Политика
Лукашенко сделал Путину предложение по интеграцииLenta.ru 07:33
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил президенту России Владимиру Путину решить все спорные вопросы и подготовить программу стратегии действий по интеграции до 8 декабря, к 20-летию Союзного договора. Об этом в четверг, 18 июля, сообщает ТАСС.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 11:50, Вашингтон
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 11:50, Вашингтон
Политика
В FaceApp заявили о перегрузке системы удаления фото пользователей
Приложение FaceApp заявило, что его служба поддержки перегружена из-за запроса пользователей на удаление своих фотографий.
Обновлено в 09:10
Политика
Путин введет электронные визы в Санкт-Петербурге
Президент России Владимир Путин анонсировал подписание указа о введении режима электронной визы на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Обновлено в 11:27
Политика
Медведчук обсудил с Путиным мирный план по Донбассу
Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук рассказал президенту РФ Владимиру Путину о презентации мирного плана по Донбассу Европарламенту.
Обновлено в 10:55
Политика
Гварамию уволили с должности гендиректора «Рустави 2»
Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сообщает грузинский Первый канал.
Обновлено в 10:31
Экономика
Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тыс. рублей
Росстат представил итоги исследования заработных плат россиян, согласно которому 50% граждан, работающих на крупных и средних предприятиях, получают зарплату меньше 34335 руб. Именно столько составило медианное значение зарплаты в апреле 2019 года.
Обновлено в 08:07
Политика
Украина ввела спецпошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ
Кабинет министров Украины ввел специальные пошлины на российское топливо, сообщил представитель Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус.
Обновлено в 08:36
Политика
Лавров напомнил Украине о необходимости выполнения минских соглашений
В российском МИДе напомнили о необходимости выполнения минских соглашений не только Россией, но и Украиной.
Обновлено 16 июля в 19:47
Экономика
Страховое возмещение по отдельным видам вкладов предложили увеличить
В Госдуму внесён законопроект о повышенном размере страхового возмещения по некоторым видам банковских вкладов — открытых при продаже недвижимости или получения наследства и в других случаях.
Обновлено в 10:25
Политика
МИД Украины ответил на решение России по Донбассу
Ранее Украинский президент Владимир Зеленский ответил российскому коллеге Владимиру Путину, который 17 июля подписал указ, разрешающий жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР получать российское гражданство быстро и просто.
Обновлено в 05:55
Происшествия
С Кевина Спейси сняты обвинения в сексуальных домогательствах
Прокуратура Массачусетса сняла обвинения в сексуальных домогательствах в отношении американского актёра Кевина Спейси, сообщает CBS Boston.
Обновлено в 08:48
Шоу-бизнес
Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги
Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено вчера в 21:52
Кино
Умерла советская актриса Валентина Зимняя
Советская и украинская актриса Валентина Зимняя скончалась на 92-ом году жизни.
Обновлено в 05:27
Космос
Прототип звездолета Илона Маска загорелся во время испытаний
Экспериментальный космический прототип Starhopper второй ступени ракеты Starship компании SpaceX загорелся во время испытаний двигателя.
Обновлено вчера в 09:05
Происшествия
Роспотребнадзор назвал источник инфекции в детском лагере в Крыму
Источником инфекции в детском лагере «Лучистый» в Крыму оказались сотрудники столовой.
Обновлено в 09:58
Транспорт
Закрытые станции метро в Москве откроют на два дня раньше
Девять станций Сокольнической линии метро, закрытых с 13 июля, откроются на два дня раньше - пассажиры смогут воспользоваться ими с завтрашнего дня, а не с 21 июля, как планировалось ранее.
Обновлено в 10:08
Авто
Стартовали продажи нового внедорожника «Сталкер» на базе LADA 4x4
В середине 2000-х годов в основу автомобиля легли агрегаты внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 03:44
Происшествия
Арестован избитый в ярославской колонии Евгений Макаров
Обновлено в 10:04
Спорт
Федерация волейбола Польши требует наказать Спиридонова
Федерация волейбола Польши потребовала от Международной федерации волейбола и Всероссийской федерации волейбола наказания для игрока "Урала" Алексея Спиридонова.
Обновлено в 06:40
Кино
По игре Warhammer 40,000 снимут сериал
Warhammer 40,000 — настольная игра-варгейм, разработанная и издаваемая британской компанией Games Workshop, действие которой происходит в мрачной технофэнтезийной, космооперной вымышленной вселенной.
Обновлено в 09:00
Здоровье
На создание медицинского центра в Валдае выделят 2 млрд рублей
На создание многопрофильного медицинского центра в Валдае выделят порядка 2 млрд рублей из федерального бюджета.
Обновлено в 10:49
Политика
Бывших сотрудников ФСБ хотят сделать невыездными
Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал сам Пискарев, подчеркнув, что временный запрет на срок до пяти лет может быть введен в отношении тех бывших сотрудников ФСБ, которые собираются съездить в страны, где существует опасность недружелюбных действий в отношении экс-чекиста – со стороны зарубежных спецслужб или преступных групп.
Обновлено в 08:14
Происшествия
Неизлечимо больному ребенку не назначали «Фризиум» – Минздрав
Ранее замдиректора хосписа "Дом с Маяком" Лидия Мониава рассказала, что маму неизлечимо больного ребенка задержали при попытке забрать посылку с лекарством "Фризиум", которое невозможно купить в России.
Обновлено в 11:05
Политика
Тереза Мэй поспорила с Путиным о либерализме
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поспорила с мнением президента России Владимира Путина, что либеральная идея устарела и вступила в противоречие с интересами подавляющего большинства населения.
Обновлено вчера в 12:29
Политика
Путин прилетит в затопленные районы Иркутской области
Помимо встречи по вопросу "О мерах по ликвидации последствий наводнения", Владимир Путин осмотрит районы подтопления, а также пункты долговременного размещения пострадавших от паводка, сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Кремля.
Обновлено в 08:12
Общество
В Минздраве назвали пальмовое масло безвредным
Главный внештатный специалист диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян рассказал, что пальмовое масло безвредно, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:28
Политика
Советника-посланника посольства США вызвали в МИД России
МИД России выразил протест в связи с заявлениями американских официальных лиц о якобы невыдаче виз учителям США.
Обновлено в 11:30