на русском07:46

Путин и Лукашенко обсудили интеграцию и спорные вопросы

РИА Новости09:44

Лукашенко предложил Путину снять все вопросы интеграции до 8 декабря

Коммерсантъ09:03
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 11:50, Вашингтон

Лукашенко об интеграции с Россией: «Ряд конкретных вопросов надо решить в ближайшее время»

КП - Беларусь09:24
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 11:50, Вашингтон
Политика

В FaceApp заявили о перегрузке системы удаления фото пользователей

Приложение FaceApp заявило, что его служба поддержки перегружена из-за запроса пользователей на удаление своих фотографий.
Обновлено в 09:10
Политика

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Президент России Владимир Путин анонсировал подписание указа о введении режима электронной визы на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Обновлено в 11:27
Транспорт

Мост Юго-восточной хорды построят под дополнительным экомониторингом

Обновлено в 06:15
Политика

Медведчук обсудил с Путиным мирный план по Донбассу

Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук рассказал президенту РФ Владимиру Путину о презентации мирного плана по Донбассу Европарламенту.
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Политика

Гварамию уволили с должности гендиректора «Рустави 2»

Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сообщает грузинский Первый канал.
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Происшествия

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Обновлено в 07:47
Экономика

Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тыс. рублей

Росстат представил итоги исследования заработных плат россиян, согласно которому 50% граждан, работающих на крупных и средних предприятиях, получают зарплату меньше 34335 руб. Именно столько составило медианное значение зарплаты в апреле 2019 года.
Обновлено в 08:07
Политика

Украина ввела спецпошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ

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Обновлено в 08:36
Политика

Лавров напомнил Украине о необходимости выполнения минских соглашений

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Обновлено 16 июля в 19:47
Экономика

Страховое возмещение по отдельным видам вкладов предложили увеличить

В Госдуму внесён законопроект о повышенном размере страхового возмещения по некоторым видам банковских вкладов — открытых при продаже недвижимости или получения наследства и в других случаях.
Обновлено в 10:25
Политика

МИД Украины ответил на решение России по Донбассу

Ранее Украинский президент Владимир Зеленский ответил российскому коллеге Владимиру Путину, который 17 июля подписал указ, разрешающий жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР получать российское гражданство быстро и просто.
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Футбол

Об избиениях в колонии Мамаева и Кокорина рассказал экс-заключенный

Обновлено в 06:17
Происшествия

С Кевина Спейси сняты обвинения в сексуальных домогательствах

Прокуратура Массачусетса сняла обвинения в сексуальных домогательствах в отношении американского актёра Кевина Спейси, сообщает CBS Boston.
Обновлено в 08:48
Шоу-бизнес

Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги

Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено вчера в 21:52
Кино

Умерла советская актриса Валентина Зимняя

Советская и украинская актриса Валентина Зимняя скончалась на 92-ом году жизни.
Обновлено в 05:27
Космос

Прототип звездолета Илона Маска загорелся во время испытаний

Экспериментальный космический прототип Starhopper второй ступени ракеты Starship компании SpaceX загорелся во время испытаний двигателя.
Обновлено вчера в 09:05
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Роспотребнадзор назвал источник инфекции в детском лагере в Крыму

Источником инфекции в детском лагере «Лучистый» в Крыму оказались сотрудники столовой.
Обновлено в 09:58
Транспорт

Закрытые станции метро в Москве откроют на два дня раньше

Девять станций Сокольнической линии метро, закрытых с 13 июля, откроются на два дня раньше - пассажиры смогут воспользоваться ими с завтрашнего дня, а не с 21 июля, как планировалось ранее.
Обновлено в 10:08
Авто

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Обновлено в 10:04
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Федерация волейбола Польши требует наказать Спиридонова

Федерация волейбола Польши потребовала от Международной федерации волейбола и Всероссийской федерации волейбола наказания для игрока "Урала" Алексея Спиридонова.
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На создание медицинского центра в Валдае выделят 2 млрд рублей

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Бывших сотрудников ФСБ хотят сделать невыездными

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал сам Пискарев, подчеркнув, что временный запрет на срок до пяти лет может быть введен в отношении тех бывших сотрудников ФСБ, которые собираются съездить в страны, где существует опасность недружелюбных действий в отношении экс-чекиста – со стороны зарубежных спецслужб или преступных групп.
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поспорила с мнением президента России Владимира Путина, что либеральная идея устарела и вступила в противоречие с интересами подавляющего большинства населения.
Обновлено вчера в 12:29
Политика

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Помимо встречи по вопросу "О мерах по ликвидации последствий наводнения", Владимир Путин осмотрит районы подтопления, а также пункты долговременного размещения пострадавших от паводка, сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Кремля.
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Главный внештатный специалист диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян рассказал, что пальмовое масло безвредно, сообщает РИА "Новости".
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Советника-посланника посольства США вызвали в МИД России

МИД России выразил протест в связи с заявлениями американских официальных лиц о якобы невыдаче виз учителям США.
Обновлено в 11:30
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