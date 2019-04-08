Политика
Лукашенко считает, что выборы на Украине выиграет ПорошенкоREGNUM 09:09
Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что действующий глава Украины Пётр Порошенко победит во втором туре президентских выборов в стране. Об этом Лукашенко заявил 8 апреля, сообщило информационное агентство «БелТА».
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Никто там ничего не выиграл. После первого тура лидирует Зеленский, Порошенко от него отстаёт. Как закончится второй тур, никто не решится предсказать. Я всё-таки склонен думать, что эти президентские выборы выиграет Порошенко.
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